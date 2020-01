Denuncian públicamente a dos rugbiers por difundir fotos íntimas de una joven

Dos rugbiers del Club Universitario de La Plata fueron denunciados públicamente por una joven que los acusa de haber difundido fotos íntimas suyas en las redes sociales.

La institución deportiva decidió suspender en forma transitoria y de manera preventiva a los dos deportistas de 23 y 24 años, mientras que la presunta damnificada, llamada Narella, aseguró que evalúa denunciarlos a la Policía.

Según advirtió la joven, tuvo relaciones sexuales con uno de los dos jóvenes, que son conocidos por ser compañero de su hermano en el tradicional club de rugby platense, y el otro tomó imágenes del momento sin su consentimiento, para luego difundirlas por redes sociales y grupos de Whatsapp.

Si bien no tuvo acceso a las imágenes tomadas, la joven señaló que pudo darse cuenta de lo que ocurría mediante un sticker de Whatssap y ahora teme que las imágenes trascienda los grupos de esa red social.

"Lo que me pasó es horrible, me sentí muy mal. Ellos en sus grupos se reían de la situación y yo me pasé días llorando. Violaron mi intimidad, me expusieron en mi trabajo y en la facultad, y además me amenazaron por hacer público esto que pasó, la intención de ellos es que yo borre todo", expresó en declaraciones al diario El Día, en relación a sus propias denuncias por redes sociales.

La chica indicó que desde que empezó a exponer el caso ha recibido varias veces amenazas por parte de los involucrados. Mientras sostuvo que su familia "está al tanto de todo", aseguró que su caso no es el único del mismo tipo protagonizado por los mismos jóvenes.

"Sé que mi caso no es el primero: hablé con otras chicas a las que les pasó lo mismo. Son tres o cuatro casos más", reveló la joven.

En uno de los mensajes a través de su cuenta de Twitter advirtió: "Chicas de La Plata, si hablan/cogen con la categoría 93/94 del Club Universitario de La Plata sepan que filman minas sin su consentimiento y lo pasan en su grupo de wsp tengan cuidado porque se lo han hecho a MUCHAS sin importar si son amigas, novias o con..".

Fuente: Noticias Argentinas