Ana María Franchi es la nueva presidenta de Conicet

La doctora Ana María Franchi fue designada como presidenta del Directorio del Conicet, la noticia pudo conocerse a través del Decreto Nº 58/2020 del Boletín Oficial.

Franchi es Investigadora Superior del Conicet y directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFYBO, CONICET-UBA). Es doctora en Química Biológica por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Su tema de investigación es la Salud Reproductiva y concentró su especialidad en la Fisiopatología del embarazo y el parto. Realizó más de 160 publicaciones en revistas científicas con referato y fue directora de doce tesis doctorales.

Además es presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT) y se especializó además en la situación de las mujeres en los organismos de Ciencia y Tecnología. También es integrante del grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA).

En un acto donde fue presentada como presidenta, Franchi señaló que en abril próximo cumplirá 40 años de trabajo en el organismo y que para ella el Conicet es su “casa: muchas veces cuando iba a trabajar al laboratorio no decía que iba al trabajo, sino que me iba a mi casa”, contó. “Yo no tengo puesta la camiseta del Conicet, la tengo tatuada –continuó-. Deseo que el Conicet sea un lugar agradable para vivir. Somos una diversidad de géneros y venimos de una diversidad de disciplinas y no debemos olvidar que todos y todas debemos contribuir a hacer un país mejor”.

Asimismo trazó un breve diagnóstico de la delicada situación en la que quedó el ámbito científico en Argentina: “Estamos volviendo casi del subsuelo. Si no estamos todes juntos no vamos a poder trabajar para que la ciencia y la tecnología sean un factor que mejore la vida de la gente”. Por último, se comprometió a “escuchar a todes e intentar la mejor solución para cada cosa que me planteen”.