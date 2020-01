El camino de los cordobeses en el Regional Amateur ya tiene fixture

El Concejo Federal de AFA dio a conocer ya las zonas y el fixture del camino de los cordobeses en el Regional Amateur 2020 que arranca el 2 de febrero. En el caso de los capitalinos, ya tienen su hoja de ruta buscando el ascenso al Federal A.

En el caso de Racing y Las Palmas, comparten el grupo 10, debutando "La Academia" de local frente a 9 de Julio Olímpico de Freyre, mientras que Las Palmas visitará a 9 de Julio de Morteros.

Por la zona 8, Argentino Peñarol debuta frente a Comercio de Villa Dolores por la zona 8, en casa, mientras que Sportivo Colonia Tirolesa irá contra Independiente de Cosquín.

Por su parte, General Paz Juniors arranca visitando a Juventud Agraria de Corralito, por la zona 11, y completan Unión de Oncativo frente a Defensores de Pilar.

Fixture completo

ZONA 8

1ra. fecha - 02/02/20 4ta. fecha - 23/02/20

ARG. PEÑAROL vs. COMERCIO COMERCIO vs. ARG. PEÑAROL

SP. COLONIA T. vs. INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE vs. SP. COLONIA T.

2da. fecha - 09/02/20 5ta. fecha - 01/03/20

INDEPENDIENTE vs. ARG. PEÑAROL ARG. PEÑAROL vs. INDEPENDIENTE

COMERCIO vs. SP. COLONIA T. SP. COLONIA T. vs. COMERCIO.

3ra. fecha - 16/02/20 6ta. fecha - 08/03/20

ARG. PEÑAROL vs. SP. COLONIA T. SP. COLONIA T. vs. ARG. PEÑAROL

INDEPENDIENTE vs. COMERCIO COMERCIO vs. INDEPENDIENTE.

ZONA 9

1ra. fecha - 02/02/20 4ta. fecha - 23/02/20

AT. R. TERCERO vs. 9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. AT. R. TERCERO

ATENAS vs. BELGRANO BELGRANO vs. ATENAS

2da. fecha - 09/02/20 5ta. fecha - 01/03/20

BELGRANO vs. AT. R. TERCERO AT. R. TERCERO vs. BELGRANO

9 DE JULIO vs. ATENAS ATENAS vs. 9 DE JULIO

3ra. fecha - 16/02/20 6ta. fecha - 08/03/20

AT. R. TERCERO vs. ATENAS ATENAS vs. AT. R. TERCERO

BELGRANO vs. 9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. BELGRANO

ZONA 10

1ra. fecha - 02/02/20 4ta. fecha - 23/02/20

RACING vs. 9 DE JULIO F. 9 DE JULIO F. vs. RACING

9 DE JULIO M. vs. LAS PALMAS LAS PALMAS vs. 9 DE JULIO M.

2da. fecha - 09/02/20 5ta. fecha - 01/03/20

LAS PALMAS vs. RACING RACING vs. LAS PALMAS

9 DE JULIO F. vs. 9 DE JULIO M. 9 DE JULIO M. vs. 9 DE JULIO F.

3ra. fecha - 16/02/20 6ta. fecha - 08/03/20

RACING vs. 9 DE JULIO M. 9 DE JULIO M. vs. RACING

LAS PALMAS vs. 9 DE JULIO F. 9 DE JULIO F. vs. LAS PALMAS

ZONA 11

1ra. fecha - 02/02/20 4ta. fecha - 23/02/20

N. & EVERTON vs. UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO vs. N. & EVERTON

AT. BELL vs. SARMIENTO SARMIENTO vs. AT. BELL

2da. fecha - 09/02/20 5ta. fecha - 01/03/20

SARMIENTO vs. N. & EVERTON N. & EVERTON vs. SARMIENTO

UNIVERSITARIO vs. AT. BELL AT. BELL vs. UNIVERSITARIO

3ra. fecha - 16/02/20 6ta. fecha - 08/03/20

N. & EVERTON vs. AT. BELL AT. BELL vs. N. & EVERTON

SARMIENTO vs. UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO vs. SARMIENTO

ZONA 12

1ra. fecha - 02/02/20 4ta. fecha - 23/02/20

JUV. AGRARIA vs. G. PAZ JRS. G. PAZ JRS. vs. JUV. AGRARIA

DEP. ONCATIVO vs. DEP. PILAR DEP. PILAR vs. DEP. ONCATIVO

2da. fecha - 09/02/20 5ta. fecha - 01/03/20

DEP. PILAR vs. JUV. AGRARIA JUV. AGRARIA vs. DEP. PILAR

G. PAZ JRS. vs. DEP. ONCATIVO DEP. ONCATIVO vs. G. PAZ JRS.

3ra. fecha - 16/02/20 6ta. fecha - 08/03/20

JUV. AGRARIA vs. DEP. ONCATIVO DEP. ONCATIVO vs. JUV. AGRARIA

DEP. PILAR vs. G. PAZ JRS. G. PAZ JRS. vs. DEP. PILAR