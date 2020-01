Corralito corre detrás del nuevo sueño de Agrario

La ilusión de todo un pueblo corre detrás de la pelota del club abanderado, en esta desconocida aventura llamada Torneo Federal Regional Amateur. Corralito, con poco más de 1500 habitantes/hinchas tendrá su primera participación oficial en torneos de AFA que ya palpitan con ansiedad lo que será una experiencia inolvidable, después de sacar provecho y satisfacer sus necesidades de títulos en las ligas del interior. Ahora buscará el salto de calidad, sin presiones pero con todo el sueño rodando en cada partido, buscando dejar la bandera roja y negra con letra blancas de Centro Juventud Agraria en lo más alto posible.

Con ese tenor pasional transitan las horas previas al debut, en un torneo tan ajeno como deseado, donde el “Agrario” (así lo nombran sin que sea su apodo, ya que el mote de “Tricolor” o “Taladro” le quepan mejor) escribirá su propia historia, al que de una vez por todas animó a enfrentar, compartiendo zona con un histórico como General Paz Juniors, Unión de Oncativo y Defensores de Pilar.

¿Cómo nació esta decisión tomada con intriga y sed de aventura? Uno de los equipos más convocantes de la Liga Regional Riotercerense tendrá su bautismo en los certámenes nacionales, a pesar de que pudo hacerlo tiempo atrás pero del cuál desistieron por razones tanto económicas como culturales.

Con un plantel amateur, presupuesto limitado pero sin techo a hora de soñar, el Agrario con sus seguidores y dirigentes emprenden esta nueva excursión sin nada que perder y con mucho que aprender, esperando que la cosecha pueda ser la más fructífera de todas.

Todo es ganancia y con ese lema se prepara en pos de dar la sorpresa.

En Corralito esperan la respuesta de Mansanelli para saber si lo tendrán disponible en este certamen. Además, llegarían tres refuerzos más.

Un pueblo, una pasión

Corralito se ubica en el Departamento Tercero Arriba, sobre la ruta S-53 que une Despeñaderos con la ciudad de Río Tercero, a unos 80 kilómetros aproximadamente de Córdoba Capital. Su hijo predilecto es el Agrario, único equipo de fútbol de la ciudad, por lo que los fines de semana es ritual ir a alentar al equipo, como ocurre en muchas ciudades y pueblos del interior provincial. Pero con el Agrario, la cosa va en serio, porque su propio estadio, el “Alejandro Primero Mengo”, curiosamente tiene más aforo que habitantes del pueblo: si todos los vecinos deciden ir a la cancha, no completarían los dos mil lugares de aforo disponible. Parece un cuento de Osvaldo Soriano, pero no.

Agrario consiguió el título después de vencer en la final a Vecinos Unidos de Río Tercero en la final, con una gran actuación del ex delantero de Racing de Nueva Italia, Cristian Rami, una de las figuras de esa epopeya. Paradoja del destino, el ahora atacante que guió al club al Regional, ahora en esa competencia vestirá la camiseta de Sportivo Colonia Tirolesa, que lo convenció con un suculento salario dentro de lo proporcional a la categoría. En ese plantel figuran también César Mansanelli, ex Belgrano y Racing, aunque no definió su continuidad; Matías Rinaudo, ex Racing y Juventud Antoniana y también el ex volante de Talleres y Atlético de Rafaela, entre otros, Elvio Friedrich, aunque no estará para esta nueva contienda.

La pequeña ciudad tiene un gran orgullo: es el equipo que más hinchas lleva en calidad de visitante: casi 300 personas lo acompañan por todas las latitudes que designa el torneo. Su clásico rival es Udcisa de San Agustín, aunque también hay rivalidad con Alianza de Despeñaderos.

Por eso al decir que muchas veces no existen ambiciones dirigenciales de competir o de ascender es por razones culturales, no solo presupuestarias: priorizan el clásico del fin de semana, la cargada del día lunes con los rivales y otras costumbres de identidad que en los pueblos le dan considerable valor.

Un estadio que aguarda por partidos que quedaran en la memoria del pueblo.

“A la hora de sumarnos al Regional, muchos hinchas tienen algo de temor pero más que nada por lo desconocido. Es cierto que la gente disfruta más el folklore de torneo local, viviendo un clásico cada fin de semana y algunos se asustan cuando hablamos de entrar a un torneo nacional, pero nosotros le dimos confianza a todos y le vamos a dar la seriedad que se merece”, declaró el presidente del Agrario, Silvio Martínez, que a sus 41 años fue jugador, delegado, técnico, vice y dirigente también. Tiene una carpintería de aluminio y es el responsable de esta nueva incursión en el Regional. “Somos un club ordenado, humilde y el hincha está entusiasmado. Sabemos que es un gran salto, el más importante de nuestra historia deportiva. Nos preparamos para ello y no vamos a aprender: queremos ser competitivos y llegar hasta donde se pueda”, agregó.

El club estuvo cerrado entre 2006 y 2010; y desde que reabrió sus puertas, potenció el proyecto en la Liga y esta vez sí decidió el torneo al que clasificó tras levantar otra vez el título de la Liga. “Tenemos prácticamente el mismo plantel que salió campeón, le pedimos un esfuerzo a los jugadores y a la vez, los auspiciantes que tenemos nos siguen acompañando. Manejamos los mismos números sin comprometer las cuentas. No es todo tan sencillo: el presupuesto anual es de dos millones de pesos, pero como tenemos buena fama de cumplidores, los jugadores aceptan”, aclaró Martínez.

El primer mandatario precisó que no se cobra una cuota social, solamente se paga entrada en los días del partido, y a la vez, subsisten con aportes de habitantes del pueblo ya familiarizados con los colores que valoran el esfuerzo. La mayoría tiene emprendimientos agrícolas y ganaderos, y los auspiciantes se dividen entre empresas de agroquímicos, aceiteras y cadenas locales de supermercados. “En su momento hubo una desidia de dirigentes porque en el pueblo no siempre hay mucha oferta de trabajo, los jóvenes se van a buscar oportunidades a otras ciudades, a estudiar en Córdoba o Río Tercero. Pero siempre en algún momento se acercan a colaborar. Así es la pasión por el Agrario y ahora con esta posibilidad, estamos muy ilusionados con hacer un buen papel en el Regional”.

El Agrario ya hizo historia y busca escribir un renglón más en sus 82 años de vida.

Plantel trabajador como pocos

Club Agrario de Corralito - Clausura 2019 - Mansanelli, Rami, Rinaudo y Fredrich.

Los horarios de entrenamiento de Agrario cara al Regional son entre las 20 y las 21. Y no es por razones climáticas en tiempos veraniegos: al ser una liga amateur, los futbolistas se presentan en el club después de trabajar. La pretemporada actual la realizan en el Balneario de Río Tercero, cuando cae el sol para no molestar a los bañistas. Relativo a los oficios del plantel, hay historias de todos los gustos. El arquero, por ejemplo, Iván “el Flaco” Castro, con registro casi imbatible de ser uno de los más veces campeones de la Liga, vende autos en una concesionaria. Matías Píttaro, el enganche y uno de los mejores jugadores de la época contemporánea de la Liga, trabaja de kinesiólogo y recibió varias veces el premio al mejor jugador del torneo. Y hay más: Braian Carranza es Obrero de la Cooperativa de Servicios de Corralito; Gastón Suárez, metalúrgico; Gastón González, Sebastián Crespin y Jonathan Acosta están en la Petroquímica (ex Fábrica Militar; Alex Díaz es técnico en higiene y seguridad; Matías Rinaudo en una fábrica de Los Cóndores; Simón Cerquetti oficia de Odontólogo; Federico Bertoni es productor rural; Maxi Mignani es Ingeniero agrónomo del Senasa y Juan Rivoira es abogado y Periodista Deportivo.

El DT es Elvio “Pipo” Acotto, famoso por su palmarés de casi 20 títulos dirigiendo varios clubes de la Liga y a la vez dirige el selectivo del torneo. Canillita de oficio, en su kiosco de diarios y revistas en Río Tercero.

El club de la despedida de la “Chacha”



Hay una larga lista de jugadores con pasado en Primera o en los clubes de AFA que pasaron por el Agrario: Pablo Kratina, Alejandro Chiera, Flores de Belgrano; el arquero Daniel Gazzaniga, ex River, Juniors y Las Palmas, padre de Paulo, actual guardián suplente en Tottenham Hotspurs de Inglaterra y Gastón Caprari (Instituto). De hecho, Tomás “Tito” Cuellar fue entrenador y campeón entre el ’92 y el ’94. De todas maneras, el más célebre fue Julio César “Chacha” Villagra, ídolo cuyo nombre bautiza al Gigante de Alberdi, quien regaló sus últimas gambetas en Corralito antes de tomar su trágica decisión.

En el pueblo es muy recordado. “Siempre lo tenemos presente, en el club tenemos algunas fotos de su paso, es un honor que haya vestido la camiseta. Gran persona. Yo jugué y entrené con él, recuerdo que el domingo previo a su muerte le metió dos goles Atlético Almafuerte. Nos dejó una gran enseñanza”, confesó Martínez.



