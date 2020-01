Espacio La Frida cierra sus puertas tras un violento robo

El Espacio La Frida, reconocido desde sus orígenes como un lugar de contención y reunión de la comunidad LGBTIQ+, deberá cerrar sus puertas tras sufrir un violento asalto a sus instalaciones.

El predio fue salvajemente asaltado, y los ladrones se llevaron no solo los muebles y elementos allí guardados si no que además se robaron las puertas y hasta el inodoro. Este es el cuarto robo en 6 meses, que sufren en el local ubicado en Cerrito al 1250 desde que comenzó a funcionar en 2018 en barrio San Martín.

El hecho habría tenido lugar durante el fin de semana ya que los destrozos fueron advertidos a primera hora de este lunes.

Espacio la Frida brinda talleres vinculados al arte, la educación en general y la educación sexual en particular.

“Estos actos de extrema violencia hacia los espacios por y para la diversidad no hacen más que demostrar lo que sufrimos a diario. Con su historia de putos, tortas, trans y travestis; con su eterna lucha por conseguir nuestros espacios libres de violencia y donde podamos reunirnos, abrazarnos y contenernos. Hoy nos toca nuevamente a la diversidad y disidencias ser atacadas y violentadas con estos actos. No queremos ser más esta humanidad, no queremos más que nos arrebaten lo poco que tenemos y nos cuesta conseguir, no queremos sentirnos insegurxs, estamos cansadxs!”, remarcaron desde la organización a través de un comunicado que dieron a conocer en las redes sociales.