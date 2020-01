Llaryora presentó el proyecto para poner en valor el Parque Sarmiento

Martín Llaryora presentó este lunes un plan integral de revalorización y restauración del Parque Sarmiento, en conjunto con el Gobierno provincial.

Junto a los ministros Ricardo Sosa y Fabián López, se presentó el plan que incluye el vallado de algunos sectores del parque junto a la puesta en valor de sectores como el lago, el Teatro Griego y los alrededores de la avenida Deodoro Roca.

Daniel Rey, secretario de Desarrollo Urbano, explicó que el master plan del parque se desarrollará por etapas y comenzará en el jardín de la "pradera de la leona".

"No podemos cerrar 80 hectáreas (...) pero hay partes que creemos necesario cerrarlas, como la que tiene los juegos extremos. Otro sector es el de la laguna. También vamos a recuperar la 'Cueva del Oso', vamos a desmitificarlo. En tanto, la Rueda de Eiffel puede volver a funcionar", explicó el funcionario a los medios.

Además, se prevé la ejecución de desagües pluviales reconformación de taludes laterales, construcción de dos nuevas perforaciones, circulación de agua a través de impulsión, fuentes decorativas para oxigenación con efectos audiovisuales y de iluminación; luminarias y farolas ornamentales y nueva forestación de arbustos.

También se prevé la construcción de nuevas bicisendas, el resembrado de césped y sistemas de riego por aspersión y la adquisición de Equipamiento y Mobiliario urbano.

#ParqueSarmiento El intendente @MartinLlaryora pone en valor el parque Sarmiento como espacio verde que elijen miles de vecinos y turistas para disfrutar de la ciudad de #Cordoba. @ministroflopez @gobdecordoba pic.twitter.com/Us20WVhuI7 — Municipalidad de Cba (@MuniCba) January 6, 2020

"Nos toca un gran desafío en un Municipio en emergencia y en una ciudad con muchos espacios abandonados. Pero ya salimos de otros momentos difíciles. Yo creo que con este trabajo en conjunto vamos a salir adelante para salir más rápido de este pozo en el que nos encontramos", dijo durante su discurso el intendente.

Llaryora ponderó la figura de Schiaretti justamente el mismo día que el ex intendente Ramón Mestre criticaba al gobernador y al peronismo por no girar los fondos adeudados al Municipio. "Nos tocaron tiempos difíciles y desde el Centro Cívico nos mintieron y complicaron. Haciendo política con fondos públicos, postergaron y perjudicaron a los vecinos. Por actitudes así de arbitrarias, el peronismo, con años en el poder, es nocivo y peligroso", dijo el ex intendente en Twitter.

"Quiero agradecer a un amigo. Pero no un amigo mío, un amigo de todos los cordobeses, que es Juan Schiaretti. No nos da una mano, nos da las dos manos para que Córdoba pueda salir de la situación en la que nos encontramos", dijo Llaryora.

También calificó de "hecho histórico" la "recuperación del control del agua" en relación a la votación, en segunda lectura, del proyecto de traspaso del servicio al Municipio en el Concejo Deliberante.

