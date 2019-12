Dan el veredicto al ex intendente de Paraná acusado de financiar narcos

El veredicto en el juicio al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, acusado junto a otras 32 personas de narcotráfico, se dará a conocer este lunes en los tribunales de la capital entrerriana, informaron fuentes judiciales.

El inicio de la audiencia está previsto para las 13 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal integrado por los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango.

El viernes pasado, durante las "últimas palabras" de los imputados, Varisco afirmó que fue víctima de una "campaña política" y negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio.

Con el micrófono en la mano, el ex intendente de Cambiemos dijo en los últimos dos años sufrió "un calvario, estigmatizado como narco" y fue agredido, pero aseguró que desde los '80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.

Respecto a su vínculo con el sindicado narcotraficante Daniel Celis, también acusado en este debate, dijo que sólo tuvo una "relación política" vinculada a la incorporación de personal al municipio.

En ese sentido, Varisco sostuvo que la causa posee "muchas mentiras" y apuntó contra los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervinieron en la investigación.

Sobre el ex intendente pesa un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo considera como coautor de "financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes" junto a otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira, para quienes solicitó nueve años de cárcel.

En tanto, requirió que Celis sea condenado a 15 años de prisión bajo la acusación de organizar y financiar a la banda narco.

Para la fiscalía, Varisco realizó "un acuerdo" en septiembre de 2017 con Celis en el que "se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar" la venta de drogas.

El fiscal detalló pruebas, escuchas, testimonios y elementos recabados durante la causa, que comenzó cuando se alertó sobre un cargamento de marihuana que fue hallado en una avioneta.

Fuente: Télam