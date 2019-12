Su talento hizo que Río de Janeiro permitiese a las niñas jugar con niños

En Río de Janeiro, posiblemente el principal semillero del fútbol infantil, no había competiciones femeninas en 2017. Y las niñas tenían prohibido participar en ligas masculinas.

Pero todo cambió cuando Júlia Rosado de Souza, Jujugol, obligó a las autoridades a cambiar la legislación. Y lo logró, más concretamente, gracias a su impresionante calidad.

“Creo que ya nací apasionada por el fútbol, aunque empecé a jugar a los cuatro años”, contó la pequeña en diálogo con la web oficial de la FIFA (FIFA.com).

Pese a todo, a Júlia seguían regalándole Barbies.

“Al ser una niña, la gente pensaba que había que regalarme muñecas por mi cumpleaños”, recuerda; y agrega: “No es que no me gusten, aunque no son lo que más me interesa, así que les quitaba las cabezas con cuidado y las usaba para jugar al fútbol”.

Y la práctica del fútbol se le daba tan extraordinariamente bien que, después de que multitud de gente se acercase embelesada a verla en acción y surgiese un clamor por verla jugar de forma oficial, la federación de fútsal de Río de Janeiro decidió dar marcha atrás y la muchacha nacida en Teresópolis fue la primera niña en competir en las ligas masculinas: a sus siete años, actuó nada menos que en la categoría sub-9.

Pero la batalla de Jujugol no terminó ahí.

“Era dificilísimo que alguien me pasase la pelota”, explica. “Pensaban que, por ser una niña, no sabía jugar al fútbol”, continuó en la charla con FIFA.com.

“Pero poco a poco les fui demostrando que me gustaba el fútbol, que sabía jugar, que tenía calidad y que el deporte es para todo el mundo. A base de dedicación y entrega en los entrenamientos, para mejorar siempre cada día, empezaron a quererme en su equipo”, relató.

Jujugol tiene un juego de cintura como el de Marta, hace caños iguales que los de Ronaldinho, tiene la fuerza, la audacia y la movilidad de Hegerberg, los tiros de puntera de Romário y una zurda estruendosa similar a la de Rivelino.

Ya ha cambiado la cantera del Barcelona en Brasil por la del París Saint-Germain, ha deslumbrado en torneos juveniles por todo el globo y ha sido nombrada “Atleta de Río de Janeiro”.

“Mi sueño es llegar a ser una gran futbolista y crecer, pero no crecer sola, sino junto con el fútbol femenino”, expresó.

Una calidad excepcional en una pionera admirable. Resulta difícil creer que esta joya carioca que tanto brilla apenas tenga 10 años…

Fuente: FIFA.com