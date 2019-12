Tras la polémica, Caserio aclaró sus dichos sobre los salarios del sector público

"Me expresé mal, no fue con mala voluntad. Pido disculpas", señaló el senador y dijo que la clase política debería colaborar pero aparte, "tienen que gobernar bien".

El senador Carlos Caserio aclaró este lunes su frase en torno a porqué los salarios de la clase política no debían congelarse.

"Eso lo quise explicar y salió mal. Todos los sueldos altos tomados desde un lugar deberían congelarse 'todos'", asevero a la emisora radial Cadena 3, luego de la polémica que generó que el viernes haya dicho: "La clase política no es la que hace esfuerzo, la clase política dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado".

Así se había expresado el senador cordobés del Frente de Todos en una entrevista a TN cuando opinó en torno al pedido de un "gesto" por la falta de ajuste en la clase política y de recortes en las distintas áreas del Estado.

Al respecto, Caserio había asegurado el viernes pasado: “No me parece serio. El esfuerzo de le clase política es… yo trabajo para venir acá, no es que me regalan el sueldo. Me parece a mí que hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado”.

“Todos tenemos un trabajo. La clase política no es la que hace esfuerzo, la clase política dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado”, cerró.

Tras la viralización de sus dichos, el senador habló por Cadena 3 y aseveró: "Me expresé mal, no fue con mala voluntad. Pido disculpas. Fue mal expresado, fue un reportaje muy largo. Esto provocó mucha discusión y zozobra".

Dijo que aún no se habló en el Poder Legislativo sobre "sumarse" al esfuerzo pero opinó que deberían "congelarse todos los sueldos".

"Todos los sueldos altos tomados desde un lugar deberían congelarse y acompañar esta realidad que vive el país. Tenemos casi el 50% de la población bajo la línea de pobreza. Habría que tomar una medida conjunta, si yo lo pudiera hacer en lo personal lo haría con todo gusto", agregó.

"Yo creo que sería un buen modo de que la clase política demuestre que tenemos colaboración, aparte no es solo eso, tienen que gobernar bien. Lo más importante es tomar buenas medidas", remarcó.

No obstante explicó que, "hay muchos trabajadores que ganan lo mismo o menos, y que hay algunos lugares donde el salario público es bueno y en otros no".

Finalmente subrayó: "El Gobierno piensa en los más vulnerables y tenemos momentos difíciles".