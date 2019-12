Alberto Fernández: "La Argentina se quedó sin dólares y Macri puso el cepo"

Luego de una semana marcada por las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación en el que se declaró la emergencia en nueve áreas del Estado, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández brindó una entrevista al programa La Cornisa en la que detalló algunos de los puntos centrales del proyecto y del presente de la Argentina.

En ese marco, Fernández aseguró que "no hay congelamiento a los haberes jubilatorios". De hecho, dijo, "acaban de aumentar todas las jubilaciones, y en marzo va a haber un aumento para todos". "Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. Eso no quiere decir que se suspendan los aumentos. Dimos dos aumentos extras en diciembre y enero”, afirmó.

Respecto al aumentos de las alícuotas a las exportaciones agropecuarias, Fernández señaló que "las retenciones son muy importantes para hacernos de dólares y empezar a pagar a deuda. La Argentina se quedó sin dólares, por eso Macri fijó un cepo antes de irse. Pidió prestado, dejó que todo se vaya y sobre el final puso el cepo", dijo.

"Las retenciones no pueden subir por encima de los 33 puntos. Esa es la ley que puso Macri, yo sólo lo estoy subiendo tres puntos. Esta es la ley que dejó el Presidente anterior, yo no estoy cambiando nada", aseguró el Presidente. En ese marco, el mandatario aseguró que "aprendió de la 125" y que no quiere "volver a cometer los mismos errores" que se cometieron en algún momento. Por esa razón, aseguró que fue él quien propuso establecer un sistema de "segmentación de las retenciones".

"El dólar es un bien escaso, eso quiere decir que no hay en la Argentina", advirtió Fernández. "Se le fugaron 100 mil millones" al Gobierno anterior, entonces "Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares", aseguró. "Hoy en día el dólar es un bien escaso, como no hay tiene que estar muy caro. No es que el que importa insumos tiene que pagar ese impuesto. Tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares”, afirmó.

"El impuesto a los bienes personales es el que existió toda la vida hasta que Macri, para beneficiar a sus amigos, lo bajó a la mitad. Le arruinó la vida a muchos argentinos con eso. Y le puso a los bienes en el exterior una alícuota casi inexistente. La decisión de volver a subir ese impuesto no es un castigo al que le va bien, sino pedirle al que le va bien que haga un esfuerzo mayor", señaló el Presidente.

Consultado por la relación con la vicepresidenta, Crsitian Fernández, el mandatario señaló: "Ella cambió, claro que cambió. Si no hubiera cambiado yo no sería Presidente". "Cristina y yo somos amigos. Nos peleamos 10 años, como muchos en Argentina. Por eso yo quiero terminar con esta grieta que tanto mal nos hace".

"Siempre planteé ese ejemplo para decir pongamos fin a la grieta. Cuando veo que hay amigos que no se hablan les digo: terminen con esa zoncera", expresó el Presidente.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente se refirió al presente del país comparándolo con lo encontrado en el año 2003, cuando asumió con Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. “Esto no es igual al 2001, pero sí es parecido", señaló.

"En ese momento teníamos un 57% de pobreza. Hoy tenemos un 41% de pobres. Teníamos una deuda en default. Hoy estamos en virtual default. Es lo que heredamos", dijo. "No podemos hacer frente y pagar las obligaciones que están cayendo. Teníamos un frente de desempleo y hoy tenemos lo mismo. Lo que no teníamos es un proceso inflacionario, que ahora sí tenemos”, aseguró.

En sus palabras, "el nivel de decadencia en el que estamos es muy grande y tenemos que entender de una vez por todas en que escenario estamos". En ese sentido, aseguró: "Estamos fijando las condiciones mínimas para poder desarrollarnos. El plan para crecer ya empezó y lo vamos a seguir desarrollando, pero llevo solamente 10 días. Hemos sentado las bases para tranquilizar la economía. Necesitamos que la Argentina produzca para poder producir y con producción vamos a salir adelante"