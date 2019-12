Fernández presentó en el Smata un plan automotor a precios accesibles

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presenta este martes en el Smata el “Plan estratégico automotor con acuerdo social y productivo”, durante un acto que preside junto al titular del gremio, Ricardo Pignanelli.

En la sede del sindicato el presidente Alberto Fernández destacó la necesidad de que "los que producen, los que invierten y los que trabajan concilien intereses para hacer crecer a la Argentina".



Y aseguró que "el camino es éste", en referencia a "ponerse de acuerdo entre los que producen, invierten y trabajan".

La presentación del “Plan estratégico automotor-Propuesta para la sostenibilidad y el desarrollo” incluye la iniciativa de “un acuerdo social y productivo con visión para el año 2030”, y participarán, además del gremio, referentes de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y de Autopartes Argentinas (Afac), sostuvieron fuentes del gremio.

También forman parte del acto los dirigentes de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Antonio Caló.

En ese marco, Pignanelli sostuvo que luego de diez meses de trabajo conjunto -coordinado de forma metodológica por la Escuela de Negocios de la Universidad Austral (IAE) para elaborar un “Plan Estratégico 2030”-, se acordó integrar a la cadena productiva con un objetivo común.

Los principales ejes del plan estratégico 2030 son crear un instituto de la Movilidad; generar líneas de crédito; promover el mercado interno y una ley ambiental de seguridad vial; y competitividad regional.

En el marco de la presentación, el Presidente aseveró que “la industria automotriz se deterioró”. Según explicó, lo que se pretende en lanzar una propuesta para producir más trabajo, que haya menos suspensiones y que autos puedan adquirirse "a precios accesibles para todos”.

En ese contexto, el jefe de Estado destacó la necesidad de "encontrar un punto de equilibrio" para que el negocio automotriz "funcione" y le den a los argentinos "autos accesibles".

En cuanto a las suspensiones de trabajadores en las empresas remaró que "se produce un tercio de la capacidad" que tiene el sector.

En otro tramo de su discurso, Alberto Fernández aseveró que "vamos a hacer del Mercosur nuestro espacio común desde donde vamos a enfrentar a la globalización: es un hecho irreversible y debemos asumirlo con inteligencia".







Además, consideró que "decir 'importamos y así somos parte del mundo' es una enorme idiotez", ya que "de ese modo destruimos la industria nacional y al que produce".

"No lo hicimos con Néstor (Kirchner), no lo hizo Cristina (Fernández) y no lo voy a hacer yo", aseguró el mandatario.

El Presidente se dirigió a los presentes y dijo que en el sector automotriz "han dado el puntapié inicial del nuevo contrato social argentino", y que lo han hecho "los que trabajan, los que producen".

"Hemos vuelto a tomar la senda del crecimiento y el desarrollo", señaló el jefe de Estado para luego subrayar que "en esta Argentina tienen lugar los que producen, los que trabajan y todos los que quieren un país mejor".

La Argentina es una de las 28 economías mundiales que cuentan con esta industria, que tiene una participación del 6,6 por ciento en el PBI industrial.

El Plan Estratégico proyecta incrementar hacia el año 2030 la producción de 1,8 millón de unidades anuales (desde las 315 mil actuales), la exportación de 1,4 millón de unidades (desde las 225 mil actuales) y la generación de 1,3 millón de empleos directos e indirectos (desde los 650 mil actuales, respectivamente).

La iniciativa permitirá crear puestos de trabajo de alta calificación, promover nuevas inversiones y exportaciones de alto valor agregado, incorporar innovaciones tecnológicas a la cadena de valor, fortalecer el desarrollo del autopartismo a través de la integración local y modernizar la educación técnica profesional con la incorporación de inteligencia artificial y robótica.