Carlos Tevez: “Si no sigo en Boca, cuelgo los botines”

¿Que pasará con Carlos Tevez en Boca? Esa pregunta es uno de los grandes puntos a resolver por la nueva dirigencia del club porteño.

El contrato del delantero se vence el 31 de diciembre y todavía no hay certezas acerca de su futuro. En este contexto, Carlitos reconoció que su deseo es seguir en el "Xeneize" y que si no renovara su contrato, el retiro es una posibilidad concreta.

"Hablé antes de las elecciones con Román y quedamos en que íbamos a seguir hablando. Ojalá siga en Boca y si no es en Boca, tengo más ganas de colgar que de irme afuera, porque en Argentina no voy a jugar en otro club que no sea este", sostuvo Tevez en declaraciones a TyC Sports.

"Me llegaron muchas propuestas. Pero es Boca o sino, pensaré con la familia si me quiero ir o no al exterior", sostuvo Tevez al ser consultado sobre si tenía ofertas para continuar su carrera en el exterior.

"He soñado con retirarme con la camiseta de Boca. Ojalá sea así y no de esta manera, lesionado y sin jugar los últimos partidos. Me merezco y mi gente merece que me retire de otra forma", señaló.