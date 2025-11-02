Zelicovich: "El apoyo de EE.UU. a la Argentina es necesario, pero no suficiente"

Tomada advirtió que "no es el momento para una reforma laboral en plena recesión"
El exministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada sugirió la necesidad de retomar un “modelo productivo basado en la industria” y aplicar “mano dura en la evasión”.
"El auxilio de Trump a Milei fue una 'zanahoria', no un 'palo', por afinidad ideológica, pero no es suficiente para el desarrollo", manifestó Julieta Zelicovich en diálogo con LNM.Economía02/11/2025 Facundo Piai
Todo analista, de la tendencia que sea, coincide que la injerencia de Trump fue determinante en el resultado electoral del pasado domingo. El auxilio norteamericano permitió a un Banco Central, escaso de divisas, evitar un salto brusco del dólar. A su vez, la sentencia del magnate neoyorquino: “ganen o me voy”, probablemente, generó en el electorado el combustible necesario para ir a las urnas y evitar así un lunes negro.
Dado que la suerte del gobierno de Milei está atada al respaldo del norte, cabe preguntarse por las características de este inusual auxilio. Hasta el momento, en plena corrida cambiaria, el Tesoro norteamericano inyectó más de 2 mil millones de dólares para mantener apreciado el tipo de cambio, además se firmó un acuerdo de monedas para respaldar al Banco Central por u$s20.000 millones. En efecto, cabe preguntarse cuán comprometido está Estados Unidos con la estabilidad de Argentina y si se abre una oportunidad para el desarrollo. Sobre esto, LNM charló con Julieta Zelicovich, doctora en Relaciones Internacionales y colaboradora del think tank Fundar en el área de política exterior argentina.
- ¿Cuál creés que es el objetivo de los Estados Unidos con esta inusual intervención?
- El auxilio puede explicarse tanto en términos del posicionamiento hemisférico de Estados Unidos como desde la perspectiva de las preferencias ideológicas de ambos líderes. Por un lado, hay una creciente preocupación de EE.UU. por la presencia de China en el Hemisferio Occidental. Por lo que a través de distintos mecanismos como es el financiero, pero también el lobby para desalentar inversiones chinas en infraestructura y presión para compra de armas, entre otros aspectos, hay un esfuerzo de la potencia norteamericana para volver a ganar incidencia y desplazar a China del espacio latinoamericano. Estrategia que encuentra en la Argentina escucha y posibilidad de éxito. Sin embargo, el auxilio es bastante inusual en cuanto al modo, al volumen y la celeridad. Me atrevo a decir que es de las únicas instancias en donde la administración Trump ha recurrido a incentivos positivos, “zanahorias”, para generar alineamiento y no a “palos”, que fue lo que primó en la relación con América Latina. Y eso tiene que ver con la afinidad ideológica entre ambas administraciones. Trump encuentra en Milei un eco para el modelo del MAGA (“make america great again”). Además, hay sospechas de que intereses financieros personales están detrás del auxilio. Algunos individuos necesitan que a Argentina le vaya bien para que sus negocios individuales prosperen. (N.deR.: la entrevistada refiere a que muchos fondos de cobertura dirigidos por amigos de Scott Bessent se benefician de la ayuda a la Argentina. De acuerdo a The New York Times, BlackRock, Fidelity, Pimco, entre otros fondos, invirtieron fuertemente en instrumentos argentinos y este auxilio les garantiza su salida despejando el default).
- Dada la magnitud del auxilio y teniendo en cuenta que los países de industrialización tardía lo lograron “por invitación” de la mano de Estados Unidos, con fuerte apoyo político y, en muchos casos, con financiamiento. ¿Argentina tiene una oportunidad real de desarrollo en ese sentido?
- Es claro que este financiamiento saca a la Argentina de un momento de apuro que corresponde con los compromisos de pago de deuda que se deben afrontar en 2025 y, sobre todo, 2026. Es una ayuda muy importante, pero de esa situación a la meta del desarrollo el trecho es muy largo. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Es cierto que las experiencias de desarrollo exitosas (Australia, Japón, Israel, Corea, etc.) contaron con apoyo externo, pero en el caso de Argentina no es tanto el apoyo externo el componente crítico sino la necesidad de superar el péndulo. La tendencia recurrente a la refundación constante que desde la década del 50 impacta en el desarrollo de la Argentina. El país para desarrollarse necesita consensos internos y necesita trabajar con mayor compromiso político en la construcción de esos consensos.
-Habida cuenta que esto pareciera un convenio Trump-Milei, más que un acuerdo entre países. Los Estados Unidos tienen elecciones de medio término el próximo año ¿ese resultado debería importarnos?
-En tanto que la relación de EE.UU. y Argentina, en la intensidad que tiene hoy, está teñida por un componente de afinidad ideológica, ciertamente las elecciones son un factor determinante. No es esperable la continuación de una relación de igual nivel de apoyo como el que vimos este último mes con gobiernos de mayor distancia ideológica o con gobiernos con otra agenda de urgencias o preferencias. Con lo cual, sí, esas elecciones son relevantes.
- ¿El acercamiento entre Estados Unidos y China, camino a una tregua comercial, puede ser un problema para las exportaciones agropecuarias argentinas?
- El impasse entre EE.UU. y China que han comenzado a construir respecto a la guerra comercial acarrea un compromiso por parte de China de volver a comprarle soja a Estados Unidos y eso, efectivamente, va a tener algún impacto en las exportaciones de Argentina. Si bien Brasil es el principal actor que había capitalizado las exportaciones de granos hacia la potencia asiática, hay también un efecto arrastre sobre Argentina y también sobre los precios. Entonces, este arreglo entre norteamericanos y asiáticos, de concretarse las ventas de soja que incluye, puede tener un impacto de una relativa contracción de algunos embarques de exportaciones de Argentina, temporal al menos. Pero no se espera una variación absoluta de ese destino. Sí tiene un lado positivo que tiene que ver con un menor nivel de incertidumbre, lo cual implica menor nivel de riesgo en el comercio exterior.
