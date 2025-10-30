El escrutinio definitivo determinó que el peronismo de Quintela ganó las elecciones en La Rioja

El triunfo del frente Federales Defendamos La Rioja sobre La Libertad Avanza fue por apenas 782 votos, según reveló el conteo definitivo, que fue informado este miércoles. Las dos bancas en disputa quedaron repartidas entre ambas fuerzas.

Política30/10/2025Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana
Ricardo Quintela votando
Para LLA era importante ganar en La Rioja, debido a que Quintela es uno de los gobernadores opositores más críticos del presidente Javier Milei. Foto: gentileza

El escrutinio definitivo determinó que el peronismo riojano, respaldado por el gobernador Ricardo Quintela, finalmente ganó las elecciones legislativas de esa provincia, por 782 votos, el pasado 26 de octubre.

Según los datos finales, el frente Federales Defendamos La Rioja (DLR) obtuvo 90.686 votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) logró 89.804.

No obstante, las dos bancas que se disputaba la provincia para la Cámara de Diputados quedaron divididas entre la peronista Gabriela Pedrali y el libertario Gino Visconti.

Una de las situaciones que llevó a que LLA pusiera el foco en esta provincia está vinculado con la figura de Martín Menem, dado que fue el candidato, sin éxito, para ocupar el puesto de gobernador por su espacio, en el año 2023, y existen posibilidades de que vuelva a postularse en 2027.

Para LLA era importante ganar en La Rioja, debido a que Quintela es uno de los gobernadores opositores más críticos del presidente Javier Milei.

Fuente: NA

Noticias relacionadas:

Mauricio Macri en ChileMacri aseguró que "el PRO está más vivo que nunca" y presentará un candidato presidencial en 2027
Gobernadores by NACon la necesidad de garantizar los votos para sus reformas, Milei se reúne este jueves con gobernadores

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias