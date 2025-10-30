Macri aseguró que "el PRO está más vivo que nunca" y presentará un candidato presidencial en 2027

En el seminario "Puentes, dialogar para construir", realizado en Chile y organizado por un holding financiero, el expresidente Mauricio Macri afirmó que el PRO, partido que preside y fundó, tendrá un candidato competitivo para las elecciones presidenciales de 2027.

Aseguró Macri que “el PRO está más vivo que nunca” y remarcó que tiene un total de 400 dirigentes “que nadie tiene”.

“Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27. Hoy la prioridad es apoyar las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, expresó.

En cuanto a los resultados electorales, dijo que “había una situación de disconformidad muy grande” y que, en la Argentina, se planteó un posible escenario donde “parecía que otra vez el crecimiento del populismo iba a destruir la expectativa futura” del país y los argentinos dijeron que “no”.

“Hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Es un peligro. Es la exportación más peligrosa y exitosa que hemos tenido”, indicó y enunció como positivas las medidas que encarna Milei respecto al a baja de impuestos y el achique del gasto; aunque también apuntó que hay que volver a tener inversión en infraestructura, porque sin ella “los países no crecen”.

“Estas cosas hay que terminar de ordenarlas en el Presupuesto público”, agregó, desde una perspectiva liberal.

Y finalmente, aludió que a la gestión de Milei “le hace falta más músculo” político y, desde el Gabinete, fomentar “el diálogo”.

Fuente: NA

