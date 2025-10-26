Gonzalo Roca, diputado electo de LLA: "Los cordobeses entendimos el mensaje de ser el faro de la libertad"

"Plantamos la semilla y hoy tenemos La Libertad Avanza, que seguramente va a competir en las próximas elecciones", expresó Bornoroni. Foto: LNM

Tras revelarse oficialmente los resultados de las elecciones legislativas nacionales, en el búnker cordobés de La Libertad Avanza se hicieron presentes los candidatos principales de la lista, referentes como Luis Juez y simpatizantes.

En ese marco, el diputado nacional Gabriel Bornoroni, frente a una pregunta de La Nueva Mañana sobre el mensaje que se le envía a los sectores que semana tras semana reclaman ser tenidos en cuenta por las políticas del Gobierno nacional, manifestó: "Estamos trabajando para todos los argentinos, ésa es la idea del presidente (Javier) Milei. Veníamos con una inflación de un 25% y hoy estamos en 1,9%. Estamos en equilibrio fiscal. Es una Argentina nueva, estamos haciendo los cimientos, estamos en el camino correcto y los cordobeses abrazaron esta idea. Va a llegar la Ley Bases 2, con reformas tributarias, penales, laborales, en beneficio de los cordobeses y los argentinos. Siempre tuvimos una mirada federal".

Bornoroni le agradeció por el acompañamiento especialmente a Javier y Karina Milei, y al diputado Martín Menem, "que confiaron en nosotros para que podamos hacer una Córdoba distinta".

Y de cara al 2027, señaló: "Plantamos la semilla y hoy tenemos La Libertad Avanza, que seguramente va a competir en las próximas elecciones".

El diputado electo Gonzalo Roca, que encabezaba la lista "violeta", en tanto, manifestó: "Córdoba siempre tiró el carro de la historia de la Argentina y hoy no es la excepción. Los cordobeses entendimos el mensaje para ser el faro de la libertad y seguir el camino que empezamos en 2023".

