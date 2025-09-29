Con foco en la reforma tributaria, Francos encabeza otra reunión del Consejo de Mayo

Miriam CamposCórdoba26/09/2025
El festival de ciencia con más de 30 stands interactivos, música y actividades será este sábado en la explanada de Plaza España. El evento, en medio del reclamo por la emergencia en ciencia, busca generar un espacio para el disfrute y la reflexión en torno a la importancia del conocimiento científico.
Flavio ColazoPolítica28/09/2025
Así lo manifestó en diálogo con LNM la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, que además reflexionó sobre el gobierno de Milei, el estado de la democracia argentina y sobre temas candentes de la economía.
Mónica HernándezCórdoba27/09/2025
Los vecinos de barrio Parque Capital buscan preservar el predio con acciones como la que se llevó a cabo la semana pasada con la plantación de diversas especies en el “Cantero Biodiverso”.
Redacción La Nueva MañanaEconomía27/09/2025
“El Gobierno quiere llegar a octubre con un tipo de cambio contenido, pero después del 26 habrá una nueva devaluación acompañada de recesión y condicionamientos geopolíticos”, manifestó el economista y exdiputado.
Redacción La Nueva MañanaEconomía28/09/2025
Un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) reportó una caída interanual del 1,2% en la industria manufacturera. La producción automotriz, las autopartes y el sector metalúrgico, claves en la industria cordobesa, fueron los más golpeados.