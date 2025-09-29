Con foco en la reforma tributaria, Francos encabeza otra reunión del Consejo de Mayo

El encuentro se inició sin la presencia de Francos, quien llegó más tarde debido a las complicaciones del tránsito en la Autopista Panamericana, mientras que se informó que este lunes se va a tratar la reforma tributaria. Foto: NA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabeza este lunes una nueva reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada con invitados especiales en la nómina con la intención de avanzar en la concreción de los 10 puntos del Pacto de Mayo firmando en Tucumán.

El encuentro se inició sin la presencia de Francos, quien llegó más tarde debido a las complicaciones del tránsito en la Autopista Panamericana, mientras que se informó que este lunes se va a tratar la reforma tributaria.

A los seis representantes fijos de cada actor de la sociedad está previsto que en esta edición se sumen los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero (Trabajo) y los legisladores Luciano Laspina, diputado nacional e integrante del equipo económico del PRO y Martín Kerchner Tomba, senador provincial y contador.

Los invitados se suman a la ovalada mesa del Salón de los Escudos del Ministerio del Interior junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que asistirá por parte del Poder Ejecutivo y al interlocutor de las provincias es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

También están presentes la senadora Carolina Losada y el jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo.

Por su parte, por las organizaciones sindicales de tercer grado asiste el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y por las empresarias el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Se trata de la cuarta reunión del organismo que trabaja en un informe final que aspira a presentar durante el mes de diciembre en el Congreso Nacional. En los primeros tres encuentros el temario giró en torno a la reforma laboral y a la educación.

