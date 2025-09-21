En medio de la crisis, Milei reprogramó su viaje a EEUU para pedir otro auxilio económico
El presidente Javier Milei tenía previsto volar este domingo, en medio de la crisis, a Estados Unidos donde busca reunirse con su par estadounidense Donald Trump y llevar adelante un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global, pero el viaje fue reprogramado a último momento.
El viaje fue reprogramado para este lunes. El vuelo ahora está previsto que salga entre las 18 y las 21 horas, por lo que se desconoce si el encuentro con Georgieva también cambiará de día.
Para el martes, Milei tenía programado asistir a la intervención del presidente Trump, en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU, cerca de las 10.45hs. Dos horas después, sería un encuentro bilateral con él y, esa misma noche, participará en una recepción ofrecida por el mandatario estadounidense.
Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Estados Unidos
El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU, que se llevará a cabo a partir de las 12hs., y participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde estará presente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
El jueves será su último día de gira, se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participará de la entrega del Premio de la organización B'nai B'rith. Además, mantendrá un encuentro con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano. Se prevé su arribo a Buenos Aires el viernes a las 08:30hs.
Fuente: NA
