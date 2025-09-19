Buenos Aires: denuncian que un hombre murió asfixiado por oficiales municipales

Octavio Buccafusco llamó a la policía tras un robo y al no recibir respuesta decidió ir hasta la comisaría, pero en el camino una patrulla municipal lo abordó violentamente. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. Foto: gentileza.

Octavio Buccafusco llamó a la policía tras un robo y al no recibir respuesta decidió ir hasta la comisaría, pero en el camino una patrulla municipal lo abordó violentamente. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. Foto: gentileza.

Un hombre denunció que estaban robando en su casa y fue atacado por los oficiales de la patrulla municipal. Octavio Buccafusco murió en el piso, aplastado por cinco agentes, el primer miércoles de septiembre. Su familia expuso que se trató de un homicidio y pidió el cambio de carátula, la cual hasta ahora figura como "averiguación de causales de muerte".

En un video de una cámara de seguridad se observa que el hombre de 34 años sale de su casa junto a su perro y se pone nervioso ante las preguntas de una patrulla municipal. Luego de eso, los agentes lo retienen y lo tiran al piso.

El hermano de la víctima, Augusto Buccafusco, relató que “Octavio llamó al 911 porque estaban robando en su casa, pero nadie atendió. Después llegó la patrulla municipal, le pidieron los documentos y, como él no se los dio, decidió ir a la comisaría que queda cerca de Güemes y Maipú”.

De acuerdo con su testimonio, “cuando llegó a la esquina lo abordaron entre cuatro o cinco agentes, lo aplastaron y lo dejaron sin vida”.

Buccafusco insistió en que “quieren cambiar la carátula de muerte en domicilio por homicidio culposo, pero en los videos se ve claramente que hubo una fuerte golpiza”. Además, el hermano de la víctima señaló que las imágenes de cámaras de seguridad muestran la intervención violenta de los efectivos municipales y contradicen la versión oficial de que Octavio murió solo en la vía pública.

Octavio "Taby" Buccafusco, de 34 años, falleció tras un incidente con la policía municipal de Vicente López. El hecho ocurrió entre las 5:30 y las 7:00 de la mañana, cuando Octavio llamó al 911 para denunciar un intento de robo en su domicilio en Florida. Según su familia,… pic.twitter.com/HE3zPKocUk — IP NOTICIAS (@_IPNoticias) September 18, 2025

Además, agregó que su hermano “estaba pasando por un momento emocional complicado, con ataques de pánico y casi sin contacto con la familia”, una situación que , según él, “quieren usar para hacer creer que murió solo en la calle y que no hubo responsabilidad de los agentes”.

La causa permanece en etapa de investigación mientras se esperan las pericias forenses y las declaraciones de los testigos, mientras que la familia, por su parte, exige que el expediente se recaratule como homicidio y que se identifique a los responsables de la muerte.