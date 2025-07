El Gobierno convocó este lunes a los gremios de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a negociar las paritarias de las y los empleados estatales. Desde ambas sedes gremiales adelantaron que no aceptarán salarios por debajo de “$1.869.000”.

El Poder Ejecutivo convocó a ambos gremios a una audiencia presencial el miércoles próximo a las 15:00 en la Secretaria de Trabajo.

“Sacaste del freezer las paritarias, Javier Milei, ahora espero que saques los salarios del subsuelo”, expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

A través de sus redes, el dirignete gremial sostuvo que la administración libertaria “destruyó los ingresos de todos los trabajadores del sector público”.

“Si la propuesta no contempla la recuperación de todo el poder adquisitivo perdido, no habrá posibilidad de ningún acuerdo. Te anticipamos que no vamos a firmar ninguna oferta que se ubique por debajo de la inflación. No aceptamos que nuestros salarios tengan cepo”, advirtió Aguiar.

El titular de ATE sostuvo que “es nuestro derecho constitucional” el salario de “$1.869.000” ya que “es el sueldo que nos permite cubrir el valor de la canasta familiar”.

Fuente: NA