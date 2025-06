En la antesala de un nuevo Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado advirtió que "si el Estado se corre, entra el narcotráfico".

Alerta la entidad: "Vemos con preocupación y dolor que la retirada del Estado de esos ámbitos abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de 'Estado paralelo', donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida".

En ese marco, exhortaron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a reconocer el trabajo que realizan espacios sociales y comunitarios en el territorio, "aportando los recursos necesarios para potenciarlo y ampliarlo".

El comunicado es firmado por el presidente de la Conferencia, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el vicepresidente 1° y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi; el vicepresidente 2° y obispo de Jujuy, César Daniel Fernández; y el secretario General y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.

"La prevención y la educación son pilares irremplazables en esta lucha, concretados en espacios de contención, escucha y formación", subraya el comunicado y en contraste con la idea de un Estado más chico que propone el Gobierno Nacional, plantean que "sin una presencia constante del Estado y el compromiso de toda la sociedad en la

formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, estaremos siempre corriendo detrás del problema".

"La droga mata por dentro, apaga la esperanza y corta proyectos de tantos chicos y chicas que quedan atrapados en el circuito del consumo. Esta realidad nos duele y nos interpela: ¡No podemos naturalizarla!", expresa enfática la Conferencia Episcopal y destaca que "no se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos", ya que "la entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa" y "debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento".

A continuación, sentencia el documento que "desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados, es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte".

Y complementa: "Allí donde hay una comunidad que acoge y contiene, hay posibilidad de renacer. La recuperación no es un camino solitario: se sostiene en vínculos, en el abrazo de una red fraterna, en la pertenencia. Por eso es fundamental cuidar y fortalecer estas comunidades que salvan vidas todos los días. Sin el compromiso económico del Estado, esta ardua tarea no se sostiene. Y si esta tarea cae, no habrá quien reciba a los que tocan fondo buscando una segunda oportunidad".