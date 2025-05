La ex presidenta de la Nación y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández, apuntó implícitamente contra la gestión de Javier Milei, después del Encuentro de la Cultura Popular del que participó por el 25 de Mayo: “Un grupo de enajenados cree que van a poder sustituir la identidad cultural de nuestro pueblo… Estúpidos, no van a poder”, manifestó desde sus redes sociales.

Asimismo, enumeró varias de las acciones culturales que realizaron durante sus tres mandatos (el de su esposo Néstor Kirchner y los dos en los que fue mandataria) y señaló la ausencia de obras del Gobierno Nacional.

“Acá me hicieron una lista de todas las cosas que hicimos nosotros en materia de cultura y me pusieron el INCAA y las 900 películas, Canal Encuentro, Paka Paka, el PBI cultural que representó más que la minería y la pesca, 200 mil puestos de trabajos directos e indirectos, Tecnópolis, el CCK… ¿Se dieron cuenta que ellos no construyeron NADA? Ni una puta escuela ni un puto monumento, nada. Su única obra es cambiar el nombre a lo que otros hicieron. Qué mediocres”, indicó.

En la misma línea, recordó que el evento cultural más importante que llevó a cabo fue el del Bicentenario porque se trató de "recuperar para el pueblo” el 25 de Mayo: “Se lo había apropiado la historiografía liberal y a mí me daba una rabia…”, aseguró.

Asimismo, remarcó la asunción de Néstor Kirchner como presidente hace 22 años y que hoy, siente que la Argentina entró en un loop, “en algo circular que vuelve una y otra vez”.

Paralelamente, recordó que hace poco tiempo, en un congreso educativo al que fue invitada, se refirió a la “necesidad de repensarnos” como sociedad y la importancia de seguir hablando “de un Estado presente”.

“Tenemos que volver a ser militantes políticos: esto requiere capacidad de análisis, poder ver más allá de la próxima elección y fundamentalmente dejar de lado las mezquindades y los egos que tanto daño han hecho y han provocado fragmentación inútil. Hoy atravesamos momentos de confusión tal vez porque las cosas que debían haberse hecho no se hicieron bien. Y puede confluir con esa confusión la desorganización del campo nacional y popular. Pero siempre, más temprano que tarde, siempre el campo nacional y popular, la Patria emerge de una forma u otra”, concluyó.