"Se ha verificado concretamente que la denuncia hecha por la Policía no está bien". Foto: SEP

En el marco de una nueva actividad de protesta del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que se movilizó por Nueva Córdoba, un trabajador fue detenido este miércoles por presuntamente chocar con un vehículo las vallas que había dispuesto la Policía y atropellar a una agente.

Desde el gremio negaron dicha situación, aseguraron que presentaron las pruebas que desmienten la versión policial y denunciaron que es reiterada la actitud represiva hacia la protesta.

Desde la Policía informaron que en avenida Olmos y Santiago del Estero detuvieron a un hombre de 60 años, que se manifestaba con el SEP en una Trafic, embistió el vallado policial, "incumpliendo las normas de tránsito vigentes" y generando la lesión en un brazo de una mujer policía.

Ante la prensa, el secretario general del gremio, Sergio Castro, calificó como "un hecho vergonzoso" lo ocurrido y relató los hechos: "Estábamos manifestándonos, tal cual lo establece el derecho constitucional en el artículo 14 bis, reclamando salarios dignos, ya que llevamos casi dos meses sin que nos paguen. El Gobierno armó una escaramuza para decir que atropellamos a alguien y que nos llevamos por delante las vallas. No fue así. Habíamos salido desde la Legislatura y nos subimos a los vehículos para volver al gremio y nos encontramos con que compañeros fueron detenidos".

"Hubo más de 50 móviles en Nueva Córdoba", subrayó Castro, para dar cuenta del desproporcionado operativo montado por la Policía.

Agregó: "Tenemos las pruebas correspondientes, que se las hemos mostrado al fiscal de Distrito 1 Turno 2, Guillermo Guzmán, que ha estado hablando con nuestro abogado Gustavo Núñez. Se ha verificado concretamente que la denuncia hecha por la Policía no está bien. En los domos se verifica que no atropellamos a nadie. Sí decimos que es un atropello a los trabajadores y que esta represión de la policía a los trabajadores no es la primera vez".

Adelantó Castro que este jueves llevarán adelante una conferencia de prensa junto a otros gremios estatales y la CGT Córdoba para repudiar este accionar de la Policía y el Gobierno de la Provincia; y en referencia a un viaje posterior que realizarán la comisión directiva y los cuerpos orgánicos del SEP a Río Cuarto, manifestó: "Si nos pasa algo, responsabilizamos en forma directa a las autoridades del Gobierno".

En cuanto al reclamo salarial, concretamente, indicó que el Gobierno pretende que se ajusten a lo que se acordó hasta noviembre con la UEPC, pero que el SEP demanda el blanqueo de aumentos no remunerativos que han ido recibiendo, para que "pasen directamente al básico" y también establecer la cláusula gatillo con revisión cada tres meses; además de la aplicación de la nueva reforma de los equipos de salud.

Repudio

Por su parte, la CGT Córdoba repudió el accionar policial llevado adelante "con un absurdo e imponente despliegue de efectivos y vehículos"; y la consecuente "represión" que se produjo en contra de una "pacífica manifestación y acto de los trabajadores del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) que desarrollan un plan de lucha, exigiendo una justa y urgente recomposición salarial".