En entrevista de LNM con Andrés Visintin, profesor de la cátedra de Entomología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC e investigador del Conicet, comentó acerca del comportamiento de los mosquitos en general y, específicamente, en esta época del año.

“La idea es porque siempre se dice con respecto a Aedes aegypti que está comprobado que son los huevos el estado de resistencia para pasar la época desfavorable, de las sequías y la bajas temperaturas, y cuando vuelven las condiciones favorables se reanuda el desarrollo del embrión dentro del huevito y de esa forma se genera la siguiente población de mosquitos o sea la siguiente camada o generación”, comenzó.

Para realizar el trabajo de investigación, todo el año desde la cátedra van a estar poniendo las ovitrampas, además de que es sabido que durante el invierno se tendrá un montón de “ceros”, es decir nada de colectas con lo que quieren ver hasta cuándo se pueden recolectar y después a partir de qué momento se reanuda la producción de huevos. Eso significa que hay hembras de mosquitos adultas que están activas: picando y poniendo huevos.

Influencia de las lluvias

"De acuerdo a los estudios que venimos haciendo desde hace muchos años con respecto a mosquitos, siempre observamos este comportamiento, digamos. Es como que hay dos picos de abundancia de mosquitos en la época cálida. Uno de los picos se da al comienzo de la época cálida (al final de la primavera y comienzo del verano) pero después decae. En tanto, los calores fuertes de enero y febrero no favorecen la cantidad de mosquitos, “se debe pensar que son organismos que dependen de la temperatura ambiental y esos calores tan extremos que hemos tenido a ellos los afectan también”, acotó el investigador.

Por otra parte, las temperaturas más bajas para la época que se registran al final del verano y comienzo del otoño, “aunque todavía son agradables, entre los 20 y 30 grados, sumado a las lluvias, son las condiciones ideales para ellos (los mosquitos)”, dijo respecto al cambio de estación.

Por todo lo anterior, “repito que todos los años observamos estos dos picos de abundancia, al final de la primavera y comienzo del verano, y al final del verano y comienzo del otoño, siendo este último el más abundante, lo cual siempre coincide con la mayor circulación de virus. Porque cuando hubo dengue también el mayor número de casos siempre se registra al final de verano y comienzo del otoño”, comentó Visintin.

Y aunque este año no hubo tantos casos de dengue, por lo menos eso es lo que se percibió en febrero y marzo, “lo que pasa es que los virus también tienen sus ciclos, aunque todavía falta estudiar muchos de ellos. Tienen también sus patrones particulares y pueden pasar 4, 5 o 7 años pero no significa que no vaya a haber nuevamente otros brotes de dengue”, aseveró respecto a las epidemias.

Cada brote de dengue que vamos teniendo es más grande que el anterior, “así que en cualquier temporada tendremos otro brote, lo cual es inevitable pero, bueno, no hay que bajar los brazos hay que seguir alertas, continuar con el descacharreo y las vacunas”, aconsejó el especialista.

Mosquitos colorados

-Respecto a los mosquitos colorados que se sembraron el año pasado en Mendoza, ¿la acción dio resultado?

Esos mosquitos estaban genéticamente modificados. Lo que tienen los dípteros (moscas y mosquitos) en general es que copulan una sola vez las hembras, los machos pueden copular muchas veces. En esa única cópula las hembras adquieren la cantidad de espermatozoides suficientes para fecundar todos los huevos que van a poner a lo largo de su vida. Por eso el tema es que se trabajaba con machos modificados que eran estériles para que sus espermatozoides no sean viables. En tanto, el tema, también, es que no se ha encontrado nueva información respecto al hecho de que esos machos con esa coloración no afectaba también al momento de la selección sexual, por lo que hay hembras que prefieren machos no coloreados antes que los colorados, o que ellas reconocen, porque deben ser tan competitivos como los que se encuentran en la naturaleza. La selección en la naturaleza es fundamental.

“Mosquitos más agresivos”

Hay algunos mosquitos que se han visto más agresivos en su comportamiento, estos son los albifasciatus (también llamado mosquito charquero o zancudo callado), que tienen la misma estrategia del Aedes aegypti para la reproducción, “con la diferencia que aegypti siempre prefiere resistentes artificiales y albifasciatus nunca, ya que es una especie adaptada a distintas condiciones climáticas”, aclaró el especialista.

Esos mosquitos buscan siempre depresiones del suelo donde se forman charcos. “Entonces lo que hacen es colocar los huevos en el borde de esos charcos, en el barro, y aunque pierdan humedad los mosquitos son resistentes a la sequía y a la baja temperatura, y después con las lluvias esos charcos se vuelven a llenar y ahí es cuando se produce la eclosión, a partir de ese momento se producen las mosquitadas, donde se vuelven tan molestos que no se puede ni salir al patio y otros incluso pueden llegar a picar a través de la ropa liviana. Son más robustos y más grandes que el Aedes aegyti”, explicó.

Por otra parte, “estos mosquitos son los que hace como dos o tres años atrás provocaron al epidemia de encefalitis equina, donde hubo varios casos de caballos y personas que fallecieron por ese virus, con ese mosquito como vector: Aedes albifasciatus”, concluyó el entomólogo.