El presidente Javier Milei firmó, en los primeros minutos de este martes 9 de julio, el llamado "Pacto de Mayo", junto a 18 gobernadores, en coincidencia con la celebración del Día de la Independencia.

Con un acto transmitido por cadena nacional desde la Casa Histórica, en San Miguel de Tucumán, donde en 1816 se firmó la independencia, el mandatario nacional rubricó el acuerdo con los mandatarios provinciales, después de las demoras ocasionadas por el debate legislativo de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Cuando la invitación a cada mandatario, se especificaron cuestiones de protocolo que llamaron la atención, como por ejemplo que todos debían vestir traje color negro. Sin embargo hubo dos mandatarios provinciales que desentonaron: el santafesino Maximiliano Pullaro vistió un traje color gris y el salteño Gustavo Sáenz se presentó con un tradicional poncho rojo colgado de su hombro,

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

1- La inviolabilidad de la propiedad privada

2- El equilibrio fiscal innegociable

3- La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

4- Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar

5- Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio

6- La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

7- El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

8- Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

9- Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

10- La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Crítica a los gobernadores que no asistieron

Tras la firma del acta, el presidente Javier Milei leyó un discurso con algunas apreciaciones y definiciones que ya viene haciendo de manera recurrente y amplió sobre cada uno de los 10 puntos básicos contenidos en el Pacto de Mayo.

No obstante, y respecto a quienes rechazaron su invitación, advirtió que la firma del Pacto es, "después de tanta división", un "símbolo del cambio de época", y cuestionó a los gobernadores que no asistieron por "anteojeras ideológicas" y por no querer "ceder sus privilegios".

"Nosotros no miramos para atrás ni mantenemos rencores, lo único que tiene que hacer la política es llevar las ideas a la realidad", expresó Milei al brindar su discurso por cadena nacional.

También sostuvo que "la Argentina grande" del pasado "parece un sueño lejano".

Exaltación de la propiedad privada

Milei sostuvo que "la defensa de la propiedad es la defensa de un derecho y el camino del crecimiento económico", por lo que prometió: "Desde el Gobierno perseguiremos una agresiva agenda de desregulación económica", reiterando que "el equilibrio fiscal es innegociable".

En otro momento de su alocuión, el Presidente consideró que los 10 puntos del Pacto de Tucumán "son leyes básicas inalterables de la economía" y "matemática inobjetable".

Y agregó: "Cuando obedecimos estos principios como nación nos fue tan bien en tan poco tiempo que fuimos envidia del mundo entero", continuando con el anuncio de que "se terminó el chamanismo económico", remarcando que se debe "hacer lo que funcionó en todo el mundo".

Un Estado chico

El mandatario aseveró que "un Estado chico con funciones delimitadas vale más que un Estado grande que dilapida los recursos y bloquea la prosperidad".

"Dese el Estado nacional demostramos nuestro compromiso haciendo la reducción del gasto público más grande de la historia nacional, los aquí firmantes se hicieron responsables de hacer lo mismo en sus distritos", remarcó.

Y al hablar del sistema educativo, dijo: "No se puede inculcar que el capitalismo es malo", y pidió virar a "una educación útil y moderna".

La Argentina "tiene que dejar de ser un infierno fiscal para quienes trabajan, se esfuerzan e invierten", siguió, para continuar con su argumentación con el achicamiento del Estado, asegurando que "la reducción del Estado tiene que venir acompañada de una merma en el sistema fiscal de la economía".

Los gobernadores presentes en la Casa Histórica

Los 18 mandatarios provinciales que rubricarán el acuerdo con el Gobierno nacional son Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba).

También figuran Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Asimismo, estamparán su firma Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Además de la totalidad de los miembros del gabinete nacional, estuvieron presente los ex presidentes Adolfo Rodríguez Saá y Mauricio Macri.

