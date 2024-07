Un hecho de utilización de Inteligencia Artificial (IA) desató un escándalo en un conocido establecimiento educatico de la ciudad de Córdoba.

El padre de una estudiante presentó una denuncia en la Justicia contra un compañero de su hija que, utilizando su rostro y el de otras compañeras, hizo videos pornográficos recurriendo a la inteligencia artificial, indicó el medio Cadena 3.

El rostro de las adolescentes se colocó en el cuerpo de una mujer adulta, en videos de contenido erótico, que fueron luego colgados y divulgados en sitios pornográficos, completó el medio.

La presentación judicial se hizo ante el fiscal Juan Ávila Echenique, quien investiga los delitos contra la integridad sexual.

Más allá de no haber todavía suficiiente legislación que contemple la IA y su regulación para evitar la comisión de delitos, en este caso particular la Justicia se encuentra con limitaciones, a partir de las víctimas ya cuentan con 18 años de edad. Además, no se conoce qué tipificación tendría el delito, o incluso si existe delito.

El fiscal decidió derivar la investigación a una unidad judicial contravencional de género, ya que desde el ámbito penal no se puede tomar ninguna acción al respecto, informó en su portal Cadena 3.