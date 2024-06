La Selección argentina logró este jueves un gran triunfo en su debut en la Copa América, que se disputa en Estados Unidos.

El actual campeón, derrotó al difícil conjunto de Canadá 2 a 0, merced a los tantos convertidos por el cordobés Julián Álvarez y Lautaro "El Toro" Martínez (que justamente había reemplazado al goleador de Calchín), ambos en el segundo tiempo.

El conjunto nacional fue más que Canadá durante la primera etapa, pero no pudo trasladar la supremacía al resultado, y se fue al descanso con el marcador en blanco. De todas maneras, durante el primer parcial se observó un intenso partido, con Canadá generando también peligro en el área albiceleste.

En el primer cotejo Grupo A de la Copa América 2024, los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron un arranque expectante, con Lionel Messi y Ángel Di María encendidos para lastimar con velocidad y verticalidad, sin embargo no pudieron aprovechar las acciones que crearon, mientras que el rival apostó a un juego defensivo e intentó lastimar a base de contragolpes, jugando de manera vertical y mostrando capacidad para acercarse a la valla defendida por Emilianos "Dibu" Martínez.

Justamente, "Dibu" tuvo una atajada clave sobre el cierre del primer tiempo, que le permitió a la Argentina sostener la igualdad.

El complemento en Atlanta

Ya en el segundo parcial, en el amanecer, Lionel Messi sacó a relucir todo su talento y fabricó una exquisita asistencia en profundidad para Mac Allister, quien anticipó al arquero y habilitó a Álvarez, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. Con este tanto, el delantero, oriundo de Calchín, volvió al gol con Argentina luego de 895 minutos (desde las semifinales del Mundial de Qatar 2022 con Croacia no convertía).

El tanto le permitió a los dirigidos por Scaloni tomar aún más confianza y generó una ráfaga de situaciones de peligro que no pudo concretar ante la figura del arquero Crépeau.

Con el correr de los minutos, Canadá fue la que niveló el juego y lentamente se atrevió a ir por más, llevando así a la Argentina a una postura incómoda, en la que dejó algunas dudas en la última línea y sufrió más de la cuenta.

El cierre del partido tuvo un interesante ida y vuelta, en el que los canadienses contaron con dos situaciones claras, mientras que Argentina finalizó con una mejor imagen, ya que logró cerrar el triunfo con el tanto de Lautaro Martínez, quien definió entre las piernas del arquero luego de la asistencia de Messi.

La síntesis

Grupo A - Fecha 1. Argentina 2 - 0 Canadá. Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Estaquio, Ismael Koné, Liam Millar; Cyle Larin y Jonathan David. DT: Jesse Marsch.

Goles en el segundo tiempo: 4m Julián Álvarez (A), 43m Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 13m Jacob Shaffelburg por Buchanan (C); 22m Giovani Lo Celso por Di María (A): 30m Nicolás Otamendi por Paredes (A) y Lautaro Martínez por Álvarez (A); 34m Richie Laryea por Larin (C); 40m Jonathan Osorio por Kone (C) y Jacen Russell-Rowe por Millar (C); 43m Nicolás Tagliafico por Acuña (A

🏆 #CopaAmérica



🎥 Julián Álvarez rompiendo la paridad en Atlanta 👇pic.twitter.com/DbV9dtWGOO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 21, 2024

🏆 #CopaAmérica



🎥 Segundo Albiceleste en los pies del Toro Martínez 👇pic.twitter.com/62d9jxXNDR — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 21, 2024

Fuente: con información de NA