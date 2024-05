Mientras el gobierno de Córdoba finaliza una serie de remodelaciones en el centro de la ciudad para recibir al presidente Javier Milei, quien encabezará el acto del 25 de Mayo en el Cabildo, y el gobernador Martín Llaryora se pone el traje de anfitrión y elogia políticas como la polémica Ley Bases, se multiplican las acciones de protesta contra la visita del mandatario de ultra derecha a "La Docta".

En ese marco, desde la iniciativa @milei.culiadaz0 realizaron un "papafritazo" en la Plaza San Martín este viernes al mediodía. La intervención consistió en la distribución de conos de papas fritas a los transeúntes con la leyenda "Milei Culiadazo".

La acción, simbólica, nació como una respuesta ocurrente de repudio a Milei, quien -según lo revelado por el periodista Ernesto Tenembaum- tendría "fobia" a las papas fritas.

La iniciativa "Milei Culiadazo" surge de un grupo de jóvenes que a través de la apropiación de uno de los términos cordobeses por excelencia, se vienen organizando para imprimir y colocar carteles con dicha leyenda en distintas movilizaciones, como fueron las del 24 de Marzo y la marcha en defensa de la educación pública y gratuita.

La fobia de Milei a las papas fritas

La historia Milei con las papas fritas salió a la luz en diciembre de 2023 cuando fue como invitado a La Noche de Mirtha y, antes de comenzar la charla política, realizó una insólita revelación mientras servían la comida. "De primer plato tenemos un bife de chorizo con vegetales y un risotto crocante, porque papas fritas no se puede... ya me enteré de todo", indicó la chef Monteverde, a lo que el mandatario, entre risas, respondió: "Hay gente que es alérgica".

Y si bien en ese momento el dato pasó desapercibo para muchas personas, el periodista Ernesto Tenembaum, fue en busca de más información y en una entrevista con Radio Con Vos reveló una anécdota que le conto una fuente: "Había un quilombo con las papas fritas. Lo que había trascendido es que en un momento en una cena, en medio de la campaña electoral, Guillermo Francos había pedido papas fritas y Milei hizo un escándalo a los gritos pelados, no pudo tolerar la papa frita en el plato".

"En una cena, después del segundo debate, van a una parrilla de Las Cañitas 50 personas a comer. En la cabecera está Milei y muy cerca Guillermo Francos. Y era una parrilla, con lo cual servían cosas de parrillas. Entonces iban viniendo bandejas de ensaladas, bandeja de paneras, chorizo y morcilla; bandeja de Morcilla", continuó el conductor de Radio Con Vos.

"Eran 15 mozos que venían juntos, era como un show como venían las bandejas. Y de repente aparecen 15 mozos con papas fritas. Y Milei se para en la cabecera, levanta los brazos y empieza: '¡No, papas fritas no!", contó entre risas. "Te juro que me que me contaban esto ayer", añadió Ernesto mientras miraba a sus compañeros.

"Los mozos se quedan paralizados, no sabían que hacer porque la orden era de papas fritas. Entonces en ese momento Karina se para y dice: 'Alejen las papas fritas'. Y lo salva del ataque de las papas fritas", cerró.

El relato de Tanenbaum fue furor en las redes y no fueron pocos los usuarios que recordaron que cuando Milei aún era diputado contó que mantiene una relación distante con la comida. En ese entonces, llegó a afirmar: “Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo, me mando las pastillas”.