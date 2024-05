Los trabajadores y trabajadoras de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) se movilizaron hasta la vieja sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, en calle Obispo Trejo, donde el rector Jhon Boretto encabezaba un acto protocolar.

Desde la intersindical que integran los gremios con representación de los trabajadores (Cispren, Satsaid, Aatrac y Locutores), exigen participación en la definición del proyecto definitivo para el medio y denuncian el vaciamiento que ya viene produciéndose en los SRT, la incertidumbre que padecen y el mal trato laboral de parte de las nuevas autoridades recientemente asumidas en el directorio, encabezadas por el ex decano de Famaf Daniel Barraco.

Se vivieron momentos de tensión frente a la ex sede del Rectorado, en la zona de la Facultad de Derecho, cuando Jhon Boretto se dispuso a abandonar el lugar para abordar un automóvil. El rector fue increpado por los manifestantes y se le endilgó el no haber cumoplido el compromiso asumido, en términos de no dejar afuera, a todos quienes forman parte de los SRT, del proceso de reorganización del medio.

Además, los trabajadores denunciaron el ajuste que ya se verifica, con la desvinculación de más de 60 personas a partir de haberse implementado “retiros voluntarios” por parte de la empresa dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.

“Violencia y maltrato a hacia los trabajadores”

“Hemos vivido situaciones de absoluta angustia durante mucho tiempo y en la sesión del Consejo Superior el rector nos dijo en su momento, en la cara que íbamos a pensar un proyecto juntos para la continuidad de los SRT. Pero nos enteramos hace dos días de que la nueva conducción con la cual hemos tenido episodios de mucha violencia y maltrato va a presentar mañana el pedido para iniciar el Proceso Preventivo de Crisis no lo han hecho conversando con los trabajadores como se prometió”, dijo el delegado de los trabajadores, el periodista Dante Leguizamón.

A su turno, María Ana Mandakovic, la secretaria General del Cispren, reclamó a las autoridades universitarias “que definan de una vez por todas qué quieren hacer con los SRT, que den la cara”. La dirigente aseguró que "no queda claro si la Universidad Nacional de Córdoba sigue el mandato del Gobierno nacional o cuenta con un plan; porque el gobierno de Milei viene llevando a cabo un ataque como nunca se había visto contra la libertad de expresión, con la idea firme de cerrar definitivamente la Agencia Télam y privatizar o directamente cerrar otros medios públicos, como Radio nacional y la TV Pública”.

Leguizamón agregó: “Vinimos a decirle a John Boreto y al Consejo Superior que nosotros queremos diálogo y queremos la continuidad de la empresa y que en los SRT no sobra nadie. Las autoridades deben entender lo que representa un medio público, que no somos un gasto y que hacen falta para que se escuchen todas las voces”.