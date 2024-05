El discurso que dio el presidente Javier Milei en España provocó que varios actores políticos opositores de La Libertad Avanza se pronunciaran en contra desde sus redes sociales.

El ex presidente Alberto Fernández aseguró que las declaraciones del presidente Javier Milei contra la esposa de su par español, Pedro Sánchez, solo pueden “explicarse por un desequilibrio emocional” del jefe de Estado argentino.

“España acaba de llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y analiza retirarla del país”, inició Fernández en un tuit publicado en su cuenta de X.

En esa línea, agregó: “Ello ocurre tras los agravios públicos de Milei hacia el presidente Pedro Sánchez y su familia que solo podrían explicarse por un desequilibrio emocional, (que la psiquiatría ya debería analizar) y que se evidencia con su constante violencia verbal”.

“El vínculo entre España y nuestro país siempre ha sido privilegiado. Por la diatriba del presidente argentino, hoy está en su peor momento. La política exterior de este gobierno continúa aislando a Argentina del resto del mundo, como ya lo hizo con México, China, Colombia y Brasil”, añadió.

Para concluir, Fernández se solidarizó con Sánchez, con quien gestó una gran relación durante su paso por la Casa Rosada entre 2019 y 2023."Mi solidaridad y afecto hacia

@sanchezcastejon, su esposa y su familia. Como argentino me disculpo ante ellos por la impropia conducta de quien ejerce la presidencia de mi Patria".

Lousteau, Santoro y Biondini también se manifestaron en contra de Milei

Martín Lousteau, senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR); Leandro Santoro, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) y César Biondini, secretario general del Frente Patriota fueron algunos de los referentes políticos que se pronunciaron en contra del discurso de Javier Milei en España, en el que trató de corrupta a Begoña Gómez, esposa de su par Pedro Sánchez.

Santoro aseveró que el presidente de la Nación “viajó a España para perjudicar al país y meterlo en un conflicto sin sentido” y que solo buscaba “que lo aplaudieran los fascistas de Vox que representan el 12% del electorado”

"La "Marca Milei" gana potencia en la ultra derecha global. La "Marca Argentina" pierde prestigio en el mundo", aseveró el diputado de UxP.

Por su parte, Biondini hizo hincapié en que el Estado “gastó más de medio millón de dólares para que Milei vaya a España y rompa personalmente las relaciones diplomáticas y comerciales con ese país y tal vez con buena parte de la Unión Europea” e indicó que esos actos son “pruebas” suficientes “para iniciar un juicio político” en su contra.

“La crisis diplomática con España demuestra que Milei ya no necesita una Cancillería, él sólo sigue los dictados de Estados Unidos y Conan. En pocos meses, vamos a tener menos relaciones internacionales que Micronesia. Aislarnos, también es someternos aún más a los designios de la anglósfera”, sentenció Biondini.

En la misma línea, el senador Lousteau (y desde su presidencia en la UCR) compartió un comunicado que sostiene que “Argentina debe tener una política exterior, madura y responsable acorde a nuestra historia e intereses nacionales”.

"El presidente se va nuevamente de viaje por motivos personales (no de Estado) y nos mete otra vez en un innecesario conflicto diplomático. Ahora con España. La política exterior argentina no puede ser rehén de ninguna ideología u orientación política partidaria, al mismo tiempo que, en épocas en las que no hay plata, debemos ser cuidadosos al seleccionar los motivos y razones para un viaje de Estado·, concluyó Lousteau.

En tanto, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz se preguntó: "¿Cómo darle delegación de facultades a una persona que cruza todos los límites?", al apuntar directamente contra uno de los aspecto de la Ley de Bases.

En la misma red social advirtió que "Milei supera todos los niveles de la convivencia democrática entre países, del respeto y autonomía de los pueblos para elegir a sus gobernantes".

"Me pregunto si los legisladores estamos viendo el conflicto con España como algo normal. Es para que todas y todos sintamos vergüenza de tener un presidente tan violento, irrespetuoso y misógino", cuestionó.

Fuente: NA