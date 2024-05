El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado de la Nación le entregará al Gobierno nacional un punteo con modificaciones como moneda de cambio para acompañar la ley de Bases y el paquete fiscal. Según pudo consignar Noticias Argentinas, si el oficialismo las acepta, encaminaría -en parte, porque aún le resta seducir a otros bloques federales- el tan ansiado dictamen que le permita llegar holgado a la votación en general de ambos mega proyectos.

Este lunes a la mañana, los 13 senadores de radicales se reunieron en el bloque por, al menos, dos horas, y alinearon sus posturas, luego de un fin de semana tenso en el centenario partido. La reunión entre el presidente de la UCR y senador, Martín Lousteau (CABA), con José Rolandi (vicejefe de Gabinete) y el ministro del Interior, Guillermo Francos, del viernes pasado produjo chispazos internos al saltear al jefe de bloque en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes).

El síntoma del malestar quedó plasmado en la entrevista que el senador y jefe del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad (Buenos Aires), le brindó a radio Rivadavia el domingo. "No hay gestión de la ley por parte del oficialismo que escucha y no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley. No creo que esta semana tengan dictamen", lanzó Abad, que venía volando bajo y sin críticas públicas al Ejecutivo.

En este contexto, el radicalismo limó asperezas y confluyó en una serie de modificaciones, entre ellas, morigerar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para proteger a las industrias nacionales como, por ejemplo, fijar un cupos para insumos. También incluye la observación de Lousteau sobre el blanqueo de capitales para que los hermanos no puedan acceder al beneficio, al igual que borrar el blanqueo de criptomonedas.

La restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, advirtió una fuente con terminales en el bloque, quedaría en manos de los gobernadores. Por otro lado, pedirán añadir cambios al monotributo social y, a su vez, rever el gasto de funcionamiento de las universidades, tema sensible y bandera del radicalismo. Una de las sorpresas del punteo que recibiría Rolandi será la inclusión de un capítulo para la recomposición de las jubilaciones.

