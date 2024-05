Mostrándose como uno de los más férreos opositores a las políticas económicas y sociales que se llevan adelante desde el Ejecutivo nacional, el gobernador riojano se explayó -en diálogo con LNM- sobre varios temas que atañen a la realidad nacional, incluido el análisis del actual momento del movimiento peronista del cual es referencia inevitable.

ACTUALIDAD Y FUTURO DEL PERONISMO

Quintela, ¿qué evaluación hace de la actualidad hacia el interior del movimiento peronista?

-El movimiento peronista está en un proceso de reorganización que presenta un diálogo constante con todos los compañeros y es muy probable que el consejo nacional del PJ convoque a elecciones internas en el transcurso de este año. Ese es un punto sobre el que venimos conversando y que es probable que se defina en el corto plazo. De ser así esto va a permitir que todos los distritos se pongan en movimiento. Lo que no sé es si serán unas elecciones cerradas -en las que voten únicamente los afiliados- o si serán abiertas a afiliados e independientes.

¿Quién considera usted para asumir el liderazgo y la conducción del movimiento?

-Creo que quien sea se perfilará desde el proceso electoral del que hablo, luego se constituirá una columna vertebral que direccionará al frente que se pueda constituir allí. Por eso lo importante es la organización política del PJ –por el momento- porque significaría poner en marcha un proceso electoral que hace mucho que no tenemos. Lo importante va ser eso, luego el que las listas sean consensuadas, sin que haya una direccionalidad sino por conceso -y federal-. En fin, lo imprescindible es que el proceso electoral se lleve a cabo sí o sí.

¿Qué posibilidades le asigna al peronismo de poder volver a gobernar prontamente a nivel nacional?

-Todas las posibilidades, porque hoy el bloque de diputados justicialista se mantiene firme en la primera minoría con 99 legisladores -con la deserción de los tucumanos por todos conocida- y en senadores el bloque también está firme -con 33 legisladores-. Allí, en senadores, hay legisladores que son peronistas, y que por algunas desinteligencias no integran el bloque. Además somos varios los gobernadores peronistas que estamos trabajando en conjunto –aproximadamente 8 o 9 gobernadores-. También hay gobernadores de extracción peronista que han llegado a su cargo desde partidos o acuerdos provinciales, pero ellos no forman parte del trabajo en conjunto que llevamos a delante quienes llegamos desde el justicialismo-.

"Es muy probable que el consejo nacional del PJ convoque a elecciones internas en el transcurso de este año".

PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS

-El Gobierno nacional manifiesta un gran afán privatizador. ¿Cuál es su reflexión respecto a esto y en qué medida este embate oficialista puede afectar a las empresas provinciales de La Rioja?

- Lo primero que señalo es que nosotros pensamos la administración de las empresas estatales de servicios desde una concepción diferente. El actual Presidente tiene una visión únicamente financiera y, por ende, lo único que le interesa es que dichas empresas sean eficientes en ese ámbito –el financiero- y nosotros pretendemos que las empresas del Estado sean eficientes respecto al servicio que brindan a la población. Dicho brevemente: el “mercado” tiene por finalidad obtener rentabilidad económica, en cambio el estado tiene como principal objetivo la “renta social”, sin que por ello se desatienda el aspecto de los balances comerciales de las empresas estatales –las cuales, por supuesto, no queremos que den pérdidas-. Desde allí es que tengo una mirada opositora sobre la privatización de muchas empresas que son estratégicas y esenciales como Aerolíneas Argentinas, las generadoras de energía, el agua, la comunicación, el Conicet, y tantas otras. Agua, energía y comunicación no pueden estar en manos extranjeras, como mucho en manos privadas nacionales con participación estatal- o estar en la órbita del estado directamente-. Por lo tanto, en general estoy en contra de las privatizaciones, y si alguna resultara privatizada debiera haber pasado primeramente por el Congreso para que queden bien claros los pros y los contras, los alcances -posibilidades, derechos y deberes- de los nuevos daños.

“Agua, energía y comunicación no pueden estar en manos extranjeras, como mucho en manos privadas nacionales con participación estatal”.

-Hablando de ese aspecto, ¿cuál es el estado actual de las empresas estatales presentes en su provincia?

-Las 42 empresas presentes en La Rioja están bien. Algunas tienen rentabilidad económica, otras salen, por así decirlo, empatadas –o sea sin saldo a favor ni en contra- y algunas presentan algo de pérdida “relativa”. Digo “relativa” porque para la provincia es mucho más importante la generación de puestos de trabajo que generan y los servicios que brindan; estas son las definiciones con que administramos la provincia. Entonces, digo que estas empresas en manos privadas significan pérdida de empleos y baja de cantidad -y calidad- en la producción de los servicios atañéndose únicamente a la obtención de utilidades para los empresarios.

LA ELECTRICIDAD NO AUMENTA EN LA RIOJA

¿Cómo hizo La Rioja para no aumentar el precio de la energía eléctrica?

-En La Rioja decidimos no incrementar el monto de las boletas de energía eléctrica porque de hacerlo habría muchos comercios –grandes y pequeños- que tendrían que cerrar sus establecimientos debido a que a todos se los ha incluido en la categoría de “grandes consumidores” por el solo hecho de ser comerciantes y se les ha pretendido -desde Nación y las empresas- aplicarles tarifas que de aplicarlas serían impagables para ellos. Entonces, aquellos comercios -y muchas pequeñas y medianas empresas- que pudieran, a duras penas, sobrevivir se verían obligados a despedir trabajadores. Luego están los residenciales –a quienes el incremento mínimo fue de un 60%- y después la clase alta a quienes el incremento aplicado fue del 200%. Este cuadro tarifario que se pretende aplicar mediante las políticas del oficialismo nacional resulta completamente inviable. Por todo esto hemos decidido en La Rioja cobrar utilizando el cuadro tarifario viejo. Claro que le hemos pedido a todas las empresas y a todas las cámaras –de la construcción, la vitivinícola, la hotelera, la olivícola, y todas las demás- que presenten ante el juzgado federal las correspondientes medidas cautelares, ya que su situación se ve afectada catastróficamente. En caso de que no lo pudieran hacer estos sectores deberán asumir los precios establecidos desde el Gobierno nacional, y la Provincia conservará el tarifario viejo para los sectores residenciales, los pequeños comerciantes y los pequeños empresarios e industriales –hasta determinada categoría-.

¿Por qué La Rioja pudo frenar el aumento tarifario y otras provincias no?

-Mire, la energía tiene tres etapas: generación, el transporte de la misma y la distribución en cada una de las localidades. En La Rioja la distribución es provincial y por lo tanto el gobierno riojano decidió -a través de la empresa distribuidora- no cobrar el incremento. El resto de las provincias tienen -o tendrán- situaciones diferentes. De algunas desconozco su situación, pero en varias la distribución está en manos privadas, y son quienes han decidido efectivizar el incremento.

“Este cuadro tarifario que se pretende aplicar mediante las políticas del oficialismo nacional resulta completamente inviable”.

25 DE MAYO, ¿UN PACTO PARA VIVIR?

¿Cuáles son sus perspectivas respecto al Pacto del 25 de Mayo?

-No tengo grandes expectativas ni una visión positiva sobre ese pacto. Nosotros solo conocemos los títulos que dio a conocer Milei en la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, pero no conocemos los contenidos. Respecto al déficit cero, nosotros no tenemos inconvenientes ya que no tenemos déficit en la provincia -no gastamos más de lo que nos ingresa- y por lo tanto tenemos equilibrio fiscal. Y tampoco tenemos deudas -salvo las corrientes-, y en la del parque eólico estamos en proceso de renegociación de la venta de uno de esos parques, con lo cual reduciríamos esa deuda y se podría reestructurar. Entonces, con algunos de los títulos del pacto expresados por el Presidente podríamos estar de acuerdo, pero el problema son los contenidos -los cuales desconocemos- como, por ejemplo, el de la reforma laboral. En fin, desconociendo los contenidos es muy difícil poder opinar con fundamentos.

“Nosotros no tenemos inconvenientes ya que no tenemos déficit en la provincia –no gastamos más de lo que nos ingresa- y por lo tanto tenemos equilibrio fiscal”.

EL CHACHO, UNA MONEDA RIOJANA

-Usted anunció hace un tiempo que La Rioja emitirá una cuasi moneda denominada El Chacho. ¿En qué estado se encuentra ese proyecto?

-El Chacho es un bono de cancelación de deuda que se utilizará como moneda corriente –que no tendrá circulación nacional- y cuya primera remesa entrará en circulación a partir de mayo –entre el 15 y el 25 aproximadamente-. Va a colocarse primeramente en un porcentaje mínimo en el salario de los funcionarios públicos –legisladores, miembros de Superior Tribunal de Justicia, algunos jueces de cámara- pero sin tocar a los intendentes, por el momento. Eso se va a hacer así porque no queremos inundar la plaza y queremos que sea un bono apetecible –un bono valorado por la sociedad-.

“Se implementará porque pretendemos que los salarios vayan superando a la inflación. Para eso queremos resguardarnos con bonos cuyo recupero estará a cargo de la provincia”.

¿En qué se favorecerán los riojanos con la implementación de esta cuasi moneda?

-Primeramente, garantiza el pago de los salarios, y luego favorece a los riojanos porque es una inyección de moneda para la actividad económica mediante el incremento salarial. Recordemos que la Nación le adeuda a La Rioja los fondos coparticipables de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril -más de 80 millones de dólares-. Entonces, ante la actitud del Presidente para con La Rioja decidimos tomar medidas que logren paliar el daño que se nos pretende infligir.

EL PRESENTE Y EL MENEMISMO

Hay quienes piensas que esta actualidad –económica y política- es una suerte de revival de la presidencia del riojano. ¿Usted piensa que estamos viviendo una suerte de “neomenemismo”?

-Yo creo que estamos viviendo algo similar -con respecto a la época de Carlos Menem- en lo referente a las privatizaciones, y con respecto a la supuesta estabilidad financiera –del déficit cero-. Pero en la época de Menem esto se logró mediante la venta de las empresas del estado y contrayendo deuda. Ahora se está logrando con el hambre de los argentinos. El superávit que proclama este gobierno cualquier familia puede hacerlo no pagando las boletas de impuestos y servicios -ni las cuentas de almacén y carnicería-, así es sencillo lograr que el salario le quede íntegro y que la familia pueda pensar y decir: ¡Cuánta plata que tengo! Pero es algo ficticio, un superávit mentiroso que luego –más temprano que tarde- destrozará su economía y/o su patrimonio.

DNU, LEY DE BASES Y LAS PRETENSIONES DE GOBERNAR DE MILEI

-Usted presentó una demanda de inconstitucionalidad del DNU de Milei. ¿Cómo tomó la desestimación por parte de la CSDJ?

-La teníamos prevista. Solo quisimos dejar en claro que La Rioja no se iba a quedar de brazos cruzados ante el DNU. Pero sabemos que estamos ante una CSDJ que tiene compromisos políticos y que actuó en consecuencia: pronunció un fallo político que no se ajusta a derecho. Todos sabemos que el DNU es inconstitucional. Lo que nosotros planteamos es una cuestión de certeza -que requería una respuesta por sí o por no-: si es o no constitucional el DNU. Y ellos dijeron que no hay un daño visible –ni tampoco un caso visible de daño- que haya sido efectuado a partir del DNU. Aprovecho la oportunidad para responderle públicamente a la CSDJ: Señores de CSDJ pregúntenle a los ciudadanos argentinos si han sufrido -o no- daños producto de este decreto.

-Desde su posición de gobernador, ¿qué futuro le avizora la Ley de Bases en el Senado?

-Creo y espero que esta ley -lograda no sé cómo en Diputados- sea rechazada en la Cámara alta por los 33 peronista más -al menos- otros 4 senadores comprometidos con los intereses del país, ya que esta ley atenta directamente con los interesen nacionales y contra la ciudadanía argentina. Para ello los senadores deberán actuar de forma responsable y consciente.

ARGENTINA, SU PRESENTE Y SU FUTURO

Por último, gobernador, ¿qué futuro avizora usted para al país a corto, mediano y largo plazo?

-Yo veo un país muy complejo por el momento. Yo planteé que con el arribo de este tipo de nueva administración nacional se iba a producir un genocidio social, porque destroza toda la economía, la formal y la informal -no adquieren productos nuevos y desaparecen hasta las “changas”; y este destrozo va ir en un aumento progresivo incesante. La gente en La Rioja -y en todo el país- ya no puede acceder a adquirir muchísimos bienes y servicios -y en muchos casos ni comida-. El hambre puede más que cualquier explicación libresca. De no producirse un giro de 180 grados en las políticas económicas que aplica Milei, con más de nuevos 3 millones de pobres –desde la llegada de Milei-, con salarios a la baja, pérdida de puestos den trabajo e inflación constante esto es muy probable que resulte en una gran conflictividad social que puede por mucho desbordar a cualquier sistema represivo –como el que pretende implementar Bullrich-, por extremo que sea.