El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió este lunes a los empresarios que acompañen el proyecto e inviertan porque "la sociedad está aguantando esto". La brutal definición del ministro fue vertida ante empresarios y empresarias que, justamente, no sufren el brutal ajuste que viene implementando el Gobierno, traducido en una caída generalizada de la actividad económica y el desplome de salarios y jubilaciones.

"Si ustedes también confían e invierten, esto sale", detalló el funcionario al exponer en un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Durante su discurso, el titular de Hacienda manifestó que las anclas monetaria, fiscal y cambiaria no se negocian y son los pilares junto al equilibrio fiscal.

"Estamos frente a un cambio más profundo que cualquier que ensayamos en el pasado", indicó el ministro y aclaró que si esto sigue en el tiempo, se podrán bajar los impuestos.

"No podemos comprometer el equilibrio fiscal, ese ancla es lo mas importante que podemos tener. La forma de bajar impuesto es esta. Primero superávit. El gasto congelado, luego y podemos bajar impuestos. Solo así se bajan los impuestos", afirmó frente al selecto auditorio.

Negociación con el Fondo y Ley Bases

Por otra parte, confirmó que arrancaron el proceso de negociación de un nuevo acuerdo con el FMI.

"Recién estamos hablando de un nuevo programa con el FMI. Tenemos la ventaja que ganamos mucha credibilidad con el fondo y el mercado. La desventaja que vamos a negociar con una economía mejor, y el fondo, me imagino que se pondrá más exigente" evaluó.

El titular del Palacio de Hacienda dejó varias certezas sobre el futuro de la economía: "La sociedad también está aguantando esto y dice estamos por el camino correcto".

"Cuantos pensaban hace cuatro meses que si hacíamos un ajuste de 5 puntos en un mes la gente iba a aguantar, y resulta que el presidente sube la popularidad. Estamos frente a un cambio más profundo que cualquier que ensayamos en el pasado", afirmó.

De la Ley Bases que se trata en el Congreso, reafirmó, en lo que él mismo detalló también como un punto de apoyo ante la debilidad de negociación en ambas Cámaras, que "no compromete en nada la decisión de equilibrio fiscal".

"Cuando desarrollamos el plan prevemos que la ley no pasaría o tardaría en pasar, entonces tomamos las partidas que nos aseguraban que íbamos a poder llegar al equilibrio aun sin la ley bases", precisó.

Sobre la discusión con las prepagas y la vuelta atrás con los precios, el ministro aclaró: "No se volvió morenista, ni kirchnerista, no controlamos precios pero si hay una conducta de cartelización hay que intervenir, son cosas bien diferentes".

"No hay razón para que siga habiendo inflación"

Respecto al costo de vida, adelantó que va a sorprender la inflación núcleo de abril y que en mayo seguirá bajando.

"No hay razón macroeconómica para que siga habiendo inflación" explicó y enseguida añadió: "La razón en los últimos años es la huida del peso. Hoy hubo una contracción de la base monetaria del 33%. Ese sobrante de pesos ya no está, la expectativa económica cambió notablemente y ya no hay esa necesidad de huir del peso y convalidar cualquier precio".

En relación a la baja del Riesgo País y la vuelta a los mercados financieros internacionales fue tajante: "No, no volveríamos al mercado a estas tasas. Este proceso va a continuar, y la reacción en el riesgo país también".

"Nos parece más prudente seguir mostrando nuestro compromiso con nuestras anclas y que el mercado juzgue cual tiene que ser el riesgo país, creemos que va a seguir a la baja, no quiero que nos gane la ansiedad", aseguró.

Con esa misma cautela, adelantó que veía difícil seguir acumulando reservas al ritmo que vinieron hasta ahora, por más que esté la cosecha gruesa.

En relación al cepo reiteró los mismos conceptos: "¿Podría sacar el cepo hoy? Podría, pero no voy a correr ese riesgo porque no hay certeza que serpa sin ningún sofocón. Prefiero ir con los pies sobre la tierra".

Fuente: con información de NA

