Alejandro Rossi, de 52 años, es el secretario General de la Seccional Córdoba del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid).

Dentro de la CGT Córdoba, el gremio tiene una fue rte visibilidad en cuanta movilización, desde el paro nacional del 23 de enero hasta la marcha por el Día de la Memoria el 24 de marzo, pasando por la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública del pasado 23 de abril, donde una importante columna mostró su compromiso en la defensa de los SRT, el medio público de la UNC amenazado por las políticas de ajuste.

La paritaria, que es nacional y que todavía se discute (va de julio a junio), debe cerrar el último trimestre interanual, estando acordado sólo hasta marzo. Con tres convenios (dos se manejan juntos y el de cable aparte), se firmó por estos días este último, con la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC), que implica al 1 de abril un incremento salarial equivalente al 9,5% sobre todos los rubros, remunerativos y no remunerativos, percibidos a marzo de 2024, además de una suma no remunerativa extraordinaria y por única vez.

Resta la otra escala, la que el gremio discute con la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (Capit), sin avances aún en un acuerdo para el período marzo-mayo 2024.

Unos 2.200 afiliados en toda la provincia

Satsaid rechazó las ofertas de las cámaras empresarias, “que no resuelven la brecha que los salarios tienen respecto de la inflación”. Con alrededor de 2.200 afiliados en toda la provincia, Satsaid representa a trabajadores y trabajadoras de cables, televisión abierta y productoras. “La mayor parte de nuestros afiliados son de los canales cerrados de televisión, cooperativas, contratistas de los canales de cable que hacen tareas de instalaciones. Además, están los cuatro canales de televisión abierta, canales 8, 10 y 12 de la capital y canal 13 de Río Cuarto; también las productoras, como Ideas HD, Canal C, El Maltés, Prisma, entre otras”, explicó Rossi.

Ley Bases y reforma laboral

Este lunes comienza el debate en la Cámara de Diputados de la llamada “Ley Bases”. Reducido respecto al proyecto que naufragó en febrero, mantiene sin embargo un capítulo que implica una reforma laboral, con distintos puntos que preocupan a los sindicatos.

Una reunión convocada por el gobierno provincial el pasado viernes, con la idea de discutir el dictamen firmado por los legisladores del bloque que responde al gobernador Martín Llaryora (Hacemos Córdoba Federal, incorporado al interbloque Hacemos Coalición Federal), concluyó con un dato inexorable: todos los sindicatos presentes objetaron la reforma laboral impulsada, más allá de la argumentación referida a los recortes que se hicieron al proyecto original.

“Estoy bastante preocupado y esa es una de las cosas en las que no coincido con Llaryora, que dijo que iba a acompañar el proyecto. A veces, cuando uno se sienta y discute, y observa solamente lo macro, termina de alguna manera aceptando intereses de sectores contrarios a los trabajadores. Me preocupa que se termine dando quórum, levantando la mano por conveniencias políticas”, afirmó el dirigente.

No ignora que una reforma laboral es necesaria, a partir de los cambios que se han registrado en las relaciones laborales. “Podemos hablar de lo tecnológico, que claramente uno entiende debe atenderse, debemos adecuarnos, pero la reforma laboral que quieren implementar va a perjudicar sensiblemente a los trabajadores y trabajadoras”, agregó.

-¿Los sindicatos se plantean acciones para rechazar la reforma?

Alejandro Rossi (A.R.)– Es necesario resistir esta reforma. Si tenemos que salir a la calle saldremos. Sobre todo, hay que aclarar a nuestros compañeros y compañeras de qué se trata. Hay mucha información cruzada, se habla de una cosa y es de otra manera. No estamos en la calle simplemente por oponernos a (Javier) Milei, porque ahí es donde la cosa se empieza a dividir, con malos entendidos. Cuando salimos a la calle ha sido siempre en defensa de nuestros derechos. Las paritarias las arreglamos como podemos cada uno de los gremios, en los ámbitos que corresponde, pero cuando hay una cuestión de derechos, los trabajadores deben entender que salimos con la CGT a la calle para defender esos intereses que son comunes, derechos y las conquistas adquiridas: Debemos luchar para demostrarle a este gobierno que las cosas se deben hacer como corresponde, abiertamente y discutiendo con las centrales obreras, con todas las organizaciones sindicales. Todo lo que tiene que ver con el trabajo no lo puede discutir un empresario con el gobierno. Un diputado, que es empresario, no puede estar discutiendo sobre normas vinculadas al trabajo. No entienden, o sí lo entienden, pero desde su perspectiva, y esto se debe discutir en otro ámbito con la participación de las organizaciones obreras.

El Pacto de Mayo

El Gobierno nacional quiere mostrar como un hito fundante de su gestión el acuerdo con todos los gobernadores. Así, anunció la firma de lo que llamó el propio presidente Milei el Pacto de Mayo, y Córdoba es el lugar propuesto para sellar la rúbrica.

Pero para llevarse a cabo el “Pacto” es condición necesaria contar con la “Ley Bases” aprobada, y en esta premura, los reparos sobre la reforma laboral que contiene son generalizados. Y es que los gremios –como lo reconoce Rossi- reconocen la necesidad de introducir cambios en la legislación, atendiendo a las transformaciones por la incorporación de tecnología (crucial en la rama que abarca Satsaid), además de otros cambios en las relaciones laborales, como la robótica o el trabajo remoto.

Pero no es sobre esos aspectos que avanza la reforma contemplada en la Ley Bases, donde más bien se ciñe a suprimir penalidades a las empresas que tengan empleados “en negro”, ampliar el periodo de prueba o permitir que tengan monotributistas en su plantilla, todos puntos que lejos están de alentar la registración y por el contrario acentúan la precarización.

-¿Piensan movilizarse para el día de la firma del Pacto de Mayo?

A.R. - Siendo coherentes, si el sector político que promueve esta reforma laboral avanza, sin discutirla previamente con las distintas centrales obreras, sin ponernos de acuerdo para ver en qué se legisla y sin saber nosotros qué nos va a terminar afectando o qué no, es necesario que los trabajadores y las trabajadoras, el 25 de mayo, estemos en la calle para demostrar la fuerza que tenemos y el Gobierno haga la misma lectura que terminó haciendo con el tema de la Marcha Federal Universitaria, que fue tremenda. Debemos dar el mismo signo de resistencia, de lucha, para sostener las conquistas, los derechos laborales. Es necesario que estemos ese día en la calle manifestándonos.

El rol del movimiento obrero

De cara a un gobierno de tinte ultraliberal -de hecho, se define anarco capitalista- mucho se habla de la vacancia dejada por la política a la hora de representar la oposición. Y del lugar que viene ocupando el movimiento obrero como el más firme sector en términos de plantear el rechazo a las políticas de ajuste.

-¿Los sindicatos encabezan la oposición al Gobierno de Milei?

A.R. - Me parece que en el arco político, después de las últimas elecciones, lo que hoy debería ser oposición, que en su momento fue oficialismo, prácticamente está desaparecido. Entiendo que el golpe fue muy duro, la sociedad argentina castigó al peronismo, y mucho. Hay bastante antiperonismo en el voto, pero también muchas decepciones, y ese voto fue hacia La Libertad Avanza. Pero, asimismo, el peronismo era como que iba solo, no así LLA que tuvo que sí o sí aliarse con el macrismo para ganar. Algo de culpa hemos tenido para que esté sucediendo esto, lo digo porque soy peronista. Y en ese sentido, al desaparecer la oposición como tal, empezaron a surgir otros actores dentro de este conflicto. Unos son los movimientos sociales y otros han sido los gremios, nuevamente encabezados por la CGT y las dos CTA.

-Un papel que más le cabe a la política…

A.R. - Empezamos a cumplir un rol que desde la política no han podido saber llevar adelante, tratando de sentar al gobierno, en la medida que se puede, para discutir algunas políticas que tienen que ver con lo social, lo económico y lo político. Entiendo que hoy estamos cumpliendo un rol importante dentro de la sociedad. Pero debemos tener en cuenta, y eso lo percibo en cada asamblea donde participo, que más allá de todo lo que está sucediendo, muchísimos compañeros y compañeras aún están esperando que Milei le dé las respuestas, porque ellos votaron con esperanza, cosa que no se les está dando realmente, pero todavía le siguen dando la oportunidad. No sé hasta cuándo se las darán, pero por el momento se la dan.

-¿Y sobre la unidad del movimiento obrero?

A.R. - Creo que, al menos en la acción, vamos a estar unidos. Tenemos diferencias políticas y de funcionamiento. Pero en líneas generales me parece que ya lo estamos concretando. De hecho, lo hicimos el 24 de enero, donde si bien hubo dos actividades distintas, más o menos íbamos por lo mismo, no nos pusimos de acuerdo con el horario. Después, el 24 de marzo marchamos todas juntas y eso es un buen síntoma. Al menos en la acción estaremos caminando a la par. Las diferencias políticas y de manejo, suceden en todas las organizaciones, pero creo que el objetivo principal es la unidad en la acción.

-¿Una salida puede ser la unidad del peronismo?

A.R. – El peronismo es una bolsa de gatos (se ríe), pero no nos peleamos, nos estamos reproduciendo. Entiendo que, si dejamos de lado vedetismos, que son claros y que algunos sectores los sostienen, el peronismo puede unirse y surgir un líder natural que pueda conducirlo, tal vez en un principio esa conducción sea de manera compartida. Particularmente, más allá de tener algunas diferencias con Llaryora, me parece que es uno de los dirigentes que podría conducir a este nuevo peronismo y así resistir las políticas del Gobierno nacional.

Foto: Data Gremial

LOS SRT, UN CONFLICTO DE FINAL INCIERTO

La cultura y la comunicación fueron desde un primer momento el sino del gobierno libertario. Se dispuso el cierre de la agencia Télam y el levantamiento de programas de la Televisión Pública, y persiste la incertidumbre sobre Radio Nacional. En Córdoba, la amenaza se cierne sobre los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT), donde si bien no se puede hablar de su desaparición, sí ya es motivo de un ajuste y una reducción de personal ante las dificultades para su financiamiento.

El Satsaid viene trabajando activamente en la “intersindical”, conformada con el Cispren, Aatrac y Locutores, buscando la mejor salida para el multimedio universitario.

“Hay una cuestión lógica, si queremos hablar desde la lógica, pero también muy simplista, por parte de la UNC. Al no entrarle dinero, empieza a ajustar y lo primero que ajusta, en este caso, son los SRT”, sostuvo Alejandro Rossi.

-¿El Consejo Superior de la UNC tiene definido qué hacer con los SRT?

A.R. - Claramente la visión que siempre ha tenido fue muy corta, por decirlo de alguna manera. No se termina de entender que los SRT y su funcionamiento tienen que ver con lo público, y allí no hay recaudación, es otra cosa. Un medio público muestra lo que no muestran los canales comerciales. Desde esa perspectiva, este medio no va a ser un lugar donde haya ganancias, pasa lo mismo con la educación que, por supuesto, no la consideramos un gasto, sino una inversión. En la comunicación pública es lo mismo.

-La primera salida es un ajuste…

A.R. - La información, la pluralidad, la posibilidad de tener todas las voces dentro de un canal, dentro de una radio, es sumamente importante y por ahí la Universidad me parece que se equivocó al estar haciendo ajustes, achicando la planta de personal. Nosotros vamos a acompañar, junto al resto de los gremios, todos los reclamos que haga el sector universitario, porque de ese modo también estaremos resolviendo el problema de fondo, que es la falta de financiamiento para los SRT. Esperamos que el Gobierno se siente a discutir seriamente el presupuesto universitario, y que podamos garantizar el funcionamiento de los SRT. Mientras tanto, ya hay muchos compañeros que aceptaron el retiro voluntario.

-¿Cómo es el diálogo con el directorio?

A.R. - En las reuniones con la empresa no nos terminan de clarificar cuál es el panorama, necesitamos saber cuál es la necesidad, en números, de trabajadores para que según su perspectiva el multimedio funcione. Es preciso conocer qué definiciones tiene el directorio de los SRT, que no las está dando. En los próximos días estaría asumiendo el nuevo directorio y nos sentaremos para reclamar que nos digan cuál va a ser el camino del multimedio, en este proceso donde claramente ya hay un achicamiento.