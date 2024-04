El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este domingo una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. En un día típico de la mejor estación de Córdoba, el otoño, se esperan vientos leves del sector noreste. Con buena amplitud térmica, tras una mañana fría con un registro de 9°, se anticipa una temperatura máxima que podría llegar a los 21°.

Pronóstico extendido

Para el lunes se pronosticó una continuidad del buen tiempo. El día se presentará agradable y no hay anuncio de precipitaciones. Con cielo parcialmente nublado y mañana fresca, en el primer día de la semana los vientos soplarán leves a moderados del sector norte, lo que llevará a un aumento de los registros, con mínima de 10 y una máxima que podría alcanzar los 24°.

En tanto, para el martes 30 de abril, se anuncia la persistencia del buen tiempo en la ciudad de Córdoba, con aumento de la temperatura. Con cielo entre mayormente nublado y parcialmente nublado, se espera una buena amplitud térmica. La marca máxima se adelantó que llegará a los 27°, mientras que la mínima se sostendrá en los 12°.

El miércoles 1° de mayo, cuando se celebra el Día del Trabajador y la Trabajadora, descenderá la temperatura: la máxima rondará los 19° y el cielo se anunció mayormente nublado. Será una jornada ideal para reunirse en torno a un “gran locro”.