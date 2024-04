La agenda de actividades de la Agencia Córdoba Cultura propone diversos eventos para disfrutar de los artistas locales. Esta semana se destaca la inauguración de nuevas muestras fotográficas en el Museo de Fotografía Palacio Dionisi. Las exposiciones que se presentarán serán de la fotorreportera Letizia Battaglia y de la fotógrafa Azul Cooper; además se expondrá el tercer bloque de la convocatoria Punto de inicio. La cita es el martes 23 a las 19.

Declarado Monumento Histórico Nacional por su valor patrimonial, significación arquitectónica y cultural, el coliseo mayor de la ciudad cumple el 133° aniversario de su inauguración. El Teatro del Libertador San Martín llevará adelante una serie de conciertos con entrada gratuita.

Desde el jueves 25 a las 20 inician los festejos con el concierto de la Banda Sinfónica. El viernes 26 a las 20, sube a escena la Orquesta Sinfónica de Córdoba. El Coro de Cámara de la Provincia se presenta el sábado 27, a las 20. Por último, el domingo 28, a las 20, el Coro del Seminario de Canto del Teatro del Libertador interpreta el Réquiem, de Mozart, en su versión para piano a cuatro manos.

Para culminar el fin de semana, en Villa María se realiza una gran peña folklórica que reunirá a diferentes agrupaciones y academias de danza, y la presentación de artistas destacados del género. El domingo 28 desde las 16:30 el músico y compositor Emiliano Zerbini y el grupo Kallpa-folk brindarán un recorrido por distintas melodías folklóricas. Además, las cantantes de “Ellas giran con vos” integrado por Silvia Lallana, Roxana Carabajal, Ceciclia Mezzadra y Eli Fernández actuarán junto a dos artistas locales: Candelaria Vélez y Popi Lauría, con entrada libre y gratuita.

La grilla completa

Lunes 22

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: Un hombre sin pasado (de Aki Kaurismäki, Finlandia, 2002)

Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375

En abril se proyecta el abundante, divertido y extravagante cine del director finlandés Aki Kaurismäki. Un hombre que ha perdido completamente la memoria debe reiniciar su vida en una zona marginal, junto a seres humanos apartados de la sociedad. Entrada libre y gratuita.

Martes 23

A las 10:30. Teatro Itinerante: Pequeñísima (CheChé Potí y Enlazamundos)

Guardería Municipal Julio Moyano, Julio A. Roca e/ Pasaje Lopez y Entre Ríos, Río Segundo – Dpto Río Segundo.

Teatro de Títeres. Primera infancia. 40 minutos.

Pequeñísimas historias reflejan el mundo de Juana.Ella es una niña que ama jugar: sobre todo con su pelota; y a rascar la panza de sus perros lanudos. Cuando menos lo esperes, un juguete puede cobrar vida… o quizás una mariposa vuele hasta tus manos. Al fin y al cabo, en el mundo de jugar jugando, ¡todo es posible!

A las 14. Teatro Itinerante: Flap! Circo de formas (La Termostática, compañía dominguera de circo)

Salón Brochero, Av Cura Brochero 261, Santa Ana – Dpto. Santa María

Circo teatro. ATP. 50 minutos.

Flap!, unipersonal absurdo y cómico empeñado en recuperar la magia de los juegos perdida en la sociedad de consumo: nos sorprenderá con números de malabarismo, equilibrio, humor, música y mucho swing.

A las 19. Inauguración del primer bloque expositivo

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

Las exposiciones que se presentarán serán de la fotorreportera Letizia Battaglia y de la fotógrafa Azul Cooper; además se expondrá el tercer bloque de la convocatoria Punto de inicio, organizado junto a la Agencia Córdoba Joven.

A las 20. Teatro Itinerante: Sapos del Abrojal (Fresca Viruta Títeres)

Instituto Santa Juana de Arco, Rivadavia 999, Cruz Alta – Dpto. Marcos Juárez

Teatro de Títeres. ATP. 40 minutos

La inigualable historia de un cuarteto de sapos cantores que haciendo gala de sus gracias recorrían la Cañada de punta a punta entonando alegres melodías del cancionero popular. Una historia urbana, que recorre los lugares comunes de nuestra ciudad con personajes típicos de nuestro acervo cultural, que nos permite identificarlos rápidamente y apropiarnos de ellos produciendo empatía con las situaciones que se viven en el transcurso de la historia.

A las. 20:30. “Astrotaller Ciclo: Lunáticos en el Ciencias”

Museo Provincial de Ciencias Naturales – Poeta Lugones 395

Se inicia con una charla introductoria sobre la relación entre la Tierra y la Luna en el auditorio del Museo. De 21 a 23, se podrá observar la luna y su geografía en la fase llena, desde nuestro telescopio Newtoniano de 300 mm, en el Patio del Faro. IMPORTANTE: en caso de nubosidad abundante o mal clima se suspenderá la observación a través de los telescopios pero continuaremos disfrutando la charla en el auditorio del museo. Entradas gratuitas, cupo limitado, disponibles en Autoentrada.

Miércoles 24

A las 10:30. Teatro Itinerante: Moncho Loop (Leo Cosentino)

Escuela Especial Telma Reca, José Maria Paz y Av. Belen, Villa Dolores – Dpto. San Javier

Clown musical. ATP. 45 minutos

Un espectáculo de payaso y música de Leo Cosentino en el cuál su intérprete se vale de sus años de experiencia en el espectáculo para todo público en diversos escenarios, para darse el permiso de jugar con un pedal de loops, su voz y una variedad de instrumentos.

A lo largo de cada función se genera interacción con el público haciéndoles vivenciar en sus cuerpos el ritmo y la armonía en un espectáculo que siempre está atravesado por el humor.

A las 11. Teatro Itinerante: El viaje de la serpiente emplumada (Áramel Leyra y Compañía)

Escuela Rural Bernardino Rivadavia, Pasaje San Roque, Amboy – Dpto. Calamuchita

Kamishibai y narración oral. ATP. 45 minutos

El Kamishibai es un antiguo arte japonés de contar historias a través de imágenes en un teatro de cuentos. El viaje de la Serpiente Emplumada es una obra que comunica un mensaje de unidad y consciencia de la relación con nuestro hogar, la Tierra, a través de un relato que conecta diversas culturas ancestrales en diferentes partes del mundo.

A las 16:30. Teatro Itinerante: Happy Hours (Paulina Los Pájaros)

Escuela de Circo Social de Las Rabonas, Ruta 14, Las Rabonas – Dpto. San Alberto

Teatro de humor físico y circo. ATP. 45 minutos

Una simple moza de bar alienada por la rutina laboral busca una línea de escape en su imaginación para poder sostener la pesada bandeja de la cual sabe, ninguna porción, le será propia.

A las 17. Conversaciones con artistas: Miguel Ángel Rodríguez.

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

En el marco de la muestra “TRAVESÍAS”, el artista compartirá en un recorrido a pie de obra relatos sobre la muestra, las obras y su forma de producción. Actividad destinada a infancias con el acompañamiento de adulto. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Teatro Itinerante: Dibucuentos Narrajugados (JimeCuenta y Martín Eschoyez)

Casa Cuna El Principito, Luis Nieto s/n, Paso Viejo – Dpto. Cruz del Eje

Narración oral, ilustración, animación. ATP. 45 minutos

Dibucuentos Narrajugados es una obra que surge en el terreno lúdico que se genera entre los lenguajes artísticos de la narración oral, la ilustración y la animación. Asombro, diálogo, juego, improvisación, color se van desplegando a medida que las historias de autor y de tradición oral se tejen entre imágenes, trazos, cuerpo y voz con la complicidad y el aporte del público.

A las 19:30. Cine Club del CCC: La zona (de Andrei Tarkovsky, Unión Soviética, 1979)

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Ciclo que tiene como objetivo destacar y apoyar la escena del cine cordobés, al tiempo que ofrece a los espectadores la oportunidad de disfrutar de reconocidas películas nacionales e internacionales. En un lugar de Rusia llamado “La Zona”, hace algunos años se estrelló un meteorito. A pesar de que el acceso a este lugar está prohibido, los “stalkers” se dedican a guiar a quienes se atreven a aventurarse en este inquietante paraje. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

Jueves 25

A las 10. Teatro Itinerante: Me caí en un sombrero (La Chinangua – teatro y cuentos)

Escuela Rural Husares de Pueyrredon, Calle Pública s/n, San Agustín de Guayascate, Churqui Cañada, Dpto.

Tulumba

Narración de cuentos. ATP. 40 minutos

Este espectáculo ofrece una minuciosa y variada selección de cuentos tradicionales, de autor, acumulación, poesía y juegos, que da lugar a una dinámica entretenida, donde la atención excede la escucha y habilita la participación del público de manera activa y divertida.

A las 11. Teatro Itinerante: Un cumple de terror (Títeres Gato de Lata)

Centro Comunal Los Barriales, Calle Pública S/N,San Carlos Minas, Dpto. Minas

Teatro de títeres. ATP. 45 minutos.

Franela, la gata cumple 6 años y Meli le organiza una fiesta sorpresa. Su amigo, Pantufla, le lleva de regalo su torta favorita: una torta de atún. Pero, de repente, al ir a buscar la velita: LA TORTA DESAPARECE. La única testigo es una mosca curiosa, que, al ser también golosa, nunca había parado de mirar la torta. Franela y Moscosa emprenden esta divertida aventura en búsqueda de la torta. Nuevos y divertidos personajes se conocerán en sus aventuras. Lo que no saben es que para encontrar la torta deberán aceptar sus miedos, llenarse de valentía y superar las barreras de los prejuicios. ¿Lo lograrán?…”

A las 14. Teatro Itinerante: El Circo a la calle (Traslarisa)

Centro Comunal, Calle Pública s/n, Villa de Pocho – Dpto. Pocho

Clown, música y circo. ATP. 50 minutos.

“Que no falte nunca el mejor remedio de la humanidad…” cantan al unísono tres payas@s que predican la risa como la mejor medicina. Tres seres cómicos nos invitan a un multiverso que fusiona Circo, música y teatro. Entre destrezas y torpezas, canciones, improvisaciones, malabares, fuego y burbujas, comparten su esencia nómada, y van construyendo junto al público un espectáculo de alta vibración y sanación!

A las 17. Teatro Itinerante: Hasta el momento…(Los Pérez – Rastelli)

I.P.E.M. 407, Calle pública S/N, San Lorenzo – Dpto. San Alberto

Circo para toda la familia. ATP. 40 minutos

Marla es una artista itinerante de otros tiempos, lleva historias de los viejos circos. Un espectáculo de destrezas, malabares y participación del público.

A las 18:30. Presentación de los libros de poesía: “Después del Destierro” y “Una letra después del amor”

Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375

La editorial Ediciones del Callejón presenta dos títulos de la Colección Ellas Poetas y Narradoras. Las escritoras Claudia Tejeda y Sonia Rabinovich disertarán en forma cruzada acerca de ambos libros. Habrá un cierre de música clásica a cargo del chelista Tobias Francisco Mutal Bresina, interpretará las siguientes piezas French folk song, Long long ago y Rigadoom (cómo bonus). Entrada libre y gratuita.

A las 19. Ese soy yo: un encuentro con Juanito Ninci

Museo del Cuarteto – Rivera Indarte 199

Con el objetivo de revitalizar la cultura de nuestro cuarteto y acercarlo a la gente, se lleva adelante un encuentro íntimo en el que Juanito Ninci, cantante de Monada, y el público podrán compartir una tarde muy especial, cargada de anécdotas y muchas sorpresas, en la semana de su cumpleaños. En el encuentro se repasará la historia de la banda, se tocarán algunas canciones en formato acústico y finalmente habrá un espacio para que la gente pueda preguntar y sacarse fotos con el cantante. Además, se inaugurará una muestra con indumentaria que formó parte de la historia de Monada y estará presente durante 15 días en el Museo. El evento será con entrada libre, gratuita y con capacidad limitada a través de formulario de inscripción AQUÍ

A las 20. Música: Orozco Barrientos presenta “La despedida”

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Reconocido por su fusión única de música cuyana y rock argentino estarán presentando su quinto trabajo discográfico y primer disco en vivo, que incluirá materiales de los grandes conciertos realizados en el marco de los festejos por los 20 años que cumplieron de manera ininterrumpida el pasado año, 2023. Entrada general $9.500 disponible a través del sitio autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

A las 20. Concierto en el marco del 133° Aniversario del Teatro. Habla la tierra, músicas para abrazarla.

Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

La Banda Sinfónica de la Provincia, bajo la dirección artística del maestro Andrés Acosta, sube a escena junto a la soprano y performer solista Elea Flanagan. La idea, composición, piano y dirección musical le pertenece al maestro Luis Pérez; mientras que la puesta en escena, a la maestra Cristina Gómez Comini. La entrada es gratuita y sectorizada, a retirar desde el martes 23.

A las 20:30. Comedia Cordobesa: Cabaret Carmona

Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

El Cabaret Carmona es un lugar corrido del tiempo, iluminado por los brillos de la noche. Hoy sus integrantes quieren contar una historia de amor, cruzando dos mundos; las historias de amor de Rodolfo, María Luisa, Cardoso y Angélica con la magia y fantasía de los artistas. La Carmona sirve de marco para la tragedia del amor, que atravesada por la alegría despampanante del Cabaret puede finalmente transformarse en algo más que un final feliz. Entrada general $1500, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 26

A las 10. Teatro Itinerante: El Pequeño Circo Más Grande del Mundo (Teatro de Títeres y Marionetas Colibrí)

IPET 63 República de Italia, Independencia s/n, Caminiaga – Dpto Sobremonte

Teatro de marionetas y movimiento de objetos. ATP. 45 minutos

Una carpa ha sido instalada. A través de las imágenes y la música se cuentan historias propias de un circo, en la técnica de mariones y movimiento de objetos (juguetes de madera). Los vagones llegan repletos de fantasía, la alegría que desborda la banda, sus personajes diminutos anuncian el circo. Con la ilusión vino el circo, y con una nueva ilusión se va.

A las 10:30. Teatro Itinerante: Tiempo de Juego (Unkateke)

SUM Municipal, San Martín 590, San José de la Dormida / Villa Tulumba

Música teatro. Infancias. 40 minutos

Teatro de marionetas y movimiento de objetos. ATP. 45 minutos

Un espectáculo que propone crear un encuentro mágico alrededor del fuego navegando por diferentes rincones de lo cotidiano desde zambullirnos en el mundo de los dinosaurios, hasta lo maravilloso de encontrarnos en una plaza. Las canciones van narrando lugares que caminan las infancias y los juegos abren la puerta de lo conocido y lo que hay por inventar. Siempre desde la simpleza y con la imaginación como guía la participación del público nutre la propuesta de este espectáculo.

A las 10.30. Teatro Itinerante: La Era del Plástico (Títeres Mate de Luna)

Escuelas Rurales de Chuña Huasi, Chuña Huasi – Dpto. Sobremonte

Teatro de títeres. ATP. 45 minutos

En un monte con un río muy hermoso aparece un Superhéroe muy particular: Súper Desechín quien comparte sus conocimientos del cuidado del planeta para que todos se conviertan en Eco Guardianes. Más tarde, se encuentra con Alegría y Tacu, dos niños que aprenden a separar los residuos en sus casas y también los nombra Eco Guardianes. Mientras tanto, el tío de Tacu inventa una máquina de hacer plástico y por la noche sale de ahí el Ser de Plástico, quien vuela por todo el monte llenándolo de plástico al pasar. Al otro día se encuentran animales atrapados y todo contaminado, por lo cual los Eco guardianes se unen a Súper Desechín para deshacerse del Ser de Plástico. El tío Roberto arregla la máquina y la transforma en una recicladora de plástico que logra vencer al Ser y finalmente los Ecoguardianes ponen los plásticos en su lugar.

A las 11. Teatro Itinerante: Cuantos cuentos (Grupo Pequitas)

Escuela Santiago de Liniers, zona Rural Colonia Fábrica 3, Colonia Fábrica 3 – Dpto. Roque Saenz Peña

Teatro de títeres. Infancias. 50 minutos

Se trata de historias cuidadosamente vigiladas por Giuseppe en una valija enorme, en la que está guardado un libro tan grande como la maleta que lo contiene. La narradora cumple el rol de personaje y parte de Cuantos Cuentos y como eje que une las historias que narra. Presenta su propia experiencia de niña con el tesoro guardado por Giuseppe.

A las 11. Teatro Itinerante: El Investigatopo (Chachakun)

Escuela Dra. Cecilia Grierson, Calle Maffasanti S/N, Los Cocos – Dpto. Punilla

Teatro de Títeres. ATP. 45 minutos

Una gallina criada en un gallinero comercial, ayudada por la buena suerte, logra escapar “de la prisión”. Nuestra heroína tiene la oportunidad de realizar el sueño de su vida “poner un huevo en libertad” y criar a su pollito a campo traviesa. La historia se complica cuando aparece un hambriento zorro que hurta el preciado huevito. He aquí en donde hace su entrada un detective que agiliza la causa “El Investigatopo”. Éste se pone a trabajar de lleno para ayudar a la angustiada gallina, que lo único que quiere en la vida, es que aparezca su huevito sano y salvo. El topo intenta resolver el conflicto y de forma divertida, sin proponérselo, llega a un final inesperado.

A las 17. Conversaciones con artistas: Brito, Loeschbor, Millicay Schipsi y Polliotto.

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

En el marco de la muestra “En juego”, las artistas y la curadora compartirán en un recorrido por las salas relatos sobre la muestra, las obras y su forma de producción. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Primer campeonato de Swing de Córdoba

Paseo del Buen Pastor – Capilla – Av. Hipólito Yrigoyen 325

Durante dos días se realizará una clase abierta, la apertura oficial y la instancia preliminar eliminatoria del Primer Campeonato de Swing, donde todas las parejas participantes bailan simultáneamente. La música en vivo estará a cargo de BEM Jazz. Las inscripciones se realizan a través de la cuenta oficial de instagram del campeonato @cbaswingchampionship y pueden participar en ella todas las personas que cumplan con los requisitos de cada categoría. El evento es abierto al público y gratuito para todos los espectadores y tendrá como resultado, a las primeras parejas campeonas de nuestra historia, que representarán a Córdoba como competidores en el festival Frankie BA. Continúa el sábado 27 desde las 19.

A las 19. Presentación del libro: “El alma tiene a veces”

Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375

Del escritor y filósofo español Jorge Larrosa. A partir de una meditación sobre la vejez y la retirada (el final de una vida consagrada al oficio de enseñar), el libro va desplegándose en una serie de mini ensayos en los que se alternan lecturas y episodios biográficos, y a través de los cuales se va elaborando una especie de arte de vivir en relación a asuntos como el amor, la amistad, la casa, la nostalgia, la atención, la política, la belleza y la alegría, el ocio y el trabajo, el desánimo y la reanimación, la lectura y la vida, lo que pasa y lo que queda, la conexión con el mundo, las cosas, el lenguaje, la misma escritura. El libro está escrito a la sombra de los ensayos de Montaigne, del motivo de la Vita Nova en Barthes, del hacerse un alma en Souriau, y con la compañía de una especie de comunidad de retirantes entre los que están Onetti, Proust, Ferlosio, Pessoa, Handke, Quignard, Spinoza y muchos otros. Presentado por Jorge y Diego Tatian. Editorial Noveduc. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Un Salón con un tesoro

Salón de los Gobernadores – Bvd. Chacabuco 1314-1446

En el marco del Día Internacional del Libro, proponemos una búsqueda del tesoro. Este es un juego en el que las familias son las protagonistas de la aventura. Siguiendo pistas, superando pruebas y resolviendo enigmas. Lo que les llevará a encontrar un tesoro. Será un momento divertido, entretenido, pedagógico y que les encantará a todos los niños y a los no tan niños también. El objetivo es estimular el desarrollo corporal, trabajar la capacidad de concentración, recordar un poco la historia sobre cuando se fueron mudando las casas de Gobierno que pasaron por nuestra provincia. Entrada gratuita e inscripción anticipada hasta agotar el cupo, al mail: [email protected]

A las 20. Concierto en el marco del 133° Aniversario del Teatro.

Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Sinfónica de Córdoba interpreta Obertura del festival académico, de Johannes Brahms; Libertango, de Astor Piazzolla; Gallito cantor, de Asunción Flores; Preludio Guajatuja, de Alberto Nepomuceno; Clásicos, con arreglos de James H. Burden, y Tico-Tico no Fubá de Zequinha, de Abreu. La dirección artística es del maestro JongWhi Vakh. La entrada es gratuita y sectorizada, a retirar desde el martes 23.

A las 20. Música: Ladies of jazz

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

A cargo del Blue Velvet Quartet, junto a la cantante Cordelia Andrada y relatos del periodista especializado Adrián Baigorria. Se abordará un repertorio de las cantantes más influyentes de la historia del género: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan y Nina Simone. El show es acompañado por audiovisuales y relatos del periodista. Entrada general $4.000 disponible a través del sitio autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

Sábado 27

A las 11. Talleres Culturales:Mañanas de tango

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Todos los sábados de abril da inicio este taller que enfatiza en captar nuevos adeptos del tango, sin condicionamientos académicos. Con la premisa de romper con la distancia de géneros, generaciones, ideologías, etiquetas, tendencias, etc.. Se dictarán tres ramas del tango: Tango canyengue, tango salón y tango nuevo. Coordina Pedro Trujillo. Inscripciones: 3515649424. Valor por clase $ 1.500

A las 15. Cine CEA: Leo (de Robert Marianetti, Australia-EEUU, 2023)

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Tercera fecha del Ciclo de Cine Adaptado para Niñxs con CEA (Condición de Espectro Autista) que propone la Fundación Familias Cea Córdoba, Tgd Padres Tea Córdoba, en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura y el Centro Cultural Córdoba. El ciclo propone una función mensual. A diferencia de las funciones tradicionales de cine, donde la atención y la concentración visual son aspectos fundamentales y el uso habitual requiere silencio y oscuridad, entre otros requisitos, este ciclo presenta adaptaciones de acuerdo a las necesidades de niñxs con CEA, que tienen que ver con una serie de características que hacen de la sala un entorno más ameno e inclusivo. En esta oportunidad se presenta la película Leo. El Lagarto lleva décadas atrapado en la misma escuela de Florida. Cuando se entera de que sólo le queda un año de vida, planea escapar a la libertad, pero en su lugar tiene que rescatar a su clase de su terriblemente malvado profesor sustituto. Entrada libre y gratuita

A las 16. Talleres Culturales: Clases de Ukelele

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Todos los sábados de abril y mayo, de 16 a 17 hs, se brindan clases de este instrumento con el objetivo que los principiantes puedan controlar y ejecutar de forma básica un ukelele. Las clases están dirigidas a personas de todas las edades (Los menores pueden estar acompañados de un adulto). A cargo de Marcelo Lucero y Soledad Varela. Costo mensual: $10.000. Cupos limitados. Informes e inscripciones: 351- 8096960

A las 17. Teatro Itinerante: Mamumba (Circo en Acción)

Club Deportivo Quillinzo, Bv. San Martín esq. Crespín, Villa Quillinzo – Dpto. Calamuchita.

Circo. ATP. 55 minutos

Circo en Acción innova en el arte del entretenimiento, y ofrece algo nuevo y sorprendente. Combinando tradición de circo de larga data con circo de vanguardia, cada minuto ofrece excitación y diversión sin parar. Hazañas de habilidad, destreza y suspenso; una experiencia inolvidable para los niños de todas las edades. Dos artistas deleitan al público con números de circo tradicionales, cuadros participativos y cuadros cómicos.

A las 18. Teatro Itinerante: Des-encontradas (La Dudosa Compañía)

Polideportivo de Chuña, Calle Pública S/N, Chuña – Dpto. Ischilín

Clown y circo. ATP. 45 minutos

En esta historia vemos como Filigrana y Telma necesitan encontrarse, recién en ese momento podrán realizar el gran show que tanto soñaron. Pero a veces encontrarse no es tan simple. Ellas van a transitar las dificultades para poder lograrlo, cumplir sus sueños y entender que cuando nos juntamos, nos ayudamos, cuando nos encontramos suceden las cosas más hermosas. Una obra de payasas donde se mezcla la música, las acrobacias, el teatro y el humor.

A las 18. La Cantarola presenta: “Arrullos Latinoamericanos” para infancias

Sede del Polo Audiovisual Villa María, Bv. Cárcano esquina Dante Alighieri – Villa María

El grupo de mujeres La Cantarola integrado por cuatro mujeres: Laura Alberti, Magalí Castro, Ivana Perren y Fernanda Quintás unen sus voces para cantar ritmos y expresiones de Latinoamérica. En 2023 se incorpora el guitarrista Matías Donetto aportando nuevos colores musicales al grupo. En esta ocasión ofrecen un concierto que abarca un repertorio de canciones de cuna y con temáticas de la infancia. Con una dinámica escénica que incluye diferentes tipos de estímulos sonoros y visuales, el espectáculo invita a la participación activa del público, con pequeñas intervenciones musicales, sonorización de relatos, o a través de objetos que circulen entre los asistentes. Entrada libre y gratuita

A las 18:30. Teatro Itinerante: Semblanzas de fuego y de sal (Las Hijas de Susú)

Sede ACTUA Asociación Civil Tierra Unida Activa, Los Moradillos 35, Va. Santa Eugenia, Alpacorra. Dpto. Río Cuarto

Teatro performático. ATP. 40 minutos.

Artistas del teatro, la música y la danza unidos con la intención de generar un encuentro entre las artes que potencie el lugar para la poesía. Inspiradas por las imágenes poéticas que ofrecen Glauce Baldovin y Betty Medina Cabral surge una instalación escénica performática, con la intención de generar un clima de apertura estética que posibilite al espectador sumergirse en la atmósfera que se desprende de estas artistas y del legado que estamos creando como comunidad al homenajearlas.Las escenas se desprenden de la obra literaria “Leona de Sal” antología poética de Betty Medina Cabral y Glauce Baldovin, Antólogas Elena Berruti, Rocío Sanchez, Camila Vazquez.

A las 19. Día dos del Primer campeonato de Swing de Córdoba

Paseo del Buen Pastor – Capilla – Av. Hipólito Yrigoyen 325

Continúa la instancia preliminar eliminatoria del Primer Campeonato de Swing, donde todas las parejas participantes bailan simultáneamente. En esta oportunidad se realiza una charla sobre la historia de la danza, y la gran final donde las parejas seleccionadas bailan por turnos. La célebre Small Jazz Band será la encargada de hacer bailar a los finalistas.

A las 19:30. Teatro Itinerante: El despertar de los Juglares (Marakatu / Potosi)

Escuela Eva Duarte de Perón, Villa de María de Río Seco – Dpto Río Seco

Mimo clown, humor, zancos y malabares. ATP. 50 min

Una varieté de circo, malabares y mimo que reúne el trabajo unipersonal de dos compañías. Una función que consta de cinco escenas que se adentran en un viaje personal hacia universos fantásticos y cotidianos. La magia de los objetos y su transformación desde el lenguaje gestual y la poética del cuerpo. El personaje de sir Lango tiene el germen de la curiosidad ,ello lo lleva a experimentar con malabares, zancos , buscando la complicidad y la participación del público, todo trabajado con mucho humor desde el lenguaje del clown.

A las 20. Concierto en el marco del 133° Aniversario del Teatro.

Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

El elenco estable del Coro de Cámara de la Provincia presenta Adoración.Bach-Mendelsshon, una selección de piezas corales de dos grandes maestros de la música de todos los tiempos, en una alabanza común al Creador. La dirección está a cargo del maestro Esteban Conde Ferreyra, como director invitado. La entrada es gratuita y sectorizada, a retirar desde el martes 23.

A las 20. Ciclo Coros en el Centro

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

El Seminario de Canto del Teatro del Libertador, dirigido por el maestro Matías Saccone, invita al Coro de Niños Cantores de Córdoba, cuyo director es el maestro Patricio Sansalone, y al Coro de la Facultad de Psicología de la U.N.C., bajo la dirección del maestro Diego Serna, a un espacio de aprendizaje y experiencias compartidas, abierto a la comunidad coral cordobesa. La entrada es libre y gratuita.

A las 20. Teatro Itinerante: El viaje de Lucía (Producciones La Hilacha)

Auditorio Municipal “Amigos de Las Perdices”, Santa Rosa 548, Las Perdices – Dpto. Tercero Arriba

Teatro musical para infancias. Infancias. 45 minutos.

Una obra para compartir en familia. Teatro, danza y música en vivo se entrelazan para contar la historia de Lucía una chica de barrio qué sale de viaje en busca de su danza. En el camino se encontrará con diferentes personajes que compartirán mucho más que sus danzas.

A las 21. Música en el Real: Paris Jazz Club presenta “Jazz Cartoons”

Teatro Real – Sala carlos Gimenez – San Jerónimo 66

La banda creada y dirigida por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca abordará un repertorio de canciones que han sabido ser la banda de sonido de muchas vidas en todas sus edades. Melodías como “You´ve a friend in me”, “Everybody wants to be a cat” y “Pink Panther Theme”; no pueden faltar. Un espectáculo ATP que espera llenar el alma, cautivar los corazones y quitarles alguna sonrisa también. Entradas desde $11.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21:30. Teatro Independiente en el Real: A puerta cerrada

Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Se abre una puerta y un camarero (Ariel Martínez Morán) introduce a un hombre llamado Garcín (Sergio Oviedo) en una habitación. El camarero sale y vuelve con una mujer, Inés (Cecilia Lanfri), y posteriormente con otra, Estelle (Paula Gonzáles). El camarero cierra la puerta con llave y no vuelve a aparecer. Los tres esperan ser torturados, pero el verdugo no aparece. En lugar de ello, descubren que están ahí para torturarse entre sí. Van repasando su vida y confesando progresivamente los actos que les han llevado a ese infierno. Al final de la obra, Garcín exige salir; tras decirlo, la puerta se abre, pero ninguno sale, ya que se dan cuenta de que no pueden vivir los unos sin los otros. Entrada general $7.000, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 28

A las 11. Tejiendo Infancias

Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66

Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita

A las 16. Teatro Itinerante: Un dúo de tres (La Parlota Circo)

Predio de la Ciclovía “Los Tres Caminos”, Ruta Prov. Nº 3 Acceso Sur, Villa Concepción El Tío – Dpto. San Justo

Circo Teatro. ATP. 50 minutos.

Espectáculo de circo y teatro apto para todo público. Cuete y Petunia son este dúo de artistas que buscan entretener, sorprender y mantener cautivo al público durante todo el espectáculo. A través del humor y disciplinas circenses ponen en escena todos sus talentos pero llegan a la conclusión de que este dúo tiene que ser complementado por un tercer integrante. Este será un participante del público y se llevará la ovación de todos.

A las 16:30. Villa María de peña

Polo Audiovisual de Villa María – Av. Dante Alighieri esquina Bv. Ramón Cárcano – Villa María

El evento reunirá a diferentes agrupaciones de danza de escuelas locales que realizarán intervenciones artísticas y luego presentaciones de diferentes artistas de género folklore. La jornada contará con la presencia del grupo folklórico Kallpa-folk que brindarán un recorrido por distintas melodías folklóricas y canciones propias; el músico, compositor y productor reconocido con el premio Consagración Cosquín Emiliano Zerbini. Además, las cantantes de “Ellas giran con vos” invitan a dos artistas locales: Candelaria Vélez y Popi Lauría. Entrada libre y gratuita

A las 17. Teatro Estable de Títeres: Poseidón y la mar chiquita

Teatro Real – Sala carlos Gimenez – San Jerónimo 66

Navegando en altamar, el valiente Capitán Beta naufraga tras una tormenta y aparece en las aguas de la Mar Chiquita. Poseidón, el dios de todos los mares, acudirá en su ayuda. El hundimiento de un barco puede ser el comienzo de nuevas y extrañas aventuras. Una historia en la que no faltarán flamencos, zorros, sapos, lenguados, arañas, alguna que otra serpiente, y por supuesto… mosquitos, muchos mosquitos, “una banda” de mosquitos. Entrada general $1.500 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 17. Teatro Itinerante: La remendadora de pájaros (HILANDERAS/cuentos+tejidos+títeres)

Instalaciones de Camping Pucará, Av. Los Sauces 250, San Antonio de Arredondo – Dpto. Punilla

Narración oral con títeres y objetos textiles. ATP. 50 minutos

“Cuando el cielo está hecho de pájaros, una costurera de aves, sueña volar…” Una costurera de aves, se recuerda juglaresa, poeta adivinadora y junto a varios personajes y objetos textiles, se decide a hacer todo por cumplir su sueño de volar como los pájaros que remienda… Obra estrenada en México en 2018 que nace a partir de la recopilación de relatos con hilos e investigación de tintes naturales aplicados a los títeres y vestuario.

A las 19. Teatro Itinerante: De danza y pluma (Udúartes Producciones)

SUM de Agua de Oro, Agua de Oro – Dpto. Colón

Teatro de interacción con el público, clown y música en vivo. ATP. 50 minutos

Este espectáculo de interacción con el público, utiliza la teatralidad a través del personaje del clown, el juego, las coplas y la música en vivo. Con piezas originales para piano de Mónica Avaca y cantos tradicionales latinoamericanos que interpreta Mónica Sartori, se generan diferentes atmósferas expresivas. Es una propuesta sensible y lúdica.

A las 20. Teatro Independiente en el Real: Un enemigo del pueblo

Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Obra de Henry Ibsen, adaptación de Lisandro Fiks. La obra muestra el conflicto entre un médico responsable de un balneario y el Intendente del Pueblo, ambos son hermanos y eso desata un conflicto familiar. Entrada general $4.000, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Concierto en el marco del 133° aniversario del Teatro.

Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365.

El Seminario de Canto del Teatro del Libertador interpreta Misa de Réquiem en Re menor, de Wolfgang Amadeus Mozart, versión piano a cuatro manos. El maestro Camilo Santostefano es el director invitado. Las pianistas son Susana Ferreyra y Laura Mangalavitti. Las interpretaciones solistas están a cargo de Melani Figueroa, Rocío Agüero, Juan Manuel Almada y Nicolás Visintín, acompañamiento instrumental de Pablo Sánchez (trompeta), Gustavo Aisixson (contrabajo) y Anibal Borzone (timbales). La entrada es gratuita y sectorizada, a retirar desde el martes 23.

A las 21. Teatro Itinerante: Venecia (Teatro Vocacional Luis Omar Pinto)

SUM Municipal, Buenos Aires 541, Colonia San Bartolomé – Dpto. San Justo

Comedia dramática. +16 años. 90 minutos

En un pueblito perdido y marginal de la provincia de Jujuy, La Gringa, ya ciega, tiene un deseo antes de morir a causa de su avanzada edad: encontrarse en Venecia con Giacomo, su amor de juventud, al que abandonó dejándolo sin ilusiones y también sin dinero. Ella quiere darle un último adiós, y rogarle que la perdone. Los costos son imposibles para este personaje, por lo que sus jóvenes compañeras organizan un desopilante viaje a Venecia desde la fantasía pura. Entre risas y emociones, se resaltan valores como la solidaridad, la amistad, el humanismo, el amor en esencia pura.