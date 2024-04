El Senado sesiona en busca aprobar pliegos de embajadores, entre ellos, el del rabino de Milei

El Senado de la Nación volvió al recinto este jueves a las 11 con el objetivo principal por parte de La Libertad Avanza de aprobar los pliegos de los embajadores propuestos por el presidente Javier Milei, en enero pasado. Si bien son seis los candidatos, la mayor duda pasa por el rabino Axel Wahnish, impulsado como representante argentino en el Estado de Israel.

Tras al reunión de labor parlamentaria que se realizó este miércoles en el despacho de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se acordó el temario que, además de los despachos de los eventuales diplomáticos, también se incluyó una serie de acuerdos que ya tuvieron dictamen en el plenario de Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto y Hacienda.

Una alta fuente oficialista consultada por Noticias Argentinas a la salida del encuentro manifestó su optimismo respecto a que el pliego de Wahnish tenga la luz verde de la mayoría del recinto senatorial. Sin embargo, tras ser consultado por el poroteo previo, pateó la pelota para este jueves y no dio certezas con respecto al conteo: "Veremos mañana -por hoy-. Vamos confiados".

Wahnish ya tuvo inconvenientes para conseguir el dictamen favorable de la comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri (CABA). Los cinco candidatos restantes -ya encaminados- son: Guillermo Nielsen (Paraguay); Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India); Ian Sielecki (Francia); Sonia Cavallo (OEA).

De hecho, la Cámara alta votará por un lado las propuestas de estos últimos candidatos y, por otro, la de Wahnish. ¿La razón? La firma de su dictamen quedó una semana en stand by tras el cuestionamiento del senador y titular de la UCR, Martín Lousteau (CABA), quien le solicitó explicaciones a la Cancillería vinculadas a la mudanza de la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén y su posible impacto en el reclamo argentino por la Cuestión Malvinas.

El dilema con Lousteau fue disipado cinco días después, el miércoles 27 de marzo, con una reunión entre la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, Tagliaferri, Lousteau y Francisco Paoltroni (Formosa), titular de la comisión de Relaciones Exteriores, en la Cámara alta. A pesar de esto, NA no pudo confirmar que el líder de la UCR vote a favor de Wahnish.

El pirotécnico debate en la Comisión de Acuerdos

Durante la audiencia pública, y tras su exposición, Lousteau y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) cuestionaron a Wahnish por la decisión de Milei de trasladar la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, mientras que Lucía Corpacci (Catamarca) le “recordó” al rabino que no será "embajador de Israel, sino de la Argentina en Israel".

Antes las inquietudes de Fernández y el líder del centenario partido, Wahnish respondió: "Toda decisión genera variables secundarias con impacto. El Presidente cuando tomó esta decisión estuvo asesorado por expertos y tuvo en cuenta todos los impactos".

"Tenemos que respetar la autodeterminación de los pueblos y de las naciones. El Estado de Israel decidió en 1980 que su capital está en Jerusalén. Entiendo que el Presidente tomó esa decisión respetando el derecho del Estado de Israel de auto determinar su capital", añadió.

Según Wasnish, el Gobierno no instalará la embajada "en territorios ocupados", sino que lo hará "en un territorio reconocido por la ONU" y continuó: "Los impactos que eso pueda tener sobre Malvinas es un tema muy importante y todo el cuerpo de Cancillería lo va a tener que evaluar y tomar todas las consideraciones necesarias para esta decisión no impacte".

Corpacci, a modo de advertencia, le dijo a Wahnish: "Es importante dejar en claro que usted va a ser embajador argentino en Israel. Argentina es un territorio de paz. Por lo tanto, cualquier decisión que tome, como planteó Lousteau o Fernández Sagasti, nos pone en situación de debilidad".

En este escenario de picantes idas y vueltas, el senador salteño Juan Carlos Romero salió en defensa de Wahnish: "En el Gobierno anterior, tuvimos a un embajador en China que era más chino que argentino y nadie le anduvo preguntando. También tuvimos en la OEA a un embajador que tenía la camiseta puesta para defender las dictaduras latinoamericanas".

“No podemos prejuzgar de que el señor no nos represente dignamente porque no hay motivos para pensarlo. Yo no he encontrado ningún gesto de abandono de la cuestión Malvinas ni de ampliar la conflictividad”, remató Romero.

Fuente: NA