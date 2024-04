Belgrano juega este martes su partido debut en la Copa Sudamericana, el segundo torneo continental más importante que organiza la Conmebol. El partido contra Internacional de Porto Alegre en el estadio Mario Alberto Kempes, un verdadero desafío para el "Pirata", se desarrolla fente a un buen marco de público, y es dirigido por el peruano Kevin Ortega.

Al cabo del primer parcial, el marcador se mantiene en blanco.

El club de Alberdi, que vuelve a disputar un certamen internacional tras haberlo hecho en los años 2013, 2015 y 2016, cedio la pelota en este primer tiempo al Inter dirigido por "Chacho" Coudet, aunque no generaron los brasileños situacionnes netas de gol frente al arco "celeste". El conjunto brasileño no tradujo la abrumadora posesión del balón durante la primera etapa y no tuvo disparos contra la valla de Belgrano.

Entre las incidencias a destacar, está la lesión que sufrió el mediocampista local Jeremías Lucco. Corrían apenas 5 minutos de juego y el juvenil volante debió abandonar el campo, siendo reemplazado por el extremo peruano Bryan Reyna.

Decile NO al racismo

El club de barrio Alberdi presenta su nueva camiseta, que incluye la imagen del general Manuel Belgrano. Y aprovechó la oportunidad para dirigirse a su parcialidad, con una apelación: no al racismo.

La instituión utilizó el hashtag #BelgranoEsNuestraBandera, para hacer un llamado a la hinchada “celeste”: “Como decía Manuel: en Sudamérica, somos hermanos. En Belgrano, el racismo y la discriminación NO juegan”.

EN DESARROLLO