Causa Bomberos: la Justicia dictó prisión preventiva para el ex comisario Gustavo Folli

El ex funcionario del Gobierno provincial está acusado de ser supuesto coautor de asociación ilícita, tráfico de influencias. Además, está imputado en otra causa por violencia de género contra su ex pareja. La misma medida preventiva, se dictó para el ex jefe de Bomberos, Sergio Sosa.