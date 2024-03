Dengue: con demoras, sin camas y poco personal, médicos de guardia reclaman la emergencia sanitaria

“Somos los mismos médicos que estuvimos durante la pandemia, agotados, cansados, mal pagados, algunos incluso durmiendo muy pocas horas. Así venimos hace 25 días”, dice a LNM el doctor Carlos Mulqui, secretario General de la Asociación de Médicos de Guardia (AMG), sobre la situación que atraviesan los hospitales ante el crecimiento de los casos de dengue en la provincia.

Las demoras de atención van entre las cuatro y ocho horas promedio por la falta de médicos y de los refuerzos prometidos oportunamente, reclaman desde las guardias y destacan que los equipos médicos son los mismos, o incluso menos, de los que atendieron en la pandemia, aún hoy en situación de precarización.

“Aguardamos que se tomen las medidas de prevención urgentes ante la llegada de picos en estas semanas. Esto es, habilitar más camas para internación, readecuación estratégica de los recursos humanos según cada institución y que en forma orgánica se constituyan en la atención para consultorios febriles en el segundo y tercer control si es necesario sobre este flagelo”, indicó la Asociación de Médicos de Guardia a través de un comunicado.

Desde las guardias reclaman que ni siquiera cuentan con reactivos, si el paciente está crítico, el manejo es clínico y pasa a un internación de cama fría, que prácticamente ya no hay, entonces van a una camilla en los pasillos, tal como en la época de la pandemia.

“Tenemos pacientes que ya han estado cuatro horas en un dispensario o en una atención primaria en Salud, sea en capital o el interior. Llegan a las salas de espera donde en general no hay ni aire acondicionado o están esperando bajo el sol, tienen que tomar agua caliente de los jardines porque, incluso, muchos ni siquiera pueden comprar una botella de agua. En esas condiciones, cuando logra ser atendido, el paciente es visto después de ocho horas y muchas veces, con toda razón, llegan a la consulta enojados”, ilustra Mulqui sobre cómo vienen siendo las jornadas y añade que la situación los lleva a reclamar por la “emergencia sanitaria”. Es decir, que todo el equipo de salud debería trabajar en función de las demandas, avocados a la atención.

La semana pasada, el Ministerio de Salud de Córdoba reportó 3.754 nuevos casos de dengue que se suman a los 9.316 en lo que va de la temporada 2024. Además, se informaron otros dos fallecimientos, con lo que ya son siete los muertos a causa del dengue en la provincia. Entre los casos, el 92,6%, unos 8.622, se registraron en las últimas cinco semanas epidemiológicas.

“Para Semana Santa, se espera mayor afluencia de pacientes porque es cuando muchos de ellos, al no ir a trabajar, al no ir a su changa, acude los fines de semana y más si hay feriados, pero acá no tenemos médicos suficientes”, explica el titular de Médicos de Guardia y agrega que se necesitan readecuaciones para poder salir "airosos" en estas próximas tres semanas que se esperan críticas.

“Hay una cuestión de gestión hospitalaria pero también que el ministro, o sus segundas líneas, entiendan que Córdoba no termina en Córdoba capital. El interior está peor, esto es una cuestión absoluta de sentido común, prácticamente es una advertencia que hacemos, lo vemos, lo vivimos”, dice Mulqui y explaya: “En la pandemia, pese a que lo advertimos, los respiradores llegaron 10 días tarde y fue cuando más gente se nos murió en las manos. Entonces, ahora estamos anticipando lo que va a pasar porque las guardias es un pulso diario. Acá no se trata de bajar a apretar a los médicos para que no descansen, no duerman, no tomen agua, sino darles el refuerzo contratando personal, pero sobre esto, acá los directores dicen que no les ha llegado la plata, que tampoco se puede contratar porque el pago es poco, muy poco. Municipalidad paga con la tarjeta activa, el 50% de lo sueldos, después a los dos meses el resto y eso es una vergüenza”.

La tensión del sistema de atención, no solo se da en los hospitales públicos sino también en la parte privada donde, se reportan alrededor de cuatro o cinco horas de espera para ser atendidos: “Lo dijimos y todo el mundo lo sabe que la gente se está quedando sin obra social, las prepagas son costosas, por lo que hay un vuelco a los sanatorios e instituciones públicas por eso, faltan camas, faltan médicos, más en este momento crítico, económico social, que se está viviendo. Acá siguen las cosas como si no pasara nada, pero el panorama ha cambiado y hay que adaptarse a ello. No podemos hacer medicina de guerra, con solo análisis clínicos básicos y un examen clínico. Córdoba no se merece esto”, cierra el médico.

Nuevos protocolos

Este jueves y en medio de los reclamos de los médicos de guardia, el ministro de salud del Gobierno de Córdoba, Ricardo Pieckestainer, y el secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Ariel Aleksandroff, presentaron nuevos protocolos de atención de pacientes y acciones para prevenir y combatir el dengue.

Entre los objeticos se espera disminuir el tiempo de espera de los pacientes, lograr una mayor accesibilidad, diagnóstico en tiempo y forma, identificar poblaciones de riesgo y la intervención temprana.

Desde ahora, tendrán prioridad la atención a personas gestantes y la ampliación de horarios de atención. Además, los establecimientos contarán con un sistema de triage que permita el diagnóstico clínico temprano, identificación de las poblaciones de riesgo y el reconocimiento de signos de alarma. Los pacientes que presenten dengue grave serán derivados a tratamiento de emergencia inmediato. Mientras que los casos con signos de alarma tendrán prioridad mientras están en la fila de espera para que puedan ser evaluados y tratados sin demora. Y los casos no urgentes serán atendidos acorde a la demanda.

¿Adónde concurrir ante los síntomas?

Las personas con síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o en las articulaciones, erupciones o manchas en la piel o malestar general deberán concurrir a los establecimientos de primeros niveles de atención.

Mientras que las personas con personas con síntomas de alarma como dolor abdominal intenso a la palpación, vómitos persistentes, acumulación de líquidos o edemas, sangrado de encías, nariz y genitales, materia fecal oscura u orina con sangre o mareos o desmayos; además de personas gestantes o con comorbilidades deberán concurrir a hospitales municipales y provinciales.

Noticia relacionada: