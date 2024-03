"Oppenheimer", la taquillera película biográfica sobre la carrera para construir la primera bomba atómica, se alzó el domingo con el prestigioso trofeo a la mejor película en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

La película del director Christopher Nolan es protagonizada por el actor irlandés Cillian Murphy en el papel del físico teórico J. Robert Oppenheimer, líder de los esfuerzos estadounidenses en la década de 1940 por crear un arma lo suficientemente devastadora como para poner fin a la Segunda Guerra Mundial.

Murphy ganó el premio al mejor actor, y Nolan fue nombrado mejor director. Emma Stone ganó el premio a la mejor actriz por "Pobres criaturas".

"Oppenheimer", un drama histórico de tres horas sobre ciencia y política, se convirtió en un improbable éxito de taquilla y recaudó 953,8 millones de dólares, además de recibir elogios generalizados de la crítica.

Fue la primera película de Nolan en ganar el premio a la mejor película. El director ha sido aclamado anteriormente por la trilogía de Batman "El caballero oscuro", "El origen", "Memento" y otras películas.

"Oppenheimer" triunfó sobre la aventura feminista de muñecas "Barbie", película con la que tuvo un enfrentamiento de taquilla apodado "Barbenheimer". Otras películas candidatas a la mejor película fueron "Los que se quedan", una comedia dramática ambientada en un internado de Nueva Inglaterra, y el relato sobre el Holocausto "Zona de interés".

En la categoría de actores de reparto, Robert Downey Jr., de "Oppenheimer", y Da'Vine Joy Randolph, de "Los que se quedan", se alzaron con su primer Oscar.

Downey, que fue nominado al Oscar en 1993 antes de que su carrera descarrilara por el consumo de drogas, ganó su estatuilla por interpretar a la némesis profesional de Oppenheimer.

"Me gustaría dar las gracias a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden", bromeó Downey antes de saludar a su esposa Susan, de quien dijo que lo encontró como una "mascota rescatada gruñona" y "lo amó hasta devolverlo a la vida".

Randolph ganó el trofeo a la mejor actriz de reparto por interpretar a una madre afligida y trabajadora de una cafetería en la comedia ambientada en un internado de Nueva Inglaterra. Se le salieron las lágrimas al recoger el premio.

"Durante mucho tiempo, siempre quise ser diferente, y ahora me doy cuenta de que sólo necesito ser yo misma", dijo. "Les doy las gracias por verme".

El drama británico sobre el Holocausto "Zona de interés" fue galardonada como mejor película internacional. El director Jonathan Glazer se refirió al conflicto entre Israel y Gaza en su discurso de aceptación.

"Ahora mismo estamos aquí como hombres que refutan su judaísmo y el Holocausto secuestrado por una ocupación que ha llevado al conflicto a tanta gente inocente. Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o del actual ataque a Gaza. Todas las víctimas de esta deshumanización. ¿Cómo resistimos?", dijo entre vítores y aplausos.

"El niño y la garza", la película semiautobiográfica del director japonés Hayao Miyazaki sobre el dolor, fue elegida mejor película de animación.

Los ganadores fueron elegidos por los cerca de 10.500 miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

El presentador Jimmy Kimmel, anfitrión del programa por cuarta vez, abrió la ceremonia elogiando y criticando a muchos de los nominados y sus películas.

El cómico elogió a "Barbie" por convertir una "muñeca de plástico que ya no le gustaba a nadie" en un icono feminista.

Antes de la película, había "más posibilidades de conseguir que mi mujer le comprara a nuestra hija un paquete de Marlboro Reds" que una Barbie, dijo Kimmel en la tramisión, que se emitió en directo en la cadena estadounidense ABC.

Kimmel señaló que muchas de las películas de este año eran demasiado largas, en particular la epopeya de 3 horas y media "Los asesinos de la luna", de Martin Scorsese, sobre los asesinatos de miembros de la nación Osage en la Oklahoma de los años veinte.

"En el tiempo que tardas en verla, podrías conducir hasta Oklahoma y resolver los asesinatos", bromeó Kimmel.

Mientras las estrellas lo celebraban, cientos de manifestantes propalestinos enfurecidos por el conflicto entre Israel y Gaza gritaban y ralentizaban el tráfico en las calles aledañas al Dolby Theatre de Hollywood. "Mientras usted mira, caen bombas", rezaba un cartel.

"Los Oscar se están celebrando calle abajo mientras la gente es asesinada, asesinada, bombardeada", dijo Zinab Nassrou, empresaria de 38 años.

En la sede de los premios, un puñado de famosos, entre ellos Mahershala Ali y la cantante Billie Eilish, llevaban botones rojos pidiendo un alto el fuego en Gaza.

El actor Mark Ruffalo elogió a los manifestantes al entrar en el teatro y levantó un puño cerrado. "Necesitamos la paz", dijo.

A continuación figura la lista completa de los ganadores de los Oscar en la edición 96 de los premios de la Academia, entregados el domingo en una ceremonia televisada en directo desde Hollywood.

MEJOR PELÍCULA: Oppenheimer



MEJOR ACTOR: Cillian Murphy, "Oppenheimer"

MEJOR ACTRIZ: Emma Stone, "Pobres criaturas".



MEJOR DIRECTOR:Christopher Nolan, "Oppenheimer".



MEJOR ACTOR DE REPARTO: Robert Downey Jr., "Oppenheimer".



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Da'Vine Joy Randolph, "Los que se quedan".



MEJOR GUIÓN ADAPTADO: "American Fiction".



MEJOR GUIÓN ORIGINAL: "Anatomía de una caída"



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: "El niño y la garza"



MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: "War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko".



MEJOR LARGOMETRAJE INTERNACIONAL: "Zona de interés", Reino Unido



MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL: "20 días en Mariúpol".



MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: "La última tienda de reparaciones".



MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL: "Oppenheimer".



MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: "What Was I Made For?", "Barbie".



MEJOR SONIDO: "Zona de interés"



MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: "Pobres criaturas".



MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL: "La maravillosa historia de Henry Sugar".



MEJOR FOTOGRAFÍA: "Oppenheimer".



MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: "Pobres criaturas".



MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO: "Pobres criaturas".



MEJORES EFECTOS VISUALES: "Godzilla Minus One".



MEJOR MONTAJE: "Oppenheimer".

