Sofía Agustina Bravo fue vista por última vez el 6 de enero de 2023. Ante la imposibilidad de conocer su paradero, su madre radicó una denuncia y se activó el protocolo de búsqueda por parte de la Policía. Amigos, conocidos, bomberos y efectivos también participaron del operativo. Luego de 4 días de trabajo de rastrillaje, en la tarde del 14, el cuerpo de la joven de 26 años fue encontrado sin vida a la vera de la ruta provincial 4, cerca de la rotonda de ingreso a La Carlota. Un chofer de camión fue detenido e imputado por homicidio doblemente calificado por haber sido un crimen perpetrado por odio al género, a la identidad de género o su expresión y por

haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género.

“El daño ya lo hizo”

La causa fue elevada a juicio, que se llevará a cabo en Río Cuarto. Las pruebas definieron que la persona detenida es responsable del asesinato de Sofía. La defensa del acusado pidió libertad pero fue denegada.

“El daño ya lo hizo. Me mató a mí y a sus hermanos. No sé cómo voy a reaccionar cuando le vea la cara en el juicio. Lo voy procesando, estoy preparándome mentalmente. Me dejó un daño psicológico muy grande. Yo no soy la misma después de lo que pasó. Ninguna madre ni ningún padre tendría que pasar por esto”, dijo Silvana Montenegro, la madre de Sofía, en diálogo con La Nueva Mañana.

El día del hecho, el colectivo de la diversidad de La Carlota organizó una vigilia en la plaza. Cobró gran repercusión y mucha gente de la localidad se acercó para recordar a Sofía y lamentar el hecho. Marcharon con velas encendidas por toda la ciudad.

Comerciantes y vecinos describieron a Sofía como una chica muy amable, amorosa, sonriente.

“Ni ella ni nadie merece pasar por lo que ella pasó”

Silvana cuenta que Sofía tenía una personalidad única, buen corazón, dulce, con muchos proyectos; era también un poco alocada y muy convencida de las decisiones que tomaba. Entre tantas ideas, quería ser policía. “Yo siempre le decía que era una niña en un cuerpo de grande porque tenía una gran inocencia. Discutíamos como toda madre e hija pero a los dos segundos estábamos juntas otra vez. Nos reíamos mucho, me decía que yo tenía que estar bien, arreglarme. Daría mi vida por haber evitado que sufriera sola todo lo que pasó”, relató la madre de la joven.

“Siempre me acuerdo de ella. Ya pasó un año y todavía no caigo en lo que pasó. Eramos tan unidas. Siempre va a estar presente en mí. La recordamos con las chicas. En todas las marchas estoy con la remera de ella que me dio la madre cuando se hizo el pedido de justicia”, dice Natalia, que vivía con Sofía. Durante casi cuatro años

convivieron. Eran muy amigas. Se conocieron en Marcos Juárez y cuando empezó la pandemia se mudaron juntas. “Ella ese día iba a visitar a su madre y yo me iba a Córdoba. Pensaba pasar el fin de semana allá”, dijo Natalia en una entrevista con La Nueva Mañana.

Trabajadora sexual e integrante de la Mesa por la Diversidad

Sofía integraba la Mesa por la Diversidad de La Carlota. Allí encontró contención, fue parte y participó de las primeras marchas en la localidad. Era oriunda de Marcos Juárez pero había elegido vivir en la cabecera del departamento Juárez Celman por la incomodidad de ser trans en una localidad como la primera mencionada. Su familia, que aún vive allí, menciona que observan mucha discriminación en Marcos Juárez, entendiendo la decisión de Sofía de irse de allí. El trabajo sexual fue una fuente de subsistencia para Sofía. Sus vínculos más cercanos afirman que desde hacía tiempo intentaba cambiar de trabajo. Ya estaba cansada. En mayo del 2022, un cliente la había golpeado y quebró su brazo. A partir de ese hecho, había dicho que no trabaja más. En

reiteradas oportunidades había solicitado ayuda en la Municipalidad. “Siempre iba a pedir trabajo, además estaba terminando la escuela en el nocturno. Antes del hecho había arrancado para tener el título.

Marcha del orgullo y pedido de justicia

En la localidad Sofía encontró contención, se hizo parte, participó de las primeras marchas de aquí. Se sumó e hizo amistades. Una semana después del hecho, se llevaría a cabo la segunda marcha del orgullo en la localidad. “Esos días fueron movilizadores, todos hablaban de esto por lo que era, un crimen de odio. Dejó una consciencia en la comunidad, todos sabemos que es difícil atravesar la diversidad en un pueblo ante el juicio y la violencia. Ahora no es tan así”, le dijo Marcos Cavaignac, responsable de prensa de la organización por la diversidad de La Carlota, a LNM.

El colectivo que organiza la marcha cada año acompañó a la familia tanto en el duelo como en el proceso judicial. El año pasado asistió a la convocatoria la familia de Sofía y su madre la recuerda con mucha emoción. “Yo me pude dar cuenta que el amor que tenían por ella era genuino. Sofía había encontrado su lugar ahí. Gente grande, niños, personal de tránsito los vi emocionados”, comentó la madre.

Este sábado se llevará a cabo la tercera marcha del orgullo allí donde colectivos de localidades aledañas se unen para celebrar la diversidad, pedir justicia por los crímenes de odio e inclusión social. Además del reclamo de justicia por el transfemicidio de Sofía, se le rendirá un tributo y una celebración a la joven de 26 años.

Noticias relacionadas: