Tal como se había anunciado a través de las redes sociales, este jueves familiares, vecinos y amigos de Sebastián Villarreal, asesinado hace una semana en barrio Yofre Norte cuando delincuentes le sustrajeron su moto, concentraron frente al Patio Olmos, en Vélez Sársfield y boulevard San Juan.

Jimena Villarreal, hermana de la víctima, dialogó con La Nueva Mañana y narró que más de un centenar de personas se congregaron para pedir justicia por el crimen, en una causa que todavía no tiene detenidos.

"Tuvimos el acompañamiento de mucha gente de barrio Yofre Norte y de otros barrios, vecinos que sufrieron situaciones de inseguridad también. Hasta asistieron solidarizándose personas de otras localidades, como Malagueño, Alta Gracia, Anisacate, todos por haber atravesado también por esta situación", explicó Jimena.

En la marcha realizada este jueves, estuvieron presentes los dos hijos adolescentes de Sebastián Villarreal, de 20 y 15 años.

"No hay detenidos todavía, no hay nada firme; sí hay muchas cosas que circulan pero que no son oficiales, así que no tenemos ninguna certeza", agregó y reconoció el papel de contención del equipo de psicólogos que dispuso la Policía de la Provincia, agregando que se acercaron a la familia desde la Dirección de Asistencia a la Victima y que hubo una comunicación telefónica con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

En la madrugada y cuando iba a trabajar

Sebastián Villarreal, de 46 años, fue asesinado por delincuentes que le robaron la moto en la mañana del jueves pasado en barrio Yofre Norte.

Según la causa que investiga la fiscalía del doctor Andrés Godoy, el hombre fue asesinado por dos ladrones que lo interceptaron para robarle el rodado cuando salía de su vivienda para ir a trabajar a una fábrica de plásticos.

El hombre recibió el impacto de bala en el tórax y, pese a que fue asistido por el servicio de emergencia, no logró sobrevivir.

De acuerdo a lo que se conoce de la investigación preliminar, el hecho sucedió alrededor de las 6 de la mañana sobre la calle Fulgencio Montemayor al 2.300 cuando Villarreal salía de su casa a bordo de su vehículo para dirigirse a trabajar a una empresa de plásticos.

