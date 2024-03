El diputado nacional José Luis Espert aseguró este jueves que hay que "terminar con la maldita coparticipación" federal y propuso que las provincias se financien exclusivamente con impuestos locales.

El legislador, muy cercano hoy al presidente Javier Milei, no parece que busque acercar posiciones entre el Gobierno nacional y las provincias. Es más: no sólo que cuestiona lo dispuesto en la propia Constitución Nacional, si no también el criterio de la "coparticipación" -que no es otro que fomentar un país federal y más equitativo- y lo producido por cada provincia que recauda la Nación.

"Te aseguro que si los gobernadores tienen que pagar ellos el costo político de subir el gasto público, reventando a impuestos a sus gobernados, serían mucho más prudentes gastando la plata", manifestó Espert en declaraciones televisivas.

En esa línea, el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) agregó: "Pero como hay una maldita coparticipación, que por si fuera foco equívocamente los constituyentes del 94 la pusieron en la Constitución, ahora esa mierda de la coparticipación no la podemos sacar de encima".

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados afirmó que lo "ideal" sería que cada gobernador que quisiera aumentar el gasto público tenga que cobrar impuestos y no que la recaudación de "ganancias de la AFIP sea gastada por provincias como Formosa o Chaco".

Claro que el diputado nacional nada dijo de la evidente desigualdad de desarrollo que registran las distintas regiones del país, a propósito de la alta concentración en la zona núcleo de la Pampa húmeda y Ciudad de Buenos Aires.

La cuestión de la coparticipación federal es uno de los temas a tratar entre los mandatarios provinciales y el presidente, Javier Milei, en el Pacto de Mayo que propuso el jefe de Estado.

Fuente: NA - LNM