Matías Aragone había amenazado de muerte a Andrea Carmen Aguirre en el 2019, por lo que la víctima lo denunció en la Justicia. El fiscal Camacho pidió la elevación a juicio, pero la Oficina de Violencia Familiar consideró que la "peligrosidad" del denunciado "no revestía gravedad".

Femicidio: asesinaron a una mujer en barrio Residencial América, hay un detenido Redacción La Nueva Mañana 14/12/2023

“Si no me ven es porque me mató”, dijo la víctima de 50 años, días antes a su desaparición. Los vecinos alertaron sobre la situación y la Policía encontró el cuerpo luego de ingresar a la vivienda. Tras relatos claves, detuvieron a la pareja de la mujer.