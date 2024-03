En el marco de la visita del presidente Javier Milei al Instituto Cardenal Copello, donde cursó sus estudios primarios y secundarios, Teresa Azolina, una maestra que tuvo sus primeros años, reveló a los medios de comunicación presentes lo difícil que lo está pasando en lo económico y auguró un cese del ajuste económico de su ex estudiante: "Soy jubilada y muy bien no estoy, espero que no apriete tanto".

"Esperemos que las medidas sean buenas para todos. Estoy esperando que mejore la jubilación. Gracias a dios yo no tomo ningún medicamento, pero tengo amigas que sí lo hacen y la están padeciendo bastante. El salario docente también es muy bajo", expresó la docente jubilada.

Se trata de la maestra que Milei tuvo en cuarto grado.



"Fui su maestra hace 40 años. Era un rubio divino. Después fue pasando de grados y lo fui perdiendo de vista. Pero era bravo, le gustaba jugar mucho. Se peleaba con los chicos, estaba enfermo e igual salía a jugar. Le decían que no podía ir a jugar e iba a jugar", relató, según repasa Ámbito Financiero.

"Se fue del colegio porque no lo dejaban ser el arquero", ventiló la maetra.

