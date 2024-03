El dirigente social y diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino conversó con La Nueva Mañana sobre la situación de los comedores comunitarios, los ataques del Gobierno nacional a la dirigencia social, sindical y también política y, entre otros temasdijo habrá un marzo “muy activo” en las calles “por el genocidio económico” que lleva adelante el gobierno de Milei.

-¿Cuáles son principales señalamientos respecto al vínculo entre los movimientos sociales y la administración nacional a partir de las políticas adoptadas por el nuevo gobierno?

-Es muy claro que el gobierno nacional de Milei está desarrollando una ofensiva en toda la línea contra las conquistas históricas de las organizaciones sociales y el movimiento piquetero. En esa línea se inscribe no solo el desfinanciamiento del Fideicomiso de Integración Socio Urbana, sino que también incluye el corte total de toda asistencia alimentaria a los comedores populares y a la vez ha congelado los montos del Potenciar Trabajo, y lo va desguazando por completo al programa. Todo esto tiene implicancias muy graves en este momento, porque ya en finales de enero –y según la UCA-, la indigencia había llegado al 15% de la población -o sea que 7 millones de personas no cubrían la canasta alimentaria-. Esto es de extrema gravedad. Más aun cuando uno ve que la tarjeta de la prestación Alimentar alcanza a 2,3 millones de personas –o sea que no cubre, ni de lejos, el universo de quienes hoy no tienen garantizado un plato de comida.

-¿Qué tipo de ciudadano es el que asiste a los comedores?

-A nuestros comedores asisten trabajadores municipales, jubilados, familias de albañiles que se quedaron sin trabajo debido al fin de la obra pública, trabajadoras de casas particulares, también –por supuesto- una multitud de niños. Y a este desentendimiento –o abandono- se le suma el recorte nominal que se ha impuesto sobre el presupuesto del servicio alimentario escolar del gobierno nacional, es decir para la comida de los chicos que asisten a las escuelas, este es un presupuesto que tampoco se está ejecutando…, ni aun cuando ya están empezando las clases.

El FISU y El Potenciar Trabajo

-¿En cuánto afecta a los movimientos sociales la determinación del Ejecutivo de reducir el destino de los fondos del Impuesto País? ¿Cuáles son las principales consecuencias de esta medida?

-En lo referente al desfinanciamiento del FISU (Fideicomiso de Integración Socio Urbana) -a la Secretaría de Integración Socio Urbana-, esto significa puntualmente que se termina con las obras públicas en los barrios populares -obras de urbanización, de integración sociourbana, de cloacas, de garantizar el acceso al agua –a través de pozos de agua-, de construcción de Una Pieza Más -para casas con mínimos espacios-; todo eso se termina con esta decisión de desfinanciar el FISU. Y en relación al Potenciar Trabajo ocurre algo similar, porque el Potenciar no era solamente el derecho que habían conquistado muchas personas -que estaban en situación de desocupación laboral, y que contaban con un ingreso y una línea que les permitía desarrollar el trabajo de las

cooperativas- sino que han congelado el monto de quienes reciben los ingresos en 78 mil pesos -muy por debajo de la canasta básica alimentaria individual colocándolos en la línea de indigencia, -sino que además al desfinanciar el programa (Potenciar Trabajo), y al desguazarlo quitan todas la líneas de trabajo para fortalecer el trabajo de las cooperativas.

“El discurso del Presidente fue extremadamente agresivo contra las organizaciones sociales”

“Todo esto es un ataque en toda la línea a las organizaciones sociales. Y en ese sentido el discurso del Presidente en el inicio de las ordinarias fue extremadamente agresivo contra las organizaciones sociales, porque ven el enorme empobrecimiento que están generando en los barrios populares, y ven también que son las organizaciones sociales las pueden canalizar y organizar el descontento y la lucha contra el empobrecimiento y el hambre, por eso pretenden deslegitimarlas para justificar el ataque que están desplegando sobre ellas. La lucha por el derecho a comer tiene una enorme simpatía social, puntualmente un último relevamiento de Zuban

Córdoba, marca que la medida que más rechazo genera entre la población es la de cortar la asistencia alimentaria a los comedores populares. De allí la decisión del gobierno de reforzar el ataque a las organizaciones sociales para justificar el hecho de que están cortando toda la asistencia alimentaria a los comedores populares”, agregó Marino.

-¿Cuáles son los comportamientos más gravosos para el país que está teniendo el Ejecutivo nacional?

-Para mensurar esto basta con analizar las consecuencias económicas y sociales de las decisiones políticas el gobierno de Milei. En tal sentido vemos que los trabajadores del sector privado formal tienen salarios inferiores a los niveles del 2001, que el consumo de alimentos en los comercios minoristas cae a niveles más bajos que los que hubo durante la pandemia, que Acindar paraliza su producción por un mes –algo inédito en la historia de la empresa -, que en la construcción hay 50 mil despidos efectivizados -y otros 50 mil puestos de trabajo en riesgo-, y así. Por otra parte, el tarifazo en el transporte público hace inviable la vida para los trabajadores –es insostenible que un trabajador tenga que destinar a esto un 15% o 20% de sus ingresos para desplazarse hasta su trabajo-. Mientras, el salario mínimo ronda los 150 mil pesos con un escalonamiento -establecido por el gobierno- de aumentos muy por detrás de la inflación y de esta suba de costos. La suma de todos los factores amerita una medida popular de reacción. En ese sentido fue muy adecuado el paro de enero –al cual hay quienes lo criticaron por ser muy temprano, pero lo que fue muy temprano y veloz fue la ofensiva del gobierno contra el pueblo en su conjunto-. Entonces vemos que vamos a tener un marzo con grandes movilizaciones populares. De ahí que el discurso de Milei haya sido tan agresivo contra los movimientos sociales, los sindicatos y las luchas. En consecuencia vamos a tener un marzo muy activo porque el genocidio económico que están llevando a cabo –y la velocidad con la que lo están desplegando- es inusitado e inédito.

“Vemos que vamos a tener un marzo con grandes movilizaciones populares; muy activo por el genocidio económico que están llevando a cabo”.

-¿Qué es lo que más le llamó la atención del discurso de Milei para abrir las ordinarias?

- El discurso de apertura de sesiones ordinarias dio la impresión de haber sido redactado por Macri, o por sus acólitos, que da lo mismo. Yo creo que la frase más importante de su discurso fue: “Si quieren conflictos, conflictos tendrán”. Y de ahí que tenemos que reivindicar las luchas y los conflictos populares donde los distintos sectores organizados de nuestro pueblo –que son agredidos por Milei- defienden sus derechos a través de las movilizaciones populares. Vamos a tener el 8 de marzo la movilización del movimiento de mujeres; el 24 de marzo se dará un hecho inédito reunificando las marchas por memoria, verdad y justicia –teniendo en cuenta que tenemos a dos negacionistas en el Poder Ejecutivo-; y también están en debate la convocatoria a una gran movilización en unidad de todas las organizaciones sociales y piqueteras para mediados de marzo, y la convocatoria a un nuevo paro nacional de todos los sindicatos. Esperamos la responsabilidad de la dirigencia política de respaldar este proceso de movilizaciones. Ya habló Milei, ahora va a hablar el pueblo, y la dirigencia política debe escucharlo.

-¿Qué espera, entonces, que suceda a partir de las movilizaciones de marzo?

-Y… en ese sentido se debe establecer una consigna muy clara: que cada marcha se convierta en una movilización de todos los sectores por todos los reclamos con un eje muy claro, que es decir “Sí a la Constitución Nacional, No al pacto de mayo”. Porque ese pacto es uno acordado por Macri y Milei –con Macri operando para sumar a los gobernadores a la orientación de Milei de suspender de hecho la Constitución Nacional en pos de una política económica que va a fundir a las provincias y a sus pueblos. Por lo tanto entendemos que: gobernador que se sume al pacto de mayo será un gobernador que estará traicionando al pueblo de su provincia. Por eso es tan importante que durante marzo las manifestaciones tengan fuerte desarrollo en cada una de las provincias -y en cada una de las ciudades- en las cuales los ciudadanos se manifiesten diciéndoles a sus gobernadores que no se plieguen a esta extorsión de Milei y Macri, que defiendan al pueblo que los votó para que gobiernen a sus provincias , y que sobre esa base se reconstruya una oposición – a este gobierno- que plantee una alternativa de poder basada en que haya quienes decidan recoger el guante de lo que planteen las movilizaciones populares para enfrentar a este gobierno y postular una alternativa de poder con voluntad presidencial para mostrar que hay otro camino posible.

“Gobernador que se sume al pacto de mayo será un gobernador que estará traicionando al pueblo de su provincia”.

-¿Cómo percibe al Gobierno nacional?

-Creo que hoy tenemos en el Ejecutivo a una persona que ha decidido no ser un presidente de la Nación sino que actúa como rey -pretendiendo que los gobernadores sean sus virreyes-, que pretende instalar un nuevo contrato social. Es claramente –según se puede ver en sus discursosalguien que ha demostrado no contar con las aptitudes que requiere el cargo. De ahí que se necesite la construcción de una alternativa política.

-Habla usted de un pacto Macri/Milei. ¿Qué objetivos piensa que persiguen?

-Lo que buscan Milei y Macri con el pacto es generar las condiciones para poder ir juntos en las elecciones de 2025. Pretenden que los gobernadores paguen el costo político del ajuste -para que no puedan constituirse en un eje de construcción de una alternativa para esas elecciones-. Por eso, y por la contraria, lo que se debe plantear sobre la base de la movilización popular -y en base a un reagrupamiento político formado por aquellos gobernadores que se opongan al pacto- es establecer una alternativa política para derrotar en 2025 al pacto Milei/Macri en las legislativas, y que antes pueda poner límites al gobierno. El hecho de que la Justicia Federal haya logrado que se le restituyan a Chubut los fondos del transporte por los que peleó , y que se haya logrado frenar – también en la Justicia- el capítulo laboral del DNU –a partir de las iniciativas judiciales de la CGT y la CTA- demuestra que se puede ponerle límites al gobierno; y que para ponerle límites el Poder Judicial tiene que jugar un rol, y la CSDJ tiene que jugar otro rol, que es básicamente cumplir su papel de defensa de la Constitución, la división de poderes y el control de constitucionalidad de los actos de gobierno. En ese sentido, el movimiento popular debe ir a la Justicia para que esta cumpla con su deber para decirle a este gobierno: basta, Milei, hasta acá llegaste con el genocidio económico contra el pueblo.

“Pretenden (Milei y Macri) que los gobernadores paguen el costo político del ajuste para que no puedan constituirse en un eje de construcción de una alternativa para esas elecciones”.

-¿Evalúan usted y su espacio una posibilidad de juicio político y/o Asamblea Legislativa?

-Esta posibilidad en su versión más seria se dio en momentos en que Milei amenazó con embestir de modo ciego contra el gobernador macrista de Chubut, en base a una crisis entre Macri y Milei. Pero ahora que está cerrado el pacto con Macri para doblegar a los gobernadores es muy improbable que tenga lugar ya que hay un doble comando -Macri-Milei-. Pero esta apuesta de doble comando –como dijo Durán Barba- es impensable que funcione bien en el tiempo, ya que no conviven dos soles en una misma sala.

