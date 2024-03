El plan económico del gobierno es claro. Por un lado, buscan estabilizar las cuentas fiscales de la mano de un ajuste en los principales gastos del Estado (jubilaciones, subsidios y ayuda social). De este modo llegarían al recaudar más de lo que ponen por la fuerte contracción del gasto. Por otro, pretenden estabilizar el tipo de cambio mediante una caída de las importaciones: se demanda menos, se produce menos, por tanto, se importa menos. En pocas palabras, apelan a la recesión para estabilizar las principales variables.

Los bolsillos, que ya venían castigados por las subas de precios, ya sufren los efectos de la contracción de la actividad. En efecto, la demanda que venía en ascenso tras la salida de la pandemia se desploma. Como siempre ocurre cuando el consumo se derrumba, la actividad comercial se deteriora por falta de demanda. Los comercios cordobeses son testigos de una situación crítica para las mayorías. Así lo reflejaron desde la Cámara de Comercio de Córdoba quienes advierten que el sector vende menos que antes y también pierde rentabilidad. Las alarmas están encendidas y muchos comerciantes temen cerrar si no hay un repunte.

Desde la Cámara de Comercio de Córdoba alertan que el sector vende menos y también pierde rentabilidad: en el centro de la ciudad, las galerías tienen cada vez locales vacíos.

Las ventas se contrajeron un 15% en febrero

La directora de la cámara que nuclea a los comerciantes, Carlota Greco, señaló a La Nueva Mañana que las ventas cayeron en promedio 15%, en comparación con febrero del año pasado. Consecuentemente, esta retracción de las unidades vendidas fue corrosiva para la rentabilidad de los negocios. En febrero los retornos del sector tuvieron un rojo de 10 por ciento en la comparación interanual. De la misma manera, los números también son a la baja en comparación con la performance de diciembre.

"El comercio está en una situación crítica, las ventas siguen bajando, van en caída y no hay una recuperación", señaló Carlota Greco quien destacó que los aumentos de luz, alquileres y el aumento salarial que impactaron en febrero golpearon duro en el costo de la actividad. Además, la directora de la cámara reveló que el 85% de los comercios de Córdoba tuvieron contracción de ventas, según el último relevamiento que realizaron. De lo anterior se desprende que tan solo el 15 por ciento logró ampliar ventas o mantenerse en línea.

Si bien aún no registran cierres de negocios, de no reactivarse las ventas de la mano de la recomposición de la demanda en el sector temen que podría haberlos. Más allá del optimismo que muchos tienen respecto a los frutos que se cosecharán de este ordenamiento de la economía, en el corto plazo ya hay aumento de la desocupación y no hay indicios de que vaya a revertirse en los próximos meses. Contrariamente, la recesión es una parte nodal del plan económico con la que buscan aplacar la inflación y acumular divisas por merma de importaciones.

Los aumentos de luz, alquileres y el aumento salarial que impactaron en febrero golpearon duro en el costo de la actividad.

La recesión es una realidad que impacta en diversos sectores

No solo el comercio sufre los embates de la caída del nivel de actividad, en la última semana se conoció la crisis que atraviesa a la industria textil. En ese marco, recientemente, la fábrica de ropa deportiva Topper hizo público una redefinición de su plan productivo luego de discontinuar 85 contratos. Debido a una pérdida de ventas en torno al 20 por ciento, la empresa decidió aggiornarse a los tiempos que corren redefiniendo los volúmenes de producción a la baja. Concretamente, la empresa producirá un 30% menos de lo que preveía hace apenas unos meses atrás.

En un rubro completamente distinto como es el siderúrgico se dio exactamente el mismo fenómeno. Desde la compañía Acindar, líder en la producción de acero, informaron que acompasarán los niveles de actividad a la dinámica económica actual. Desde la empresa revelan que la caída es superior a lo que preveían y pararán durante un mes. Esto significa que producirán menos, aproximadamente un tercio menos de lo que preveían. La noticia es crítica para el entramado de metalúrgicas que proveen a la principal acerera y que la tienen casi como único cliente.

Por su parte, desde la asociación que nuclea a las principales industrias del país ya hablan de un achicamiento del 4 por ciento promedio acumulado durante este 2024. Como vemos, además del comercio, la onda contractiva es una realidad que se hace presente en diferentes unidades productivas. La recesión atraviesa transversalmente la realidad económica de la Argentina de hoy.

Todos los caminos conducen al desplome

Todas las acciones más relevantes del gobierno libertario esmerilan la demanda. Recortan subsidios al transporte y servicios para lograr equilibrar las cuentas públicas, lo cual encarece servicios esenciales. Con el mismo propósito frenan un multiplicador económico como lo es la obra pública, dejando un tendal de empleados de la construcción cesanteados. Licúan jubilaciones (el principal gasto que tiene el Estado), con lo cual deterioran el ingreso de millones. Elevan el tipo de cambio sin un plan de estabilización ni acuerdo de precios y salarios, que no tiene otro resultado que más inflación. consecuencia de ello, artículos de primera necesidad incrementaron más del 50% medido en dólares. ¿Luz al final del túnel? Por el momento no se ve. Sí, un avance de la depresión económica.

Noticias relacionadas: