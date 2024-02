“Falta que el Presidente le pegue al Chapulín Colorado y ya no queda nadie en la Argentina", dijo Llaryora en una entrevista con LN+. Foto: Captura de Pantalla

“Falta que el Presidente le pegue al Chapulín Colorado y ya no queda nadie en la Argentina", dijo Llaryora en una entrevista con LN+. Foto: Captura de Pantalla

Luego de sus fuertes críticas en San Francisco y en Villa María anoche, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora dio una entrevista al canal LN+ y le respondió al presidente Javier Milei luego de que acusara a un grupo de mandatarios provinciales por el fracaso que tuvo la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

Llaryora lo primero que señaló es que los agravios recibidos a través de trolls en las redes sociales y el haber sido apuntado en una lista de "traidores", fue un mensaje “injusto” por parte del mandatario provincial.

“Falta que el Presidente le pegue al Chapulín Colorado y ya no queda nadie en la Argentina. No tengo nada que ver con la caída de la ley”, sostuvo en declaraciones a LN+ Llaryora.

En una entrevista con Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, Llaryora cuestionó “el tema del insulto constante” por parte del líder de La Libertad Avanza (LLA) hacia los sectores de la oposición y las referencias “al tema de la traición” que utiliza para hablar de quienes no coinciden con su visión política.

“Espero que nos veamos personalmente y me explique en la cara. No tengo ningún acuerdo con él. Los legisladores le han votado el acuerdo en general, y hubo discusiones en algunos artículos”, manifestó en alusión a la votación en particular de la ley Bases, que volvió a comisión por decisión del propio bloque oficialista.

Además, el mandatario sostuvo que es necesario que el Presidente “pida disculpas personales” por los agravios y recordó cuando “el kirchnerismo hacía la lista de los periodistas traidores”. “Esas listas negras causaron muchos problemas. Ahora hubo [listas] de periodistas en Córdoba, y hasta de cantantes”, ejemplificó.

🗣️ “Espero que algún día me pida disculpas”



El gobernador de Córdoba Martín Llaryora afirmó que le molestó que Milei lo llame “traidor” y sostuvo que “no tenemos nada que ver en la caída de la ley”.



🔹 En LN+ con @edufeiok y @prossioficial. pic.twitter.com/uWIrdGNuF3 — La Nación Más (@lanacionmas) February 14, 2024

En esa línea, el mandatario provincial se refirió a la quita de subsidios al transporte público y puso en duda que el titular del Ejecutivo nacional haya tomado en consideración lo que esa medida significa para los ciudadanos. “Estamos en momento muy difíciles. ¿Toma dimensión el Presidente de cómo estaban los argentinos, de lo que va a pasar con el aumento del boleto? En el interior mucho mas que en al AMBA”, agregó.

Llaryora afirmó que “el ajuste es tremendo”, definió al panorama actual como “muy difícil” y aseguró que es necesario que haya una convocatoria de las autoridades nacionales para tratar de resolver la situación en forma consensuada con las provincias.

“¿Si estamos para acompañar, por qué no nos convoca? Tenemos miles de ideas pero tiene que convocar. En un país que está yendo a una de sus peores crisis, ¿no necesita el Presidente que nos reunamos? Si la crisis se agrava, es cada vez peor”, reflexionó.

Además, desestimó el rumor de que las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, apelarían al pacto de San José de Flores para exportar la producción y cosecha por el puerto rosarino y financiarse con el banco de la Provincia de Buenos Aires. Respecto a ese pacto que es anterior a la Constitución Argentina, dijo que era "una chicana".

Por otra parte, luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara que el Gobierno no enviará a las provincias el fondo del incentivo docente, Llaryora puntualizó que no veía el por qué la Nación buscaba castigar a los docentes.

Recordó que Córdoba hizo un fuerte ajuste en el Estado provincial y que esto le valió el primer paro sindical por no respetar el aumento pactado en los salarios de los trabajadores estatales. Según dijo, mantiene expectativas en que las clases inicien pese al conflicto con el Fonid y la falta de acuerdo en el porcentaje de ajuste salarial que la Provincia busca alcanzar con el gremio docente.

“Espero que empiecen, estoy en una negociación salarial. Si la Nación corta el incentivo docente, que en una conquista después de una gran pelea…. ¿Se puede creer que un país sale adelante recortando en la educación?. Tenemos que sentarnos, coordinar y consensuar porque esto recién empieza”, evaluó.

Además, defendió el apoyo del Gobierno a los festivales provinciales, y destacó que ese tipo de eventos constituye “ejes que acompañan y llevan al movimiento turístico", al igual que ocurrió con las exenciones impositivas para la cultura que permitió a Villa Carlos Paz durante el gobierno de José Manuel De la Sota despegar como plaza teatral en temporada.

“Si no entendemos que son los puestos de trabajo del arte y la cultura, no entendemos a dónde va el mundo. Es un nuevo paradigma. Nosotros promocionamos la llegada de espectáculos y festivales para que sea la excusa de que la gente vaya, alquile un hotel, coma y promueva una economía que, si no, está parada”, subrayó Llaryora.

Al respecto, aseveró que Milei está mal informado o que la información le llega en forma errónea, como cuando los gobernadores se reunieron con el Ministro del Interior y se habló del impuesto País, y el vocero presidencial negó al día siguiente el haber hablado del tema.

Aunque no dio nombres, aseguró que mientras la ley ómnibus se debatía en Diputados, él se había comunicado con varios funcionarios nacionales para expresar qué ´puntos no iban a acompañar y solicitar que ciertas temáticas fueran modificadas por leyes específicas.

Por último, ante el pedido de los periodistas que le hable al presidente a la cámara, el Gobernador le solicitó que no se deje llevar por informaciones erróneas y que, antes de agraviar por redes sociales, llame por teléfono y hable con los mandatarios del interior, que le van a atender.