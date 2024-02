Violento ataque en Juniors: arrastraron por la calle a una mujer para quitarle sus pertenencias

Una mujer y su hija de 16 años que volvían caminando a su casa en barrio Juniors, fueron abordadas este lunes por dos delincuentes que intentaron quitarles sus pertenencias en la calle Río Cuarto. Uno de ellos, arrastró a la mujer para sacarle la mochila donde traía sus documentos y el celular.

El violento hecho fue registrado por una de las cámaras de seguridad de la cuadra y allí puede verse cuando uno de los ladrones aborda por atrás a la hija de la mujer y la hace caer al suelo. Allí, la madre de la joven, que se llama Silvana, al intentar defenderla se enfrenta con el delincuente, quien al verle la mochila, intenta quitársela. En ese momento, la adolescente logra salir corriendo en busca de ayuda.

🔴23:53 Brutal ataque de motochoros a dos mujeres en Córdoba



Ocurrió este lunes a la noche en la calle Río Cuarto, en barrio Juniors.



El video exhibe el nivel de violencia de los delincuentes.https://t.co/TI9Ui2mZHK 👈🏼 pic.twitter.com/8gzALeZdvK — Andy Ferreyra (@andyferreyra) February 6, 2024

La secuencia dura menos de 20 segundos pero Silvana vive momentos de terror. El ladrón al intentar quitarle sus pertenencias la arrastra desde la vereda hasta la mitad de la calle provocándole distintos golpes. Cuando logra gritar por ayuda, los vecinos salen a socorrerla y los ladrones se dan a la fuga.

"Veníamos caminando hacia mi domicilio, una cuadra antes de llegar a casa veo una moto, muy bien cuidada, de buena cilindrada. Pensé que era algún vecino que iba a subir a la vereda. Yo venia con mi hija de 16 años y cuando miro de refilón a mi hija la tenía agarrada de atrás otro tipo. La Policía dijo que la estrategia es que uno se baja en la esquina y el otro ladrón da la vuelta la manzana y te abordan", contó Silvana en declaraciones a Universidad.

La mujer relató que cuando tratan de quitarle el celular a su hija, ella cae al suelo y allí es cuando el delincuente, al ver que tenía la mochila, comienza a forcejear: "Yo tenía mis documentos, el celular, cosas con las que trabajo y perderlas me iba a frenar un mes. Yo no solté, y por eso seguía arrastrándome. Recién cuando me sale la voz para gritar por ayuda, salen los vecinos, que los increpan se va, pero en eso, yo ya estaba en la mitad de la calle", contó la mujer.

Silvana contó que tiene golpes en el cuerpo, que le arde la piel por el ataque. Además, agregó que el robo fue en la única calle del barrio donde hay cámaras de seguridad y en este momento se están revisando para chequear si es posible identificar alguna patente para dar con los delincuentes.

"Creo que tuvimos un Dios aparte porque no le iba a dar lo que me ayuda a trabajar, pero por suerte no tenían un arma. Tengo contactos en mi teléfono para trabajar, yo no podía dejar que me quitaran las cosas", contó la mujer que hace 16 años vive en el barrio.